Advertisement
trendingNow13018708
Hindi Newsटेक

AI मेरे भी पीछे पड़ा है... सुंदर पिचाई ने माना! अगले 12 महीनों में होगा बड़ा बदलाव; क्या आपकी Job खतरे में?

 AI Layoffs: गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने भी माना है कि आने वाले 12 महीनों में उद्योगों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. कंपनियों में ऑटोमेशन बढ़ रहा है और एम्पलाई यह सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि क्या उनकी नौकरी भी खतरे में है. आखिर AI कितनी तेजी से इंसानी कामों को अपने हाथ में ले रहा है और इसका भविष्य पर क्या असर पड़ेगा?

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 26, 2025, 11:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI मेरे भी पीछे पड़ा है... सुंदर पिचाई ने माना! अगले 12 महीनों में होगा बड़ा बदलाव; क्या आपकी Job खतरे में?

AI Layoffs: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर दुनिया भर में छंटनी का डर बढ़ रहा है. अमेरिका में Amazon, UPS और Target जैसी कंपनियां हाल के दिनों में  60,000 से ज्यादा जॉब कट का ऐलान कर चुकी हैं. कई कंपनियां तो साफ कह चुकी हैं कि वे AI के कारण कर्मचारियों की की संख्या कम कर रही हैं. इसी बीच Google के सीईओ सुंदर पिचाई ने माना है कि AI कुछ नौकरियों को खत्म कर देगा.

AI से नौकरी जाने का डर क्यों?
कई अमेरिकी कंपनियां बड़े पैमाने पर व्हाइट-कॉलर जॉब्स जा चुकी हैं. CNBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ कंपनियों ने तो खुलकर कहा है कि वे कर्मचारियों को AI से बदल रहे हैं. इसी को लेकर Klarna के सीईओ सेबेस्टियन सीमिएटकोव्स्की ने मई में कहा कि कंपनी AI की सहायता से अपनी हेडकाउंट में 40% तक की कटौती कर रही है.

Duolingo ने अप्रैल में कहा कि वह उन कार्यों के लिए ठेकेदारों का इस्तेमाल बंद कर देगा जिन्हें AI की सहायता से किया जा सके. Salesforce ने हाल ही में 4, 000 कस्टमर सर्विस में छंटनी करते हुए कहा कि AI कंपनी के 50% काम को संभाल सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पिचाई ने क्या कहा?
मीडिया से बात करते हुए सुंदर पिचाई ने AI से बड़े पैमाने पर नौकरियों में कटौती होने की आशंकाओं को सिरे से खारिज किया. पिचाई ने कहा कि AI कुछ नौकरियों को जरूर समाप्त कर देगा लेकिन यह दूसरी नौकरियों को विकसित और बदलेगा. यानी लोगों को एआई के हिसाब से ढलना होगा. पिचाई ने आगे कहा कि AI उनकी नौकरी के लिए भी खतरा बन सकता है, लेकिन वह इससे ज्यादा चिंतित नहीं दिखते. पिचाई ने कहा कि AI इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि कुछ समय में यूजर्स की ओर से  एजेंट या सीईओ के भी कठिन से कठिन काम करने लगेगा. उन्होंने कहा कि यहीं से चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाएंगी.

ये भी पढे़ंः मिनटों में खत्म हो जा रही है फोन की बैटरी? तुरंत बंद कर दें ये 5 गलतियां

पहले AI को लेकर कही थी ये काम
ब्लूमबर्ग को दिए पहले के एक इंटरव्यू में पिचाई ने AI को एक एक्सीलरेटर कहा था. उन्होंने कहा कि AI इंजीनियरों को कम थकाऊ काम से छुटकारा दिलाकर  ज्यादा महत्वपूर्ण काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर रहा है. पिचाई का उस समय मानना था कि AI कर्मचारियों की जगह लेने के बजाय नए उत्पाद विकास को रफ्तार देगा जिससे ज्यादा कर्मचारियों की मांग पैदा होगी.

इस दौरान जब Anthropic के सीईओ डेरियो अमोदेई की बात पर पिचाई से पूछा गया कि क्या AI पांच साल के भीतर आधी एंट्री-लेवल व्हाइट-कॉलर नौकरियों को खत्म कर सकता है? इस सवाल के जवाब में पिचाई ने कहा कि मैं इसका सम्मान करता हूं... मुझे लगता है कि इन चिंताओं को आवाज देना और उन पर बहस करना महत्वपूर्ण है. 

ये भी पढ़ेंः HP ने शुरू किया मिशन LayOffs! 6,000 कर्मचारियों को दिखाएगा बाहर का रास्ता

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

AI layoffsGoogle CEO sundar PichaiJob Cuts

Trending news

'दो दशकों में भारत पूरा करेगा आजादी के 100 साल..', देश वासियों को PM मोदी ने लिखा खत
PM Modi Letter
'दो दशकों में भारत पूरा करेगा आजादी के 100 साल..', देश वासियों को PM मोदी ने लिखा खत
बंगाल में 'बाबरी मस्जिद' का प्लान ढहा, नींव की खुदाई शुरू होने से पहले ही हो गया खेल
babri masjid news
बंगाल में 'बाबरी मस्जिद' का प्लान ढहा, नींव की खुदाई शुरू होने से पहले ही हो गया खेल
अगले 24 घंटे में बदलेगा इन राज्यों का मौसम! चक्रवाती तूफान का कहां-कहां होगा असर?
today weather update
अगले 24 घंटे में बदलेगा इन राज्यों का मौसम! चक्रवाती तूफान का कहां-कहां होगा असर?
अयोध्या की राजकुमारी सोने-चांदी लेकर गई थीं... साउथ कोरिया के लोग क्यों कर रहे याद?
South Korea News
अयोध्या की राजकुमारी सोने-चांदी लेकर गई थीं... साउथ कोरिया के लोग क्यों कर रहे याद?
'TMC बाबरी मस्जिद नहीं, बांग्लादेश का शिलान्यास करेगी', हुमायूं कबीर बयान देकर फंसे?
Humayun Kabir
'TMC बाबरी मस्जिद नहीं, बांग्लादेश का शिलान्यास करेगी', हुमायूं कबीर बयान देकर फंसे?
42 साल बाद फिर नेली नरसंहार की कहानी याद आई, असम के ब्‍लैक चैप्‍टर की खुल रही परतें
Nellie Massacre
42 साल बाद फिर नेली नरसंहार की कहानी याद आई, असम के ब्‍लैक चैप्‍टर की खुल रही परतें
ये है भारतीय संविधान का सबसे ताकतवर आर्टिकल, जानें क्या है इसकी शक्तियां
Constitution day 2025
ये है भारतीय संविधान का सबसे ताकतवर आर्टिकल, जानें क्या है इसकी शक्तियां
राम का झंडा लहराया बाबर गैंग घबराया, बंगाल में शुरू कर दी मंदिर-मस्जिद की रेस
DNA
राम का झंडा लहराया बाबर गैंग घबराया, बंगाल में शुरू कर दी मंदिर-मस्जिद की रेस
'अहमदाबाद ही क्यों?', T20 वर्ल्ड कप फाइनल के वेन्यू पर बिफरे ठाकरे; उठाए ये सवाल?
T20 World Cup
'अहमदाबाद ही क्यों?', T20 वर्ल्ड कप फाइनल के वेन्यू पर बिफरे ठाकरे; उठाए ये सवाल?
उमर के पास था बम बनाने का सूटकेस, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी की खतरनाक साजिश का खुलासा
Delhi blast
उमर के पास था बम बनाने का सूटकेस, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी की खतरनाक साजिश का खुलासा