Advertisement
trendingNow12950753
Hindi Newsटेक

AI का नया कारनामा, दुनिया की सबसे मुश्किल परीक्षा की पास, क्या ले पाएगा इंसानों की जगह?

AI लगातार नए मुकाम हासिल कर रहा है. इसने कई मामलों में इंसानों को पहले ही पछाड़ दिया है. वहीं, अब खबर आई है कि इस टेक्नोलॉजी ने दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा भी पास कर ली है. चलिए जानते हैं क्या है ये परीक्षा.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 06, 2025, 10:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI का नया कारनामा, दुनिया की सबसे मुश्किल परीक्षा की पास, क्या ले पाएगा इंसानों की जगह?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी का शोर आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रहा है. इस टेक्नोलॉजी ने लगभग हर शख्स की पर्सनल लाइफ में भी दस्तक दे दी है. दूसरी ओर ये AI भी हर दिन बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहा है. दूसरी ओर हाल ही में AI चैटबॉट मॉडल्स ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसे इंसानों को हासिल करने में सालों-साल लग जाते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन AI मॉडल्स ने फाइनेंस की दुनिया के सबसे मुश्किल परीक्षाओं कही जाने वाली CFA (Chartered Financial Analyst) लेवल-III को सफलतापूर्वक पास कर लिया है. यह वही परीक्षा है जिसे इंसान लगभग 1,000 घंटे की पढ़ाई और कई सालों की तैयारी के बाद ही पार कर पाते हैं. लेकिन AI ने इसे कुछ ही मिनटों में क्रैक कर इतिहास रच दिया है.

इस टेक्नोलॉजी से मिली मदद
CNBC की एक रिपोर्ट के अनुसार, NYU स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस और गुडफिन की रिसर्च टीम ने एक बड़ी उपलब्धि का खुलासा किया है. इस रिसर्च में पाया गया कि o4-mini, Gemini 2.5 Pro और Claude Opus जैसे एडवांस्ड लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs) ने CFA लेवल-III का मॉक एग्जाम सफलतापूर्वक पास कर लिया है. यह वही परीक्षा है जिसमें इंसानों को एनालिटिकल रीजनिंग और एस्से बेस्ड सवालों को समझने में वर्षों की मेहनत लगती है. AI ने इस चुनौती को Chain-of-thought prompting टेक्नोलॉजी की मदद से पार किया है, जिन्हें पार करने के लिए इंसानों को सालों तक पढ़ना पड़ता है. बता दें कि पहले AI की क्षमता केवल लेवल-I और II तक सीमित थी, लेकिन अब लेवल-III को पार करना इसे एक नई ऊंचाई पर ले गया है.

iPhone के नाम पर हुई ठगी, Flipkart सेल बनी लोगों के लिए सिरदर्द, जानें क्या है मामला

Add Zee News as a Preferred Source

AI ने किया प्रभावशाली प्रदर्शन
CFA लेवल-III परीक्षा को फाइनेंस की दुनिया में सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसका फोकस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और वेल्थ प्लानिंग जैसे मुश्किल टॉपिक्स पर होता है. इस लेवल पर उम्मीदवार की एनालिटिकल थिंकिंग, फैसले लेने की क्षमता और प्रोफेशनल फाइनेंशियल स्किल्स को परखा किया जाता है. इंसान इसे क्लियर करने में सालों का वक्त लेते हैं, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपनी तेजी से बढ़ती क्षमता के दम पर इस कठिन लेवल पर भी प्रभावशाली प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है.

क्या आप जानते हैं Arattai का असली मतलब? इस भाषा में रखा गया है नाम

इंसानों की नहीं ले सकता जगह
गुडफिन की CEO अन्ना जू फी (Anna Joo Fee) ने AI मॉडल्स की CFA लेवल-III परीक्षा में सफलता को AI की तेजी से बढ़ती क्षमताओं का प्रतीक बताया. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि मौजूदा हालात में AI इंसानी फाइनेंशियल एनालिस्ट की जगह नहीं ले सकता. उनके अनुसार, अब भी मुश्किलों के लिए किसी भी कॉन्टेक्स्ट और इंटेंट को समझ पाना काफी मुश्किल है, ये वो जगह है जहां इंसानों का अनुभव अहमियत रखता है.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

AICFA

Trending news

एआई से लैस दुनिया के 5 सबसे खतरनाक स्टील्थ ड्रोन, भारत का भी ये अचूक वेपन भी शामिल
Drone
एआई से लैस दुनिया के 5 सबसे खतरनाक स्टील्थ ड्रोन, भारत का भी ये अचूक वेपन भी शामिल
हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही सैलरी, उतरे सड़कों पर
himachal govt employees protest
हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही सैलरी, उतरे सड़कों पर
'हर भारतीय गुस्से में है...', अचानक PM ने क्यों मिलाया चीफ जस्टिस को फोन
BR Gavai
'हर भारतीय गुस्से में है...', अचानक PM ने क्यों मिलाया चीफ जस्टिस को फोन
Explainer: बिहार के रण में RSS ने उतारा 'मिशन त्रिशूल', क्या विपक्ष के लिए बनेगा सिर
rss
Explainer: बिहार के रण में RSS ने उतारा 'मिशन त्रिशूल', क्या विपक्ष के लिए बनेगा सिर
बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी SIR की मांग, संजय निरुपम बोले- यहां फर्जी वोटरों...
Sanjay Nirupam
बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी SIR की मांग, संजय निरुपम बोले- यहां फर्जी वोटरों...
लॉरेंस बिश्नोई गैंग-BKI के बीच संबंधों पर NIA का शिकंजा, चार्जशीट में हुए कई खुलासे
Lawrence Bishnoi
लॉरेंस बिश्नोई गैंग-BKI के बीच संबंधों पर NIA का शिकंजा, चार्जशीट में हुए कई खुलासे
अमरनाथ, सोनमर्ग से ऊटी तक...14 राज्यों में 50 रूट्स पर धड़ाधड़ बनेंगे रोपवे
Ropeway
अमरनाथ, सोनमर्ग से ऊटी तक...14 राज्यों में 50 रूट्स पर धड़ाधड़ बनेंगे रोपवे
J&K के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान! बडगाम और नगरोटा में 11 नवंबर को होंगे चुनाव
Election Commission of India
J&K के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान! बडगाम और नगरोटा में 11 नवंबर को होंगे चुनाव
CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील पर एक्शन, BCI ने किया निलंबित, अभी और चलेगा 'चाबुक'
Supreme Court
CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील पर एक्शन, BCI ने किया निलंबित, अभी और चलेगा 'चाबुक'
भारतीय छात्र को मिली 89 लाख की स्कॉलरशिप, 'फालतू' वजह देकर US ने कैंसिल किया वीजा
us
भारतीय छात्र को मिली 89 लाख की स्कॉलरशिप, 'फालतू' वजह देकर US ने कैंसिल किया वीजा