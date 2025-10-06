AI का नया कारनामा, दुनिया की सबसे मुश्किल परीक्षा की पास, क्या ले पाएगा इंसानों की जगह?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी का शोर आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रहा है. इस टेक्नोलॉजी ने लगभग हर शख्स की पर्सनल लाइफ में भी दस्तक दे दी है. दूसरी ओर ये AI भी हर दिन बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहा है. दूसरी ओर हाल ही में AI चैटबॉट मॉडल्स ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसे इंसानों को हासिल करने में सालों-साल लग जाते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन AI मॉडल्स ने फाइनेंस की दुनिया के सबसे मुश्किल परीक्षाओं कही जाने वाली CFA (Chartered Financial Analyst) लेवल-III को सफलतापूर्वक पास कर लिया है. यह वही परीक्षा है जिसे इंसान लगभग 1,000 घंटे की पढ़ाई और कई सालों की तैयारी के बाद ही पार कर पाते हैं. लेकिन AI ने इसे कुछ ही मिनटों में क्रैक कर इतिहास रच दिया है.

इस टेक्नोलॉजी से मिली मदद

CNBC की एक रिपोर्ट के अनुसार, NYU स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस और गुडफिन की रिसर्च टीम ने एक बड़ी उपलब्धि का खुलासा किया है. इस रिसर्च में पाया गया कि o4-mini, Gemini 2.5 Pro और Claude Opus जैसे एडवांस्ड लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs) ने CFA लेवल-III का मॉक एग्जाम सफलतापूर्वक पास कर लिया है. यह वही परीक्षा है जिसमें इंसानों को एनालिटिकल रीजनिंग और एस्से बेस्ड सवालों को समझने में वर्षों की मेहनत लगती है. AI ने इस चुनौती को Chain-of-thought prompting टेक्नोलॉजी की मदद से पार किया है, जिन्हें पार करने के लिए इंसानों को सालों तक पढ़ना पड़ता है. बता दें कि पहले AI की क्षमता केवल लेवल-I और II तक सीमित थी, लेकिन अब लेवल-III को पार करना इसे एक नई ऊंचाई पर ले गया है.

iPhone के नाम पर हुई ठगी, Flipkart सेल बनी लोगों के लिए सिरदर्द, जानें क्या है मामला

Add Zee News as a Preferred Source

AI ने किया प्रभावशाली प्रदर्शन

CFA लेवल-III परीक्षा को फाइनेंस की दुनिया में सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसका फोकस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और वेल्थ प्लानिंग जैसे मुश्किल टॉपिक्स पर होता है. इस लेवल पर उम्मीदवार की एनालिटिकल थिंकिंग, फैसले लेने की क्षमता और प्रोफेशनल फाइनेंशियल स्किल्स को परखा किया जाता है. इंसान इसे क्लियर करने में सालों का वक्त लेते हैं, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपनी तेजी से बढ़ती क्षमता के दम पर इस कठिन लेवल पर भी प्रभावशाली प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है.

क्या आप जानते हैं Arattai का असली मतलब? इस भाषा में रखा गया है नाम

इंसानों की नहीं ले सकता जगह

गुडफिन की CEO अन्ना जू फी (Anna Joo Fee) ने AI मॉडल्स की CFA लेवल-III परीक्षा में सफलता को AI की तेजी से बढ़ती क्षमताओं का प्रतीक बताया. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि मौजूदा हालात में AI इंसानी फाइनेंशियल एनालिस्ट की जगह नहीं ले सकता. उनके अनुसार, अब भी मुश्किलों के लिए किसी भी कॉन्टेक्स्ट और इंटेंट को समझ पाना काफी मुश्किल है, ये वो जगह है जहां इंसानों का अनुभव अहमियत रखता है.