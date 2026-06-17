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इंसानों से तेज फैसले, सेकंडों में हमला; AI ने बदल दिए युद्ध के सारे नियम, मिडिल ईस्ट जंग से सामने आया डरावना सच!

AI in Modern Warfare: अमेरिका-ईरान के बीच संघर्ष ने दिखा दिया आधुनिक युद्ध का चेहरा तेजी से बदल रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ आपके सवालों के जवाब देने या फोटो बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सेना की बड़ी मदद कर रहा है. युद्ध के मैदान में सटीक टारगेट पहचानने, फैसले लेने और हमलों को और ज्यादा सटीक बनाने में AI का इस्तेमाल हो रहा है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 17, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:25 PM IST
इंसानों से तेज फैसले, सेकंडों में हमला; AI ने बदल दिए युद्ध के सारे नियम, मिडिल ईस्ट जंग से सामने आया डरावना सच!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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