अब कर्मचारी ही नहीं टेक कंपनियों को भी सताने लगा AI, माइक्रोसॉफ्ट के CEO बोले; बच पाना सबसे मुश्किल

Satya Nadella AI Concerns: AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेजी से बढ़ते प्रभाव से टेक्नोलॉजी जगत की दिग्गज कंपनियां भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित और परेशान हैं. एक ओर जहां कर्मचारियों को एआई की वजह से नौकरी जाने का डर सता रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब टेक कंपनियां भी AI की वजह से अपने भविष्य को लेकर टेंशन में हैं. कुछ ऐसा ही खुलासा किया है माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला ने, जिन्होंने एक इंटरनल टाउनहॉल मीटिंग में कर्मचारियों से बातचीत के दौरान यह कहा कि उन्हें डर लगता है कि कहीं Microsoft, AI के इस दौर में खुद को बनाए न रख पाए.

माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हो सकता है कि भविष्य में हमारे बड़े बिजनेस भी प्रेलिवेंट न रहें. हमने अब तक जितने बड़े बिजनेस खड़े किए हैं, हो सकता है वे आने वाले समय में उतने प्रासंगिक न रहें. इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों को अलर्ट किया कि टेक्नोलॉजी की दुनिया तेजी से बदल रही है और जो कंपनियां समय के साथ खुद को ढाल नहीं पातीं, वे मार्केट से गायब हो जाती हैं.

DEC का उदाहरण देकर किया अलर्ट

इस दौरान सत्या नडेला ने डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन (DEC) का उदाहरण दिया, जो 1970 के दशक में बड़ी टेक कंपनी हुआ करती थी लेकिन नई तकनीकों जैसे Reduced Instruction Set Computing (RISC) को अपनाने में कामयाब नहीं हुई और धीरे-धीरे मार्केट से गायब हो गई.

नडेला ने कहा कि हमारा बिजनेस ऐसी कंपनियों के केस स्टडी से भरा है जो कभी बहुत बड़ी थीं लेकिन कुछ समय बाद पूरी तरह से गायब हो गईं. उन्होंने कहा कि मैं खासतौर पर DEC की कहानी से डरता हूं. उन्होंने यह भी बताया कि उनका पहला कंप्यूटर DEC VAX था और वे हमेशा वहां काम करना चाहते थे. यहां तक कि विंडोज NT पर काम करने वाले कुछ लोग भी DEC की लैब से ही आए थे जिन्हें बाद में नौकरी से निकाल दिया गया था.

कर्मचारियों की शिकायतों पर भी बोले

इस टाउनहॉल में ब्रिटेन से एक कर्मचारी ने सवाल किया कि क्या माइक्रोसॉफ्ट का माहौल अब काफी अलग, शांत पहले जैसे इमोशनल नहीं लग रहा है. इस सवाल के जवाब में नडेला ने माना कि कंपनी के कल्चर को बेहतर बनाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि मैं इस फीडबैक की बहुत सराहना करता हूं. इसे मैं और पूरी लीडरशिप टीम एक मैसेज के रूप में ले रहे हैं. हमें भरोसा दोबारा जीतना होगा और इसमें हम बेहतर कर सकते हैं और करेंगे.

कर्मचारियों का भरोसा पाने का प्रयास

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नडेला ने कर्मचारियों से साफ कहा कि माइक्रोसॉफ्ट को अपनी टीम के साथ भरोसे को फिर से मजबूत करना होगा और इसके लिए कंपनी जरूरी कदम जरूर उठाएगी.