/AI की दुनिया में बड़ा आउटेज! Gemini, ChatGPT और Claude में गड़बड़ी, लॉगिन से चैट हिस्ट्री तक ठप्प

अगर आप भी AI का इस्तेमाल अपने मन में आने वाले सवालों का जवाब तलाशने या फिर ऑफिस के कामों के लिए करते हैं, तो आपको इस समय परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. AI चैटबॉट जेमिनी, चैटजीपीटी और क्लाउड अचानक डाउन हो गए हैं, जिससे हजारों यूजर्स प्रभावित हो गए हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यूजर्स को लॉगिन, सवालों का जवाब मिलने और पुरानी चैट को लोड करने में समस्या हो रही है.
डाउनडिटेक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर में ChatGPT के वेब और ऐप दोनों प्लेटफॉर्म ठप्प हो गए हैं. सबसे ज्यादा असर करीब 78% उन यूजर्स पर पड़ा है जो अकाउंट एक्सेस या लॉगिन ही नहीं कर पा रहे थे. इसके अलावा 8% लोगों ने वेबसाइट चलाने में आ रही दिक्कतों की शिकायत की, वहीं इतने ही यानी 8% यूजर्स ऐप कनेक्ट न हो पाने की समस्या का सामना कर रहे हैं.
AI सर्विस के डाउन होने का असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है. बल्कि इसका असर दुनिया भर में देखने को मिल रहा है. सबसे ज्यादा शिकायत ऑनलाइन आउटेज मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म डाउनडिटेक्टर पर अमेरिका के 36 हजार से ज्यादा यूजर्स ने 8:41 बजे किया. भारत में अब तक डाउन कि शिकायत 8:23 बजे सबसे ज्यादा लगभग 3410 शिकायतें दर्ज की हैं.
सबसे ज्यादा समस्या चैटजीपीटी यूजर्स के साथ हो रही है. बता दें कि पिछले तीन दिनों में चैटजीपीटी की सर्विस फेल होने की यह दूसरी बड़ी घटना है.
टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसर यह तकनीकी खराबी भारतीय समयानुसार शाम करीब 7:56 बजे शुरू हुई, जिसके बाद सिस्टम में भारी लैटेंसी, फ्रीज होते प्रॉम्प्ट और ऑपरेशनल समस्याएं देखने को मिलीं. इस दौरान प्लेटफॉर्म का खास वर्क मोड कई अकाउंट्स के लिए पूरी तरह से बंद हो गया, जिससे पैसे देकर सब्सक्रिप्शन लेने वाले ChatGPT Plus यूजर्स भी प्रभावित हुए हैं.
इस समस्या को लेकर ओपनएआई ने अपने आधिकारिक स्टेटस पेज पर लिखा कि चैटजीपीटी वर्क मोड में एरर रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है. हम इस समस्या की जांच कर रहे हैं.
इस आउटेज का असर प्लेटफॉर्म के कई कामों पर देखने को मिला, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान चैटबॉट इंटरफेस को हुआ है. डाउनडिटेक्टर के अनुसार, अमेरिका में करीब 13,000 रिपोर्ट दर्ज की गईं. इनमें से 77% शिकायतें चैटजीपीटी प्लेटफॉर्म, 10% कोडैक्स और 7% ऐप से जुड़ी थीं.
इससे पहले 31 अगस्त को भी ओपनएआई ने अपने स्टेटस डैशबोर्ड के जरिए माना था कि चैटजीपीटी प्लस मेंबर्स को वर्क मोड बंद होने की वजह से परेशानी उठानी पड़ी थी. उस समय भी चैटजीपीटी वर्क यूजर्स को एरर जैसी समस्या का सामना करना पड़ा था. कंपनी ने तब कहा था कि प्रभावित यूजर्स वर्क मोड में नए टास्क शुरू करने में समस्या का सामना कर रहे हैं.
डाउनडिटेक्टर के अनुसार, 31 अगस्त को सुबह 9:01 बजे तक 2,000 से ज्यादा लोगों ने दिक्कतें दर्ज कराई थीं. ये शिकायतें अमेरिका, मेक्सिको, ग्रीस, यूके, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया से आई थीं. उसी दिन माइक्रोसॉफ्ट 365 की कई सर्विस भी प्रभावित हुई थीं.
31 अगस्त के इस डाउनटाइम से ठीक पहले 27 अगस्त को भी ऐसा ही आउटेज देखा गया था, जब ओपनएआई ने मोबाइल और वेब क्लाइंट्स पर चैटजीपीटी वर्क और वर्कस्पेस एजेंट्स में एरर रेट बढ़ने की बात स्वीकार की थी. कुल मिलाकर पिछले 7 दिनों में यह पांचवीं बार है जब प्लेटफॉर्म को इस तरह की दिक्कतों से गुजरना पड़ा है.