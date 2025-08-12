डेटिंग का स्मार्ट तरीका! अब AI चैटबॉट ढूंढेगा लाइफ पार्टनर, कर रहा दिलों को कनेक्ट

AI Will Be Matchmaker: क्या आप भी डेटिंग ऐप्स पर अपना परफेक्ट पार्टनर खोजते-खोजते थक गए हैं. हर किसी को अपनी पसंद का सोलमेट नहीं मिल पाता है. आपकी इस प्रॉब्लम को अब AI सॉल्व करेगा क्योंकि अब एआई मैचमेकर बन गया है और आपके लिए बेस्ट पार्टनर ढूंढेगा. इसके लिए आपको चैटबॉट के पूछे गए लगभग 50 सवालों का जवाब देना पड़ेगा. इसी के आधार पर एआई आपको पार्टनर सजेस्ट करेगा, इसके लिए आपको बस एक सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत होगी.

Stich AI करेगा मैचमेकिंग

सिच (Stich) एक नया डेटिंग ऐप है जो आजकल के डेटिंग ऐप्स से अलग है, इसमें AI चैटबॉट मैचमेकिंग का पता लगाने का काम करता है. इसमें स्वाइप करने के बदले AI का यूज किया जाता है. ये आपके एक दोस्त के जैसा होगा, जिसे आप बता सकते हैं कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए. इस एआई चैटबॉट को सिच ऐप की को-फाउंडर नंदिनी मुल्लाजी ने ट्रेन किया है, जो एक अनुभवी मैचमेकर भी है.

50 सवाल का जवाब देना होगा

सिच ऐप पर आपसे लगभग 50 सवाल पूछे जाते हैं. जैसे- आपकी पसंद नापसंद, आपको कैसा पार्टनर चाहिए, एक अच्छी डेट कैसी हो वगैरह. आप इन सभी सवालों का जवाब टेक्स् या वॉयस के जरिए दे सकते हैं. जिससे आपकी प्रोफाइल बनती है, उसमें आपसे जुड़ी जरूरी बातें, जैसे 'रेड फ्लैग्स' या 'नॉन नेगोशिएबल्स' होती है.

AI चैटबॉट बताएगा पार्टनर के बारे में

इस ऐप में आप पहले AI चैटबॉट से बात करते हैं ना कि सीधे किसी व्यक्ति से. यह एआई आपकी प्रोफाइल के हिसाब से पार्टनर ढूंढता है और आपको उसके बारे में बताता है. आप उससे जुड़े AI से सवाल कर सकते हैं. जैसे सामने वाले व्यक्ति की पसंद, डेटिंग गोल्स, वैल्यूज आदि. अगर आपकी उस शख्स में रूचि होती है, तो एआई आपको एक ग्रुप चैट में जोड़ता है. फिर आप दोनों सीधे बात करके डेट पर जाने का प्लान बना सकते हैं.

कहां पर एक्टिव है सिच ऐप?

सिच ऐप फिलहाल सैन फ्रांसिस्को, न्यू यॉर्क और लॉस एंजिल्स में इस्तेमाल किया जाता है. कंपनी का इरादा है कि 2025 तक यह ऐप शिकागो और ऑस्टिन में भी शुरू किया जाए और भविष्य में इसे ग्लोबल लेवल पर लॉन्च किया जाए.