अब कर्मचारी ही नहीं टेक कंपनियों को भी सताने लगा AI, माइक्रोसॉफ्ट के CEO बोले; बच पाना सबसे मुश्किल
Advertisement
trendingNow12928005
Hindi Newsटेक

अब कर्मचारी ही नहीं टेक कंपनियों को भी सताने लगा AI, माइक्रोसॉफ्ट के CEO बोले; बच पाना सबसे मुश्किल

Satya Nadella AI Concerns: AI का बढ़ता दायरा अब सिर्फ कर्मचारियों की नौकरियों पर ही नहीं, बल्कि दिग्गज टेक कंपनियों के भविष्य पर भी सवाल खड़े कर रहा है. जिस तकनीक को लेकर कल तक कंपनियां गर्व महसूस कर रही थीं, आज वही तकनीक उन्हें खुद के अस्तित्व को लेकर सोचने पर मजबूर कर रही है. कुछ ऐसा ही देखने को मिला माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला के साथ, जिसको लेकर उन्होंने साफ कहा कि AI के इस दौर में कंपनियों का टिके रह पाना ही सबसे बड़ी चुनौती बन गया है. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 19, 2025, 07:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब कर्मचारी ही नहीं टेक कंपनियों को भी सताने लगा AI, माइक्रोसॉफ्ट के CEO बोले; बच पाना सबसे मुश्किल

Satya Nadella AI Concerns: AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेजी से बढ़ते प्रभाव से टेक्नोलॉजी जगत की दिग्गज कंपनियां भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित और परेशान हैं. एक ओर जहां कर्मचारियों को एआई की वजह से नौकरी जाने का डर सता रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब टेक कंपनियां भी AI की वजह से अपने भविष्य को लेकर टेंशन में हैं. कुछ ऐसा ही खुलासा किया है माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला ने, जिन्होंने एक इंटरनल टाउनहॉल मीटिंग में कर्मचारियों से बातचीत के दौरान यह कहा कि उन्हें डर लगता है कि कहीं Microsoft, AI के इस दौर में खुद को बनाए न रख पाए. 

माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हो सकता है कि भविष्य में हमारे बड़े बिजनेस भी प्रेलिवेंट न रहें. हमने अब तक जितने बड़े बिजनेस खड़े किए हैं, हो सकता है वे आने वाले समय में उतने प्रासंगिक न रहें. इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों को अलर्ट किया कि टेक्नोलॉजी की दुनिया तेजी से बदल रही है और जो कंपनियां समय के साथ खुद को ढाल नहीं पातीं, वे मार्केट से गायब हो जाती हैं.

DEC का उदाहरण देकर किया अलर्ट
इस दौरान सत्या नडेला ने डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन (DEC) का उदाहरण दिया, जो 1970 के दशक में बड़ी टेक कंपनी हुआ करती थी लेकिन नई तकनीकों जैसे Reduced Instruction Set Computing (RISC) को अपनाने में कामयाब नहीं हुई और धीरे-धीरे मार्केट से गायब हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

नडेला ने कहा कि हमारा बिजनेस ऐसी कंपनियों के केस स्टडी से भरा है जो कभी बहुत बड़ी थीं लेकिन कुछ समय बाद पूरी तरह से गायब हो गईं. उन्होंने कहा कि मैं खासतौर पर DEC की कहानी से डरता हूं. उन्होंने यह भी बताया कि उनका पहला कंप्यूटर DEC VAX था और वे हमेशा वहां काम करना चाहते थे. यहां तक कि विंडोज NT पर काम करने वाले कुछ लोग भी DEC की लैब से ही आए थे जिन्हें बाद में नौकरी से निकाल दिया गया था.

कर्मचारियों की शिकायतों पर भी बोले
इस टाउनहॉल में ब्रिटेन से एक कर्मचारी ने सवाल किया कि क्या माइक्रोसॉफ्ट का माहौल अब काफी अलग, शांत पहले जैसे इमोशनल नहीं लग रहा है. इस सवाल के जवाब में नडेला ने माना कि कंपनी के कल्चर को बेहतर बनाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि मैं इस फीडबैक की बहुत सराहना करता हूं. इसे मैं और पूरी लीडरशिप टीम एक मैसेज के रूप में ले रहे हैं. हमें भरोसा दोबारा जीतना होगा और इसमें हम बेहतर कर सकते हैं और करेंगे.

कर्मचारियों का भरोसा पाने का प्रयास 
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नडेला ने कर्मचारियों से साफ कहा कि माइक्रोसॉफ्ट को अपनी टीम के साथ भरोसे को फिर से मजबूत करना होगा और इसके लिए कंपनी जरूरी कदम जरूर उठाएगी.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Microsoft CEO Satya NadellaMicrosoftAI

Trending news

सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
DNA
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
DNA
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
DNA Analysis
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA Analysis
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
DNA Analysis
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Jammu and Kashmir
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
Rahul Gandhi
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
CDS General Anil Chauhan
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
आजम को राहत, अखिलेश की बेरुखी, क्या पूर्व मंत्री बिगाड़ेंगे सपा का खेल?
azam khan
आजम को राहत, अखिलेश की बेरुखी, क्या पूर्व मंत्री बिगाड़ेंगे सपा का खेल?
'बस 50 रुपए हुई मेरे रेस्टोरेंट की कमाई..', बाढ़ प्रभावितों से कंगना ने रोया दुखड़ा
Kangana Ranaut video
'बस 50 रुपए हुई मेरे रेस्टोरेंट की कमाई..', बाढ़ प्रभावितों से कंगना ने रोया दुखड़ा
;