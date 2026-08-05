AI की दुनिया में छिड़ गई नई 'कोल्ड वॉर'! जानिए अमेरिका और चीन के बीच क्या है यह मॉडल डिस्टिलेशन का खेल

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में महाशक्ति बनने की होड़ में अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा अब एक नए मोड़ पर पहुँच गई है. इस नई टेक-वॉर के केंद्र में 'मॉडल डिस्टिलेशन' (Model Distillation) नामक एक तकनीक है. इस तकनीक की मदद से डेवलपर्स बड़े और महंगे AI मॉडल्स की क्षमताओं को छोटे, सस्ते और अधिक कुशल सिस्टम में ट्रांसफर कर लेते हैं. अमेरिकी सरकार और OpenAI व Anthropic जैसी दिग्गज कंपनियों ने चीनी प्रतिद्वंदियों पर बिना अनुमति के उनके प्रोप्राइटरी मॉडल्स से क्षमताएं निकालने का आरोप लगाया है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि मॉडल डिस्टिलेशन क्या है और यह AI की दुनिया में इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है.
बड़े AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए विशाल डेटा सेंटर, बहुत ज्यादा बिजली और अरबों डॉलर के महंगे चिप्स की जरूरत होती है. मॉडल डिस्टिलेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें एक बड़े 'टीचर' (Teacher) मॉडल का उपयोग करके एक छोटे 'स्टूडेंट' (Student) मॉडल को सिखाया जाता है. बड़ा मॉडल उदाहरण और कोड जेनरेट करता है, जिससे सीखकर छोटा मॉडल विशेष कामों को बहुत तेजी से और कम संसाधनों में करना सीख जाता है.
डिस्टिलेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह AI को सस्ता और इस्तेमाल में आसान बना देता है. जहाँ बड़े फ्रंटियर मॉडल्स को चलाने के लिए भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वहीं डिस्टिल्ड मॉडल्स को साधारण हार्डवेयर पर भी चलाया जा सकता है. इससे कंपनियां और सरकारें गाड़ियों, स्मार्टफोन, फैक्ट्रियों और प्राइवेट नेटवर्क में आसानी से AI तैनात कर सकती हैं.
हाल के दिनों में AI सिस्टम केवल अंतिम उत्तर ही नहीं, बल्कि उस उत्तर तक पहुँचने के तरीकों को भी ट्रांसफर कर रहे हैं. इसे 'रीजनिंग ट्रेस' (Reasoning Traces) कहा जाता है. यह छोटे मॉडल को सिखाता है कि किसी जटिल समस्या को हल कैसे किया जाए, न कि केवल रटा-रटाया जवाब दिया जाए. यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे गणित की किताब में केवल उत्तर देखने के बजाय कदम-दर-कदम समाधान देखकर सीखना.
डिस्टिलेशन खुद में कोई गलत तकनीक नहीं है, बल्कि यह अनुसंधान का एक स्थापित तरीका है. अमेरिका के शोधकर्ता भी इसका सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे स्टैनफोर्ड का अल्पका (Alpaca) प्रोजेक्ट और माइक्रोसॉफ्ट का ओरका (Orca) रिसर्च. इसी तरह चीनी शोधकर्ता भी ओपन-सोर्स मॉडल्स की मदद से अपने भाषा मॉडल्स को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग करते रहे हैं.
विवाद तकनीक को लेकर नहीं बल्कि अनधिकृत उपयोग (Unauthorised Extraction) को लेकर है. अमेरिकी एआई कंपनियों का कहना है कि वैध शोध और व्यावसायिक लाभ के लिए किसी के पेटेंट मॉडल्स से चोरी-छिपे डेटा निकालने में अंतर है. Anthropic ने आरोप लगाया है कि चीनी संस्थाओं ने उनके 'Claude' मॉडल की कोडिंग और रीजनिंग क्षमताओं को हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया. यही कारण है कि यह मुद्दा अब वैश्विक राजनीति और तकनीक की जंग का नया मोर्चा बन गया है.