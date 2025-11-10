AI ने इंसान बनकर लिया इंटरव्यू! स्क्रीन हुई फ्रीज तो खुल गई कंपनी की पोल, इंटरनेट पर मच गया हड़कंप

आजकल Artificial Intelligence (AI) हर प्रोफेशन और हर दफ्तर में किसी न किसी रूप में शामिल हो चुकी है. लेकिन हाल ही में Reddit पर एक वायरल पोस्ट ने सबको चौंका दिया है. इस पोस्ट में एक यूजर ने दावा किया कि उनका जॉब इंटरव्यू किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक AI बॉट ने लिया. ये कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोगों के बीच नई बहस छेड़ दी है – “क्या अब इंसानों की जगह AI इंटरव्यू लेगा?”

Reddit यूजर का अनुभव – “शुरू में सब सामान्य लगा”

Reddit पर यूजर ने r/interviews पेज पर अपना अनुभव साझा किया. उन्होंने लिखा कि एक सुबह उन्हें एक ईमेल मिला, जिसमें उन्हें ऑनलाइन जॉब इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया गया था. सब कुछ शुरुआत में सामान्य लग रहा था. “मैंने लिंक पर क्लिक किया, सामने मेरी इंटरव्यूअर थी- उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और सवाल पूछने शुरू किए,” यूजर ने लिखा. लेकिन कुछ ही देर बाद चीजें अजीब लगने लगीं. इंटरव्यूअर के चेहरे और सिर की मूवमेंट बार-बार दोहराई जा रही थी. हर कुछ सेकंड में उसका चेहरा थोड़ा झटके से हिल जाता था. यूजर को लगा शायद इंटरनेट स्लो है, इसलिए उन्होंने बात जारी रखी.

बातचीत में आया संदेह – “जवाब बहुत परफेक्ट थे”

जैसे-जैसे इंटरव्यू आगे बढ़ा, उम्मीदवार को महसूस हुआ कि बातचीत बहुत परफेक्ट और बिना रुके चल रही है. कोई नैचुरल पॉज या सोचने का टाइम नहीं था. जवाब सीधे, स्क्रिप्टेड और भावनाओं से रहित लग रहे थे. जब यूजर ने खुद सवाल पूछा- “आपको क्या लगता है ये रोल इतना जरूरी क्यों है?”- तो सामने से तुरंत जवाब आया. आवाज में कोई हिचक नहीं थी, पर एहसास पूरी तरह मशीन जैसा था.

Add Zee News as a Preferred Source

स्क्रीन फ्रीज हुई, फिर चली – तभी खुली पोल

एक वक्त ऐसा आया जब स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गई और फिर अपने आप चल पड़ी. ऐसा लगा जैसे कुछ “रीसेट” हुआ हो. तभी उम्मीदवार को शक हुआ कि शायद सामने जो शख्स दिख रहा है, वो असली नहीं बल्कि AI-जनरेटेड वर्चुअल इंटरव्यूअर है.

यूजर का सवाल – “अगर इंटरव्यूअर AI है, तो हमें बताया क्यों नहीं गया?”

पोस्ट के आखिर में यूजर ने लिखा – “मैं हायरिंग में AI के इस्तेमाल के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर सामने वाला असली इंसान नहीं है, तो उम्मीदवार को पहले से बताया तो जाना चाहिए.” यह सवाल हर किसी के दिमाग में घर कर गया. क्या नौकरी के इंटरव्यू अब मशीनें लेंगी? और अगर ऐसा है, तो क्या पारदर्शिता की जरूरत नहीं?

Reddit पर मच गया हंगामा – “अगर इंटरव्यूअर AI है, तो कैंडिडेट भी AI इस्तेमाल करे!”

यह पोस्ट देखते ही देखते Reddit पर वायरल हो गई. हजारों यूजर्स ने इस पर अपनी राय दी. एक यूजर ने लिखा, “अगर कंपनी AI से इंटरव्यू ले सकती है, तो उम्मीदवारों को भी AI इस्तेमाल करने की इजाजत होनी चाहिए.” दूसरे ने कहा, “AI इंटरव्यूअर नई बात नहीं है, लेकिन इससे इंसानियत की झलक गायब हो जाती है.”

HR एक्सपर्ट्स बोले – “AI मदद कर सकता है, लेकिन इंसान को नहीं बदल सकता”

कई HR प्रोफेशनल्स ने इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी और इसे “डरावना” बताया. उनका कहना है कि AI का इस्तेमाल कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर पूरी इंटरव्यू प्रक्रिया मशीनों के हवाले कर दी गई, तो हायरिंग का मानवीय पहलू पूरी तरह खत्म हो जाएगा.