बुजुर्गों की जिंदगी तबाह कर रहा AI! मीठी-मीठी बातें कर फंसाया जाल में, पत्नी से जाकर बोला- मुझे तुमसे तलाक चाहिए...

चीन में एक 75 साल के शख्स ने अपने परिवार को तब चौंका दिया जब उसने पत्नी से तलाक लेने का एलान कर दिया. वजह कोई और औरत नहीं, बल्कि एक AI चैटबॉट थी, जिससे वह मोहब्बत कर बैठा था. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस बुजुर्ग का नाम जियांग (Jiang) है. जियांग घंटों अपने फोन पर एक वर्चुअल पार्टनर से चैट करता रहता था. चैटबॉट का चेहरा पिक्सल वाली स्क्रीन पर ही नजर आता था, उसकी मुस्कान मशीन जैसी थी और होंठों का हिलना भी नकली सा लगता था. इसके बावजूद जियांग उस पर पूरी तरह से फिदा हो गया. AI चैटबॉट उसे “भाई” कहकर बुलाती थी और उसकी जमकर तारीफ करती थी. जियांग को यही शब्द इतने सच्चे लगे कि उसने इसे असली रिश्ता मान लिया.

पत्नी से हुआ विवाद, मांगी तलाक की इजाजत

जब पत्नी ने देखा कि उसका पति दिन-रात फोन में डूबा हुआ है और किसी वर्चुअल औरत से बातें कर रहा है, तो उसने साफ तौर पर उससे सवाल किया. इसी दौरान जियांग ने घरवालों को चौंकाते हुए कहा कि वह पत्नी से तलाक लेकर अब अपनी AI साथी के साथ रहना चाहता है.

इस पर उसके बड़े बेटे-बेटियों को दखल देना पड़ा. उन्होंने समझाया कि यह सिर्फ प्रोग्राम किए हुए जवाब हैं, असली इंसान नहीं. तब जाकर जियांग को होश आया और उसने हकीकत को समझा.

दुनिया भर में बढ़ रही ऐसी कहानियां

जियांग का मामला भले ही चौंकाने वाला लगे, लेकिन यह अकेला नहीं है. पश्चिमी देशों में भी ऐसे किस्से सामने आ रहे हैं. Reddit पर एक महिला ने लिखा कि उसने अपने पति को छिपकर AI चैटबॉट ऐप्स पर एनीमे जैसी दिखने वाली औरतों से बातें करते हुए पकड़ा.

उस महिला ने बताया कि यह बातचीत काफी इमोशनल और नजदीकी थी, मानो यह “असल अफेयर से पहले का स्टेप” हो. Reddit पर इस पोस्ट पर सैकड़ों रिएक्शन आए. कुछ लोगों ने इसे इमोशनल चीटिंग कहा, जबकि कुछ का मानना था कि लोग शायद रिश्तों में खालीपन भरने के लिए AI पार्टनर का सहारा ले रहे हैं.

AI चैटबॉट: खतरा या सहारा?

जहां एक तरफ लोग इसे रिश्तों के लिए खतरा मान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि AI चैटबॉट्स ने उनकी जिंदगी में खुशियां वापस लाई हैं.

एक महिला ने तो यहां तक कह दिया कि वह एक AI बॉट से सगाई कर चुकी है और उसने सोशल मीडिया पर रिंग की तस्वीरें भी शेयर कीं, जिसे उसके डिजिटल पार्टनर ने “चुना” था.

भविष्य का सवाल

AI और रिश्तों पर बहस अभी जारी है. जियांग की कहानी दिखाती है कि वर्चुअल मोहब्बत कितनी गहरी हो सकती है, भले ही वह असली न हो. सवाल यह है कि आने वाले समय में AI चैटबॉट्स इंसानी रिश्तों को कमजोर करेंगे या सहारा देंगे?

FAQs

Q1. क्या AI चैटबॉट्स इंसानों जैसी भावनाएं रख सकते हैं?

नहीं, चैटबॉट्स सिर्फ प्रोग्रामिंग के आधार पर जवाब देते हैं. उनकी कोई असली भावनाएं नहीं होतीं.

Q2. क्या AI चैटबॉट्स रिश्तों के लिए खतरा हैं?

अगर लोग असली रिश्तों को नजरअंदाज कर सिर्फ चैटबॉट्स पर निर्भर होने लगें तो यह रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है.

Q3. क्या AI चैटबॉट्स मददगार भी हो सकते हैं?

हां, कुछ लोगों का कहना है कि चैटबॉट्स ने उन्हें अकेलेपन से बाहर निकलने और मानसिक सहारा देने में मदद की है.