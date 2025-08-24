फटाक से रोटियों की ढेर लगा देगा AI, भारत में लॉन्च हुआ स्मार्ट रोटी मेकर
फटाक से रोटियों की ढेर लगा देगा AI, भारत में लॉन्च हुआ स्मार्ट रोटी मेकर

रोटी बनाने का काम सबसे ज्यादा कठिन और परेशानी वाली लगता है. लेकिन अब यह काम मिनटों में हो सकता है. आटा गूंथने से लेकर बेलने और सेंकने तक का काम अब AI स्मार्ट मशीन कर देगी. भारत में AI-पावर्ड रोटी मेकर लॉन्च हो चुका है. आइए जानते हैं...

 

Aug 24, 2025
AI Roti Maker: सोचिए अगर रोटी बनाने का पूरा झंझट आटा गूंथना, बेलना और सेंकना कोई मशीन खुद ही कर दे तो कितना अच्छा हो. घंटों का काम मिनटों में हो जाए. अब यह हकीकत बन गया है.  AI हर दिन इंसानों के काम में हाथ बंटा रहा है. इसी के तहत मार्केट में अब AI-पावर्ड स्मार्ट रोटी मेकर आ गया है. जो मात्र कुछ ही मिनटों में गर्मागर्म और फूली-फूली रोटियां बना देता है. यह मशीन न सिर्फ समय बचाती है बल्कि किचन का सबसे मुश्किल काम को मिनटों में कर देती है.

दुनिया का पहला  AI पावर् रोटी मेकर Rotimatic अब भारत में अपने नेक्स्ट-जनरेशन मॉडल Rotimatic NEXT के साथ लॉन्च हो गया है. ये अप्लायंस अब बैंगलोर-मैसूर रीजन में मैन्युफैक्चर हो रहा है और कंपनी के अनुसार इसने पहले ही दुनिया भर में 1 लाख से ज्यादा घरों तक अपनी पहुंच बना ली है, जहां ये 250 मिलियन से ज्यादा रोटियां बना चुका है.

ये भी पढे़ंः लंबा इंतजार खत्म! अब मात्र 10 मिनट में आपके घर पहुंचेगा चश्मा, इस ऐप ने शुरू कर दी खास सर्विस

90 सेकंड में बनेगी परफेक्ट रोटी

Rotimatic NEXT को 10 साल से ज्यादा रिसर्च और 37 से ज्यादा पेटेंट्स के बाद बनाया गया है. यह मशीन अब और भी बेहतर परफॉर्मेंस देती है, ज्यादा शोर नहीं करती और साथ ही इस मशीन में कई एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं. थोड़ी देर वॉर्म-अप लेने के बाद यह हर 90 सेकंड में एकदम परफेक्ट रोटी तैयार कर देती है. आटा नापना, गूंथना, बेलना, फूलाना और सेंकना ये सब काम यह खुद ऑटोमैटिक तरीके से करती है.

Rotimatic NEXT में AI और IoT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. इसमें Vision AI और Kneading Intelligence जैसी खासियतें हैं, जिसकी वजह से मशीन समय के साथ और स्मार्ट होती जाती है और इंटरनेट से अपडेट भी ले सकती है. इसे आप 3.5 इंच के टचस्क्रीन या मोबाइल ऐप से आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं. यह मशीन न सिर्फ सॉफ्ट और पतली रोटियां बनाती है बल्कि कई तरह के आटे के साथ काम करती है.
 
रोटी के साथ ही ये चीजें भी बनाती है मशीन
रोटी के अलावा यह मशीन पराठा, भाखरी, पूरी, टॉर्टिला, रैप और पिज्जा बेस भी तैयार कर देती है. इसमें आप मल्टीग्रेन फ्लौर जैसे बादाम, मक्का, ज्वार और बाजरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके साथ ही ये ग्लूटन-फ्री, लो-शुगर और हाई-फाइबर फ्लौर ब्लेंड्स को भी सपोर्ट करती है. एक बार आटा, पानी और तेल भर देने पर यह मशीन लगभग 15 रोटियां लगातार बना सकती है.

कीमत भी जान लीजिए
Rotimatic NEXT में 1600–1800W का हीटिंग सिस्टम दिया गया है, जो 265°C तक गरम हो सकता है. मशीन काम करते समय बहुत ज्यादा शोर नहीं करती, इसका नॉइज लेवल 60 डेसिबल से कम है. इस मशीन के वजन की बात की जाए तो इसका कुल वजह 19 किलो है और इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि आसानी से साफ किया जा सके. साथ ही मशीन को लेकर सुरक्षा का पूरा ध्यान दिया गया है. अगर गलती से भी मशीन का गेट खुल जाए तो यह खुद ही बंद हो जाती है. वहीं बात करें इस मशीन की कीमत की Rotimatic NEXT की लॉन्च प्राइस ₹1,24,999 रखी गई है, जबकि इसकी असली कीमत ₹1,65,999 है. ये एक लिमिटेड-टाइम ऑफर है.

ये भी पढे़ंः बस 1 क्लिक में धुआंधार होगी इंटरनेट स्पीड, जानें वो सीक्रेट ट्रिक जो कंपनियां नहीं बतातीं!

 

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

