Explainer: AI तो बहाना है, Amazon को पैसा बचाना है! 3 साल में 27 हजार और 2025 में 30 हजार छंटनियां, क्या है पीछे की पिक्चर

Amazon ने अपनी इतिहास की सबसे बड़ी छंटनी (layoff) शुरू कर दी है. कंपनी अब लगभग 30,000 कर्मचारियों को निकालने की तैयारी में है. यह कदम उसकी AI (Artificial Intelligence) आधारित restructuring यानी पुनर्गठन नीति का हिस्सा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रभावित कर्मचारियों को मंगलवार सुबह से ईमेल के जरिए नोटिफिकेशन भेजा जाएगा.

किन कर्मचारियों पर पड़ेगा असर?

Amazon के इस कदम से लगभग सभी बिजनेस यूनिट्स प्रभावित होंगी- जिसमें क्लाउड सर्विस, डिवाइस, रिटेल, और कम्युनिकेशन डिवीजन शामिल हैं. इस छंटनी के बाद कंपनी के कॉर्पोरेट रोल्स में करीब 30,000 की भारी कटौती होगी. फिलहाल Amazon के पास दुनियाभर में 1.54 मिलियन से ज्यादा कर्मचारी हैं, जिनमें से लगभग 3.5 लाख व्हाइट-कॉलर जॉब्स में हैं. कंपनी ने इस रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक बयान देने से इनकार किया है.

पहले भी हो चुकी हैं हजारों नौकरियों में कटौती

यह पहली बार नहीं है जब Amazon ने कर्मचारियों को निकाला हो. 2022 से अब तक कंपनी 27,000 से अधिक कर्मचारियों को निकाल चुकी है. लेकिन इस बार का कदम सबसे बड़ा छंटनी अभियान माना जा रहा है. पिछले कुछ महीनों में कंपनी ने अपने क्लाउड, डिवाइस और रिटेल सेक्टर में भी कर्मचारियों की संख्या घटाई थी.

क्यों हो रही है इतनी बड़ी छंटनी?

CEO Andy Jassy ने महामारी के दौरान एक cost-cutting strategy (खर्च घटाने की रणनीति) शुरू की थी. अब उसी को और तेज करते हुए उन्होंने यह कदम उठाया है. Jassy का कहना है कि कंपनी को “less layers and more agility” यानी कम मैनेजमेंट लेयर और तेज कामकाज के लिए तैयार होना चाहिए. ई-कॉमर्स ग्रोथ में कमी आने और बिजनेस प्रायोरिटीज बदलने के कारण Amazon ने यह निर्णय लिया है.

AI के युग में नौकरी पर संकट

Amazon का यह कदम सिर्फ एक कंपनी की रणनीति नहीं बल्कि पूरे टेक सेक्टर में चल रहे बड़े बदलावों का हिस्सा है. AI के आने से अब कंपनियां ऑटोमेशन और जनरेटिव AI के जरिए काम करवाने लगी हैं. इससे हजारों नौकरियां खत्म हो रही हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में अब तक 200 से अधिक टेक कंपनियों ने करीब 98,000 कर्मचारियों को निकाला है.

• Microsoft: 15,000 नौकरियां गईं

• Meta: AI यूनिट से 600 लोग निकाले गए

• Google: क्लाउड डिजाइन टीम से 100 कर्मचारियों की छंटनी

• Intel: 22,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता

AI अपनाने से कैसे बदलेगा Amazon का ढांचा?

Andy Jassy ने पहले ही कहा था कि AI आने वाले वर्षों में Amazon की वर्कफोर्स को बदल देगा. जून में भेजे गए एक इंटरनल मेमो में उन्होंने लिखा था कि Generative AI कई नियमित काम ऑटोमेशन से कर सकेगा, जिससे कंपनी को कम कर्मचारियों की जरूरत होगी.

टेक वर्ल्ड में नया ट्रेंड – “AI से अवसर और असुरक्षा दोनों”

Amazon का यह कदम एक वैश्विक ट्रेंड को दिखाता है, जहां AI टेक्नोलॉजी कंपनियों को नई efficiency और growth तो दे रही है, लेकिन इसके साथ ही नौकरी की असुरक्षा भी बढ़ा रही है. जहां एक ओर AI नए जॉब रोल्स बना रहा है, वहीं दूसरी ओर लाखों पारंपरिक कॉर्पोरेट नौकरियों का अंत भी कर रहा है.