बुजुर्गों की जिंदगी तबाह कर रहा AI! मीठी-मीठी बातें कर फंसाया जाल में, पत्नी से जाकर बोला- मुझे तुमसे तलाक चाहिए...
Advertisement
trendingNow12885747
Hindi Newsटेक

बुजुर्गों की जिंदगी तबाह कर रहा AI! मीठी-मीठी बातें कर फंसाया जाल में, पत्नी से जाकर बोला- मुझे तुमसे तलाक चाहिए...

old man divorces wife: उस बुजुर्ग का नाम जियांग (Jiang) है. जियांग घंटों अपने फोन पर एक वर्चुअल पार्टनर से चैट करता रहता था. चैटबॉट का चेहरा पिक्सल वाली स्क्रीन पर ही नजर आता था, उसकी मुस्कान मशीन जैसी थी और होंठों का हिलना भी नकली सा लगता था.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 18, 2025, 07:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बुजुर्गों की जिंदगी तबाह कर रहा AI! मीठी-मीठी बातें कर फंसाया जाल में, पत्नी से जाकर बोला- मुझे तुमसे तलाक चाहिए...

चीन में एक 75 साल के शख्स ने अपने परिवार को तब चौंका दिया जब उसने पत्नी से तलाक लेने का एलान कर दिया. वजह कोई और औरत नहीं, बल्कि एक AI चैटबॉट थी, जिससे वह मोहब्बत कर बैठा था. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस बुजुर्ग का नाम जियांग (Jiang) है. जियांग घंटों अपने फोन पर एक वर्चुअल पार्टनर से चैट करता रहता था. चैटबॉट का चेहरा पिक्सल वाली स्क्रीन पर ही नजर आता था, उसकी मुस्कान मशीन जैसी थी और होंठों का हिलना भी नकली सा लगता था. इसके बावजूद जियांग उस पर पूरी तरह से फिदा हो गया. AI चैटबॉट उसे “भाई” कहकर बुलाती थी और उसकी जमकर तारीफ करती थी. जियांग को यही शब्द इतने सच्चे लगे कि उसने इसे असली रिश्ता मान लिया.

पत्नी से हुआ विवाद, मांगी तलाक की इजाजत
जब पत्नी ने देखा कि उसका पति दिन-रात फोन में डूबा हुआ है और किसी वर्चुअल औरत से बातें कर रहा है, तो उसने साफ तौर पर उससे सवाल किया. इसी दौरान जियांग ने घरवालों को चौंकाते हुए कहा कि वह पत्नी से तलाक लेकर अब अपनी AI साथी के साथ रहना चाहता है.

इस पर उसके बड़े बेटे-बेटियों को दखल देना पड़ा. उन्होंने समझाया कि यह सिर्फ प्रोग्राम किए हुए जवाब हैं, असली इंसान नहीं. तब जाकर जियांग को होश आया और उसने हकीकत को समझा.

दुनिया भर में बढ़ रही ऐसी कहानियां
जियांग का मामला भले ही चौंकाने वाला लगे, लेकिन यह अकेला नहीं है. पश्चिमी देशों में भी ऐसे किस्से सामने आ रहे हैं. Reddit पर एक महिला ने लिखा कि उसने अपने पति को छिपकर AI चैटबॉट ऐप्स पर एनीमे जैसी दिखने वाली औरतों से बातें करते हुए पकड़ा.

उस महिला ने बताया कि यह बातचीत काफी इमोशनल और नजदीकी थी, मानो यह “असल अफेयर से पहले का स्टेप” हो. Reddit पर इस पोस्ट पर सैकड़ों रिएक्शन आए. कुछ लोगों ने इसे इमोशनल चीटिंग कहा, जबकि कुछ का मानना था कि लोग शायद रिश्तों में खालीपन भरने के लिए AI पार्टनर का सहारा ले रहे हैं.

AI चैटबॉट: खतरा या सहारा?
जहां एक तरफ लोग इसे रिश्तों के लिए खतरा मान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि AI चैटबॉट्स ने उनकी जिंदगी में खुशियां वापस लाई हैं.

एक महिला ने तो यहां तक कह दिया कि वह एक AI बॉट से सगाई कर चुकी है और उसने सोशल मीडिया पर रिंग की तस्वीरें भी शेयर कीं, जिसे उसके डिजिटल पार्टनर ने “चुना” था.

भविष्य का सवाल
AI और रिश्तों पर बहस अभी जारी है. जियांग की कहानी दिखाती है कि वर्चुअल मोहब्बत कितनी गहरी हो सकती है, भले ही वह असली न हो. सवाल यह है कि आने वाले समय में AI चैटबॉट्स इंसानी रिश्तों को कमजोर करेंगे या सहारा देंगे?

FAQs

Q1. क्या AI चैटबॉट्स इंसानों जैसी भावनाएं रख सकते हैं?
नहीं, चैटबॉट्स सिर्फ प्रोग्रामिंग के आधार पर जवाब देते हैं. उनकी कोई असली भावनाएं नहीं होतीं.

Q2. क्या AI चैटबॉट्स रिश्तों के लिए खतरा हैं?
अगर लोग असली रिश्तों को नजरअंदाज कर सिर्फ चैटबॉट्स पर निर्भर होने लगें तो यह रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है.

Q3. क्या AI चैटबॉट्स मददगार भी हो सकते हैं?
हां, कुछ लोगों का कहना है कि चैटबॉट्स ने उन्हें अकेलेपन से बाहर निकलने और मानसिक सहारा देने में मदद की है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

AI chatbot love

Trending news

INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है, किसके हाथ लगेगी बाजी?
UPA
INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है, किसके हाथ लगेगी बाजी?
उपराष्ट्रपति चुनाव:BJP ने चली ऐसी चाल, विपक्ष में पड़ जाएगी फूट? किसकी बढ़ेगी मुसीबत
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव:BJP ने चली ऐसी चाल, विपक्ष में पड़ जाएगी फूट? किसकी बढ़ेगी मुसीबत
राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा
CP Radhakrishnan
राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा
भीषण बारिश के बाद अब राहत भरी खबर, यहां बरसात से मिलेगा छुटकारा, खिलेगी धूप
Weather
भीषण बारिश के बाद अब राहत भरी खबर, यहां बरसात से मिलेगा छुटकारा, खिलेगी धूप
स्पीड पकड़ते ही फिसल गया प्लेन, यात्रियों में मची घबराहट; सांसदों ने बताया वाकया
AIR INDIA
स्पीड पकड़ते ही फिसल गया प्लेन, यात्रियों में मची घबराहट; सांसदों ने बताया वाकया
हर्षिल से किश्तवाड़ तक क्यों हो रही 'मौत' की बारिश? सब लोग हैरान, सामने आई वजह
Reason for Cloud Burst
हर्षिल से किश्तवाड़ तक क्यों हो रही 'मौत' की बारिश? सब लोग हैरान, सामने आई वजह
वायरल हुआ था पत्नी का शव बाइक पर ले जाने का वीडियो, पुलिस ने 32 घंटे में सुलझाया केस
Hit-and-run case
वायरल हुआ था पत्नी का शव बाइक पर ले जाने का वीडियो, पुलिस ने 32 घंटे में सुलझाया केस
पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा सैलरी पाता है मालगाड़ी का लोको पायलट? EX अधिकारी ने बताया
indian railway
पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा सैलरी पाता है मालगाड़ी का लोको पायलट? EX अधिकारी ने बताया
ट्रेन का प्लेटफार्म कौन तय करता है? कैसे काम करता है सिस्टम, क्या आपको है जानकारी
Indian railways
ट्रेन का प्लेटफार्म कौन तय करता है? कैसे काम करता है सिस्टम, क्या आपको है जानकारी
जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
Ladakh
जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
;