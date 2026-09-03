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AI की दुनिया में बड़ा आउटेज! Gemini, ChatGPT और Claude में गड़बड़ी, लॉगिन से चैट हिस्ट्री तक ठप्प

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए गुरुवार को बड़ी परेशानी खड़ी हो गई. AI चैटबॉट्स ChatGPT, जेमिनी और Claude में एक साथ तकनीकी खराबी देखने को मिली है, जिससे लोग इन टूल्स का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 03, 2026, 08:57 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 09:30 PM IST
AI की दुनिया में बड़ा आउटेज! Gemini, ChatGPT और Claude में गड़बड़ी, लॉगिन से चैट हिस्ट्री तक ठप्प
Image Credit: AI हुआ डाउन

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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