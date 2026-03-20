सैम ऑल्टमैन के एक फैसले से बदली तस्वीर, रातों-रात महंगे हुए पुराने MacBook; चीन में मची होड़, जानें क्या है वजह

Old MacBook: टेक जगत में अक्सर नया मॉडल आने पर पुराना मॉडल कबाड़ ही समझा जाता है, लेकिन सैम ऑल्टमैन के एक फैसले ने इस सोच को पलट दिया है. चीन के गैजेट मार्केट में इन दिनों पुराने MacBooks को खरीदने के लिए होड़ मची है और जो लैपटॉप कल तक आउटडेटेड थे, उनकी कीमतें अब आसमान छू रही हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
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OpenClaw AI: टेक्नोलॉजी की दुनिया में अक्सर नए गैजेट्स आने के बाद पुराने मॉडल अपनी चमक खो देते हैं, लेकिन इस बार एक टेक दिग्गज ने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी कहानी ही बदल दी. चीन के गैजेट मार्केट में इन दिनों एक अजीबोगरीब खरीदारी देखने को मिल रही है, जो लैपटॉप कभी पुराने या कबाड़ समझे जा रहे थे अब उनकी कीमतें आसमान छू रही हैं. इसके पीछे क्या कारण हैं और टेक दिग्गज ने ऐसा क्या ऐलान कर दिया कि लोग पुराने MacBooks खरीदने लगे हैं, आइए जानते हैं...
इस पूरे मामले की शुरुआत होती है एक नए AI टूल OpenClaw से. इस एआई टूल को पहले Clawdbot या Moltbot भी कहते थे. यह एक ओपन-सोर्स AI एजेंट फ्रेमवर्क है जो आपके कंप्यूटर को खुद-ब-खुद कंट्रोल और मैनेज करने में सक्षम है. जैसे ईमेल भेजना, कैलेंडर मैनेज करना और फाइलें सेव करना. इस एआई टूल को ऑस्ट्रियाई डेवलपर पीटर स्टीनबर्गर ने तैयार किया है, जिन्हें फरवरी में OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने अरबों डॉलर खर्च करके अपनी टीम में शामिल कर लिया है.
चीन में क्यों बढ़ी पुराने MacBooks की मांग?
CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पड़ोसी मुल्क चीन में इन दिनों OpenClaw का इस्तेमाल अमेरिका से भी ज्यादा किया जा रहा है. लोग अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की प्राइवेसी को लेकर चिंतित हैं इसलिए वे इस AI टूल को चलाने के लिए एक सेकेंडरी डिवाइस के रूप में पुराने MacBooks को खरीद रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं.
चीन के बड़े यूज्ड-इलेक्ट्रॉनिक्स रिसेलर ATRenew के मुताबिक Apple प्रोडक्ट्स की कीमतों में वह गिरावट नहीं देखी गई जो आमतौर पर इस सीजन में देखने को मिलती है. इसके जगह पर कीमतें उस स्तर पर बनी हुई हैं जो अक्सर नए iPhone लॉन्च के समय यानी पीक सीजन में देखी जाती है.
क्यों है MacBook ही पहली पसंद?
जानकारों का मानना है कि Apple की M-सीरीज चिप्स विंडोज सिस्टम की तुलना में ज्यादा दमदार और पावर-एफिशिएंट के साथ AI टास्क पूरा करने के लिए सक्षम हैं. डेवलपर्स के बीच Apple का Mac Mini और पुराने M1-M2 चिप वाले लैपटॉप्स की खूब मांग है. Nvidia के CEO जेन्सेन हुआंग ने तो यह भी कह दिया है कि OpenClaw निश्चित रूप से अगला ChatGPT है और यह मानवता के इतिहास का सबसे सफल ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट होगा.
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पुराने मॉडल को खरीदने के लिए ज्यादा पैसा दे रही कंपनी
ATRenew के चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर जेरेमी जी के मुताबिक लोग अब पुराने M1 लैपटॉप्स को बेचकर ज्यादा स्पेसिफिकेशन वाले M4 या M5 मॉडल्स खरीद रहे हैं. मांग इतनी ज्यादा है कि कंपनी अब पुराने लैपटॉप्स को वापस खरीदने के लिए ज्यादा पैसे ऑफर कर रही है जिससे स्टॉक की कमी को पूरा किया जा सके.
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