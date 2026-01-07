अब स्मार्टवॉच से निकलेंगे Earbuds, इस Watch ने खत्म की दो-दो डिवाइस रखने की झंझट; जानिए खास बातें

Ai+ Smartphone कंपनी ने अपनी बिल्कुल नई स्मार्टवॉच सीरीज NovaWatch को पेश किया है. यह सिर्फ टाइम दिखाने वाली घड़ी नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट डिवाइस है जो हेल्थ, सेफ्टी और स्टाइल – तीनों चीजों में काम आती है. कंपनी इसे 2026 के पहले तीन महीनों यानी Q1 2026 में बाजार में उतारेगी. Ai+ का साफ कहना है कि पहनने वाली टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जो देखने में कूल लगे और इस्तेमाल में भी सच में काम की हो.

चार तरह की वॉच, हर किसी के लिए अलग

NovaWatch लाइनअप में चार मॉडल आएंगे– Active, Wearbuds, Kids Geo Fencing Watch और Rotatecam LTE Watch. हर मॉडल को अलग सोच के साथ बनाया गया है. कोई वॉच फिटनेस के लिए है, कोई म्यूजिक लवर्स के लिए, तो कोई खासतौर पर बच्चों की सुरक्षा के लिए. मतलब एक ही रेंज में हर उम्र के लोगों का ध्यान रखा गया है.

NovaWatch Active: सिंपल और स्मार्ट

Active मॉडल उन यूजर्स के लिए है जो बस एक आसान और भरोसेमंद स्मार्टवॉच चाहते हैं. इसमें स्टेप काउंट, हार्ट रेट, स्लीप ट्रैकिंग जैसे जरूरी हेल्थ फीचर्स मिलेंगे. इसका डिजाइन बिल्कुल क्लीन और यूजर फ्रेंडली है. पहली बार पहनते ही आपको लगेगा – “हां, यह तो समझ में आ गई!” कंपनी का दावा है कि इसका फॉर्म फैक्टर इंडस्ट्री में पहली बार देखने को मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

NovaWatch Wearbuds: घड़ी भी, ईयरफोन्स भी

यह सबसे इंट्रेस्टिंग मॉडल है. Wearbuds में स्मार्टवॉच के अंदर ही ब्लूटूथ ईयरफोन्स फिट मिलते हैं. यानी अलग से ईयरबड्स जेब में रखने की जरूरत खत्म. म्यूजिक सुनना हो, कॉल लेना हो या टाइम देखना हो – सब एक ही घड़ी से हो जाएगा. यह कॉन्सेप्ट पूरी तरह नया है और बहुत प्रैक्टिकल भी.

Kids Geo Fencing Watch: पेरेंट्स का टेंशन कम

यह वॉच खासतौर पर छोटे बच्चों के लिए बनाई गई है. इसमें 4G कनेक्टिविटी मिलती है, जिससे माता-पिता अपने बच्चों से सीधे संपर्क में रह सकते हैं. Geo Fencing फीचर की मदद से पेरेंट्स को पता चलता रहता है कि बच्चा तय एरिया में है या नहीं. यह स्मार्टफोन जैसा एक्सपोजर दिए बिना ही सेफ्टी का पूरा सपोर्ट देती है. स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए यह बहुत काम की चीज साबित हो सकती है.

Rotatecam LTE Watch: क्रिएटर टाइप यूजर्स के लिए

अगर आप फोटो और वीडियो बनाने के शौकीन हैं, तो Rotatecam मॉडल आपको जरूर पसंद आएगा. इसमें घूमने वाला कैमरा दिया गया है. यह फीचर स्मार्टवॉच एक्सपीरियंस को मजेदार बना देता है. आप कलाई से ही मोमेंट कैप्चर कर सकते हैं. यह हेल्थ डिवाइस से ज्यादा एक स्टाइलिश और क्रिएटिव गैजेट जैसा फील देती है.

लोगों को समझकर बनी वॉच

कंपनी के CEO Madhav Sheth का कहना है कि ज्यादातर वियरेबल प्रोडक्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी दिखाने के लिए बनते हैं. लेकिन NovaWatch को बनाते समय असली लोगों और उनकी आदतों को ध्यान में रखा गया है. स्मार्टवॉच हमेशा कलाई पर दिखती है, इसलिए उसका आरामदायक और स्टाइलिश होना बहुत जरूरी है. NovaWatch इसी आइडिया के साथ तैयार की गई है.

कब और कहां मिलेगी

अभी कंपनी ने NovaWatch की कीमत और फाइनल स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया है. यह डिटेल लॉन्च के पास बताई जाएंगी. NovaWatch पूरे भारत में Q1 2026 में NovaPods के साथ उपलब्ध होगी. इसे Flipkart और कुछ चुनिंदा ऑफलाइन स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा.Ai+ Smartphone कंपनी ने अपनी बिल्कुल नई स्मार्टवॉच सीरीज NovaWatch को पेश किया है. यह सिर्फ टाइम दिखाने वाली घड़ी नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट डिवाइस है जो हेल्थ, सेफ्टी और स्टाइल – तीनों चीजों में काम आती है. कंपनी इसे 2026 के पहले तीन महीनों यानी Q1 2026 में बाजार में उतारेगी. Ai+ का साफ कहना है कि पहनने वाली टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जो देखने में कूल लगे और इस्तेमाल में भी सच में काम की हो.