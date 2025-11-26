AI मेरे भी पीछे पड़ा है... सुंदर पिचाई ने माना! अगले 12 महीनों में होगा बड़ा बदलाव; क्या आपकी Job खतरे में?

AI Layoffs: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर दुनिया भर में छंटनी का डर बढ़ रहा है. अमेरिका में Amazon, UPS और Target जैसी कंपनियां हाल के दिनों में 60,000 से ज्यादा जॉब कट का ऐलान कर चुकी हैं. कई कंपनियां तो साफ कह चुकी हैं कि वे AI के कारण कर्मचारियों की की संख्या कम कर रही हैं. इसी बीच Google के सीईओ सुंदर पिचाई ने माना है कि AI कुछ नौकरियों को खत्म कर देगा.

AI से नौकरी जाने का डर क्यों?

कई अमेरिकी कंपनियां बड़े पैमाने पर व्हाइट-कॉलर जॉब्स जा चुकी हैं. CNBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ कंपनियों ने तो खुलकर कहा है कि वे कर्मचारियों को AI से बदल रहे हैं. इसी को लेकर Klarna के सीईओ सेबेस्टियन सीमिएटकोव्स्की ने मई में कहा कि कंपनी AI की सहायता से अपनी हेडकाउंट में 40% तक की कटौती कर रही है.

Duolingo ने अप्रैल में कहा कि वह उन कार्यों के लिए ठेकेदारों का इस्तेमाल बंद कर देगा जिन्हें AI की सहायता से किया जा सके. Salesforce ने हाल ही में 4, 000 कस्टमर सर्विस में छंटनी करते हुए कहा कि AI कंपनी के 50% काम को संभाल सकता है.

पिचाई ने क्या कहा?

मीडिया से बात करते हुए सुंदर पिचाई ने AI से बड़े पैमाने पर नौकरियों में कटौती होने की आशंकाओं को सिरे से खारिज किया. पिचाई ने कहा कि AI कुछ नौकरियों को जरूर समाप्त कर देगा लेकिन यह दूसरी नौकरियों को विकसित और बदलेगा. यानी लोगों को एआई के हिसाब से ढलना होगा. पिचाई ने आगे कहा कि AI उनकी नौकरी के लिए भी खतरा बन सकता है, लेकिन वह इससे ज्यादा चिंतित नहीं दिखते. पिचाई ने कहा कि AI इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि कुछ समय में यूजर्स की ओर से एजेंट या सीईओ के भी कठिन से कठिन काम करने लगेगा. उन्होंने कहा कि यहीं से चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाएंगी.

पहले AI को लेकर कही थी ये काम

ब्लूमबर्ग को दिए पहले के एक इंटरव्यू में पिचाई ने AI को एक एक्सीलरेटर कहा था. उन्होंने कहा कि AI इंजीनियरों को कम थकाऊ काम से छुटकारा दिलाकर ज्यादा महत्वपूर्ण काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर रहा है. पिचाई का उस समय मानना था कि AI कर्मचारियों की जगह लेने के बजाय नए उत्पाद विकास को रफ्तार देगा जिससे ज्यादा कर्मचारियों की मांग पैदा होगी.

इस दौरान जब Anthropic के सीईओ डेरियो अमोदेई की बात पर पिचाई से पूछा गया कि क्या AI पांच साल के भीतर आधी एंट्री-लेवल व्हाइट-कॉलर नौकरियों को खत्म कर सकता है? इस सवाल के जवाब में पिचाई ने कहा कि मैं इसका सम्मान करता हूं... मुझे लगता है कि इन चिंताओं को आवाज देना और उन पर बहस करना महत्वपूर्ण है.

