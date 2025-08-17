अब नहाने का झंझट खत्म! वैज्ञानिकों ने बना दी इंसानों की वॉशिंग मशीन, सफाई के साथ थकान भी होगी दूर
क्या आपने कभी सोचा है कि नहाने की जगह बस मशीन में बैठना पड़े और कुछ ही मिनटों में आप एकदम फ्रेश हो जाएं? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अब यह हो सकता है. वैज्ञानिकों ने  इंसानों के लिए वॉशिंग मशीन बना दी है, जो शरीर और मन दोनों को फ्रेश कर देगी.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 17, 2025, 07:42 AM IST
Human Washing Machine: सोचिए अगर आपको कभी नहाने की टेंशन ही न लेनी पड़े तो कैसा होगा? बहुत लोगों के लिए तो नहाना मजे का काम लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नहाना सिरदर्द जैसा लगता है. ऐसे लोगों के लिए अब वैज्ञानिकों ने ऐसी ही कमाल की मशीन बना दी है, जिसमें इंसान खुद को वॉशिंग मशीन की तरह साफ कर सकेगा. जापान ने इस मशीन को बनाया है जिसका नाम मिराई निंगेन सेंताकुकी रखा है. सबसे खास बात यह है कि यह मशीन शरीर के साथ-साथ मन को भी फ्रेश कर देती है.
जापान की इस खोज ने नहाने की परिभाषा ही बदल सकती है. अब नहाना एक झंझट या ज्यादा समय लेने वाला काम नहीं रहेगा. इस मशीन में बैठने के बाद मात्र 15 मिनट में न सिर्फ शरीर पूरी तरह साफ हो जाएगा बल्कि दिमाग और मन को भी रिलैक्स मिलेगा. इसे बहुत से लोग ह्यूमन वॉशिंग मशीन भी कह रहे हैं. आइए जानते हैं इस कमाल की नई मशीन के बारे में विस्तार से.
 
ह्यूमन वॉशिंग मशीन के बारे में जान लीजिए
अभी जैसे हम अपने गंदे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धुलते हैं और इस सारे प्रोसेस को एक मशीन दिए गए प्रोग्राम के तहत करती है, ठीक वैसे ही ह्यूमन वॉशिंग मशीन भी इंसानों की सफाई के लिए तैयार की गई है. इस मशीन को जापानी की ओसाका की साइंस कंपनी ने तैयार की है. मशीन को लेकर कंपनी ने दावा किया है कि इंसानों की वॉशिंग मशीन 15 मिनट के प्रोसेस में सिर्फ शरीर को साफ ही नहीं बल्कि मन को भी सुकून देगी. इसे खासकर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जिनको नहाना बोरिंग लगता है या जिन लोगों के पास नहाने का कम समय होता है.
 
सफाई के साथ रिलैक्सेशन भी
बात की जाए इस मशीन के लुक तो यह एक सफेद कैप्सूल के जैसी है. जिसके अंदर आसानी से देखा जा सकता है. अगर आपको नहाना है तो इसके कॉकपिट के अंदर जाकर बैठ जाना होगा. जैसी ही आप मशीन को ऑन करते हैं वैसे ही मशीन में गरम पानी लगभग आधे हिस्से तक भरने लगता है. और फिर माइक्रो एयर बबल्स से बने वॉटर जेट्स त्वचा की गहराई तक सफाई करते हैं. खास बात यह है कि मशीन की सीट में लगे इलेक्ट्रोड्स शरीर के बायोलॉजिकल सिग्नल्स पढ़कर पानी का तापमान और प्रेशर अपने आप एडजस्ट कर देते हैं. यानी हर व्यक्ति के हिसाब से मशीन खुद ही बाथिंग प्रोसेस को कंट्रोल करती है.
 
थकान होगी दूर
यह मशीन सिर्फ शरीर को साफ नहीं करती, बल्कि मन को भी सुकून देती है. इसमें लगे AI सेंसर नहाने वाले व्यक्ति की फीलिंग्स को समझकर शांत और सुंदर विजुअल्स दिखाते हैं. कंपनी ने तो इस मशीन को लेकर यह भी दावा किया है कि नहाने से शरीर और मन की थकान दूर हो जाएगी. कंपनी के चेयरमैन यासुआकी अओयामा के मुताबिक इस मशीन को सिर्फ सफाई के लिए नहीं बल्कि वेलनेस एक्सपीरियंस देने के मकसद से बनाया गया है.
 
इससे पहले भी बन चुकी है ह्यूमन वॉशिंग मशीन
अगर आपको लगता है कि यह दुनिया की पहली ह्यूमन वॉशिंग मशीन है तो आप गलत हैं. इससे पहले साल 1970 में सान्यो इलेक्ट्रिक ने जापान वर्ल्ड एक्सपो में पहली बार ऐसी मशीन बनाई थी, लेकिन कुछ कारण से वह मार्केट तक नहीं पहुंच सकी थी. अब इसे नई जरूरत और मॉर्डन तकनीकी के हिसाब से बनाया गया है.  मशीन का डेब्यू 2025 के ओसाका कांस्याई एक्सपो में होगा, जहां 1,000 लोग इसे ट्राय कर पाएंगे.  
