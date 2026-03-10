AI and Academic Fraud: क्या आप भी AI का इस्तेमाल होमवर्क करने या ईमेल लिखने के लिए करते हैं. तो यह खबर आपको परेशान कर सकती है. कॉर्नेल यूनिवर्सिटी (Cornell) और एंथ्रोपिक (Anthropic) के रिसर्चर्स ने एक ऐसी स्टडी की है, जिसकी सच्चाई आपको डरा सकती है. रिसर्च के अनुसार, दुनिया के सबसे एडवांस एआई मॉडल्स को अगर सही ढंग से प्रॉम्प्ट दिए जाएं, तो वे फर्जी रिसर्च पेपर लिखने, डेटा में हेराफेरी करने और यहां तक कि दूसरे वैज्ञानिकों के काम को खराब (Sabotage) करने में मदद कर सकते हैं. इसमें ओपनएआई के ChatGPT, एंथ्रोपिक के Claude और एलन मस्क के Grok का नाम शामिल है.

रिसर्च में क्या आया सामने?

रिसर्चर्स ने एंथ्रोपिक के Claude, एलन मस्क के Grok और ओपनएआई के ChatGPT के साथ कुल 13 बड़े मॉडल्स का टेस्ट किया. उन्होंने इनसे पांच लेवल पर सवाल पूछे. जिसमें उन्होंने शौकिया तौर पर वैज्ञानिक जानकारी मांगी. इसके बाद उन्होंने किसी राइवल को बदनाम करने के लिए उसके नाम से फर्जी पेपर जमा करने की तरकीब भी जाननी चाही. इस स्टडी में पता चला कि सभी एआई मॉडल्स के एथिक्स एक जैसे नहीं हैं. Claude AI ने सबसे पहले फ्रॉड की डिमांड को ठुकरा दिया. इसने गलत कामों के लिए मदद देने से साफ इनकार कर दिया. वहीं Grok का xAI सबसे जल्दी इन कामों को करने के लिए तैयार हो गया. जब यूजर ने बार-बार दबाव डाला, तो इसने न केवल फर्जी डेटा बनाया, बल्कि एक काल्पनिक मशीन-लर्निंग पेपर भी लिखकर दे दिया. ChatGPT के नए वर्जन्स ने भी काफी हद तक अपने एथिक्स बनाए रखे.

कैसे हुआ यह खुलासा?

दरअसल, एंथ्रोपिक (Anthropic) के अलेक्जेंडर अलेमी और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के भौतिक विज्ञानी पॉल गिन्सपार्ग ने यह रिसर्च की. इसमें उन्होंने दुनिया के 13 बड़े एआई मॉडल्स का टेस्ट लिया. इस दौरान उन्होंने सभी AI मॉडल्स से अलग-अलग तरह के सवाल पूछे. उनका उद्देश्य यह देखना था कि क्या एआई किसी कंपीटीटर के नाम पर फर्जी पेपर सबमिट करने या झूठे प्रयोगों के नतीजे बनाने में मदद करता है.

क्यों हो रहा है ऐसा?

एआई मॉडल्स असल में प्रेडिक्शन इंजन हैं. वे यह अनुमान लगाते हैं कि किसी वाक्य के बाद अगला शब्द क्या होना चाहिए. एआई को यह नहीं पता होता कि वह जो लिख रहा है वह सच है या झूठ, वह बस एक पैटर्न फॉलो करता है. जब एआई के पास किसी सवाल का सही जवाब नहीं होता, तो वह चुप रहने के बजाय एक काल्पनिक उत्तर गढ़ लेता है, जिसे टेक की भाषा में 'Hallucination' कहते हैं.

छात्रों और प्रोफेशनल्स पर क्या होगा असर?

अगर कोई छात्र एआई की मदद से थीसिस लिखता है और उसमें फर्जी रेफरेंस पकड़े जाते हैं, तो उसकी डिग्री रद्द हो सकती है. रिसर्च के क्षेत्र में गलत डेटा का आना विज्ञान और समाज के लिए घातक साबित हो सकता है. कई बार तो एआई ऐसे रिसर्च पेपर्स के हवाले दे देता है, जो असल में वजूद में ही नहीं हैं. अब हर साल लाखों एआई-जेनरेटेड पेपर्स सबमिट होने से असली और नकली के बीच पहचान करना मुश्किल हो रहा है. अगर वैज्ञानिक साहित्य में फर्जी डेटा शामिल हो गया, तो आने वाले समय की रिसर्च भी गलत दिशा में जा सकती है.

क्या है इसका समाधान?

वैज्ञानिकों का कहना है कि अब समय आ गया है, जब यूनिवर्सिटीज और रिसर्च संस्थानों को एआई डिटेक्शन टूल्स को और भी सख्त बनाना होगा. इसके साथ एआई कंपनियों को अपने मॉडल्स में एथिकल गार्डरेल्स को और मजबूत करना होगा. जिससे वे किसी भी कीमत पर फ्रॉड का हिस्सा न बनें.

