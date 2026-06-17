US Iran Conflict AI Use: अमेरिका ईरान वार ने दुनियाभर में अपना असर दिखाया है. मिडिल ईस्ट संघर्ष के कारण दुनियाभर में महंगाई बढ़ गई है. लंबे समय तक चले इस युद्ध में एडवांस टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का भी खूब इस्तेमाल हुआ है. अमेरिका ने टक्नोलॉजी की मदद लेकर ईरान में और सटीक हमले किए. अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क का चैटबॉट Grok ने अमेरिकी सेना की भारी मदद की.
अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने खुद कोर्ट में इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने ईरान के खिलाफ जंग में मस्क के Grok AI का इस्तेमाल किया था. इस तकनीक ने सिर्फ 96 घंटों के भीतर 2,000 अलग-अलग ठिकानों पर अचूक मिसाइल हमले करने में अमेरिकी सेना की मदद की. इस सनसनीखेज खुलासे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है. साथ ही यह भी सवाल उठने लगा है कि युद्ध का अब नया हथियार एआई बन रहा है, जो सेकंडों में युद्ध के परिणाम तक बदलने का दम रखता है.
AI अब सिर्फ आपके सवालों के जवाब, फोटो एडिटिंग या वीडियो बनाने तक ही सीमित नहीं है. दुनिया की बड़ी सैन्य शक्तियां AI को युद्ध के मैदान में उतार रही हैं, जिससे आज के समय में होने वाले युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले सालों में लड़ाइयों में हथियारों से ज्यादा डेटा, एल्गोरिद्म और मशीनों की रफ्तार बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी.
आज की सेनाएं AI आधारित ड्रोन, रोबोटिक ग्राउंड व्हीकल और समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं. ये सिस्टम बिना किसी इंसान के हस्तक्षेप के कई मिशन पूरे करने में सक्षम हैं.
सबसे ज्यादा चर्चा ड्रोन स्वॉर्म तकनीक की हो रही है. ड्रोन स्वॉर्म ऐसी तकनीक है, जिसमें कई ड्रोन एक साथ मिलकर काम करते हैं और स्थिति के मुताबिक अपनी भूमिका बदल सकते हैं. अगर एक ड्रोन नष्ट हो जाए तो दूसरा उसकी जिम्मेदारी संभाल सकता है.
इसके साथ ही अमेरिका जैसे देश Joint All-Domain Command and Control यानी JADC2 जैसे नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, जहां AI सेना की तीनों से आने वाले डेटा को जोड़कर रियल टाइम फैसले लेने में सहायता करता है.
आधुनिक युद्ध अब सिर्फ जमीन, समुद्र और आसमान तक सीमित नहीं रह गए हैं. साइबर स्पेस भी एक बड़ा युद्धक्षेत्र बन गया है. AI की सहायता से साइबर हमलों का पता तेजी से लगाया जा सकता है और नेटवर्क को सेफ रखा जा सकता है. दूसरी ओर AI का इस्तेमाल दुश्म के कम्युनिकेशन सिस्टम, निगरानी नेटवर्क और वेपन कंट्रोल सिस्टम में सेंध लगाने के लिए भी किया जा सकता है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि कम संसाधनों वाले देश भी AI आधारित साइबर हथियारों के जरिए बड़ी ताकतों को चुनौती दे सकते हैं.
रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में Minotaur Warfare जैसे मॉडल देखने को मिल सकता है, जहां AI पूरे युद्ध को कंट्रोल करेगा. AI इंसानी सैनिक और एडवांस मशीनों को एक साथ कंट्रोल कर तेजी से सटीक फैसले लेने में मदद करेगा. भविष्य के युद्धों में लगातार निगरानी करने वाले AI सेंसर बड़ी भूमिका निभाएंगे. इससे दुश्मन की एक्टिविटी को छिपाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है.
हालांकि AI के बढ़ते इस्तेमाल के साथ एक बड़ी चिंता भी जुड़ी हुई है. कई जानकारों का तो यह भी मानना है कि अगर घातक हथियारों को पूरी तरह से फैसले लेने की शक्ति मिल गई, तो यह मानवता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है.
AI की सबसे बड़ी ताकत उसकी डेटा प्रोसेसिंग क्षमता है. एडवांस AI सिस्टम युद्ध में किल चेन यानी लक्ष्य की पहचान से लेकर हमले तक की प्रक्रिया को घंटों या दिनों की बजाय कुछ सेकंड में पूरा कर सकते हैं.
AI आधारित ड्रोन और निगरानी सिस्टम तस्वीरों और वीडियो का विश्लेषण कर सैनिकों को वाहन, हथियारों और ठिकानों की पहचान की जा सकती है. कुछ एडवांस ड्रोन दर्जनों प्रकार के सेना के उपकरणों को पहचानने की भी शक्ति रखते हैं और GPS या रेडियो सिग्नल खत्म होने के बाद भी मिशन जारी रख सकते हैं.
इसके साथ ही AI दुश्मन की मिसाइलों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक संकेतों का विश्लेषण कर उन्हें जाम करने या इंटरसेप्टर मिसाइलों को सही दिशा देने में भी मदद करता है.