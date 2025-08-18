जुर्म होने से पहले बजने लगेगा 'अलार्म'! अपराधियों के लिए काल बनकर आ रही ये AI टेक्नोलॉजी, इस देश ने तो...

AI Crime Prediction: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. चाहे ऑफिस में प्रोडक्टिविटी बढ़ानी हो या पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो, AI हर जगह मदद कर रहा है. अब इसका इस्तेमाल सिर्फ रिसर्च, होमवर्क या रूटीन टास्क ऑटोमेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारें भी इसे अपनाने लगी हैं. इसी कड़ी में ब्रिटेन की सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है. यूके अब ऐसा AI-पावर्ड क्राइम प्रेडिक्शन सिस्टम लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो अपराधों को रोकने और संभावित घटनाओं का पहले से अनुमान लगाने में मदद करेगा.

रियल-टाइम AI क्राइम मैप

ब्रिटेन सरकार इंग्लैंड और वेल्स के लिए एक डिटेल्ड, रियल-टाइम और इंटरएक्टिव क्राइम मैप बनाने जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि यह सिस्टम बता सकेगा कि अपराध कहां होने की संभावना सबसे ज्यादा है. यानी पुलिस और एजेंसियां पहले से अलर्ट होकर छोटे-छोटे मामलों को बड़े खतरे में बदलने से रोक पाएंगी.

AI कैसे करेगा काम?

यह सिस्टम कई सोर्स से डेटा इकट्ठा करेगा- जैसे पुलिस रिकॉर्ड, सोशल सर्विसेज और लोकल काउंसिल्स. इसके बाद AI पिछले अपराधों की लोकेशन, अपराधियों के पैटर्न और दूसरी परिस्थितियों का विश्लेषण करेगा. इससे चाकूबाजी, चोरी, हिंसक हमले और एंटी-सोशल एक्टिविटीज जैसे अपराधों की शुरुआती चेतावनी मिल सकेगी.

कितनी लागत और कब तक होगा तैयार?

यह प्रोजेक्ट सरकार के 500 मिलियन पाउंड R&D Missions Accelerator Programme का हिस्सा है. शुरुआती तौर पर 4 मिलियन पाउंड निवेश किए गए हैं. यूनिवर्सिटीज, बिजनेस और टेक पार्टनर की टीमें अप्रैल 2026 तक इसका पहला प्रोटोटाइप तैयार करेंगी.

पूरा सिस्टम साल 2030 तक पूरी तरह ऑपरेशनल होने की उम्मीद है.

ब्रिटेन सरकार का बयान

यूके की पोलिसिंग एंड क्राइम प्रिवेंशन मिनिस्टर, डेम डायना जॉनसन ने कहा- “हमारा लक्ष्य है अपराध पर स्मार्ट तरीके से काम करना. AI और नई टेक्नोलॉजी हमें समय से पहले तैयार रहने और अपराध को होने से रोकने में मदद करेगी.”

पहले भी हो चुके ऐसे प्रयास

यह पहला मौका नहीं है जब AI का इस्तेमाल अपराध रोकथाम में हो रहा है.

• अमेरिका के लॉस एंजेलिस और शिकागो में भी ऐसे सिस्टम ट्रायल किए गए थे, लेकिन उन पर नस्लीय पक्षपात और सीमित सफलता के आरोप लगे और उन्हें बंद कर दिया गया.

• Geolitica (PredPol) नाम का एक प्रेडिक्टिव सिस्टम भी 2020 में बंद हो गया था.

• वहीं, नीदरलैंड्स का Crime Anticipation System (CAS) चोरी रोकने में सफल रहा है.

• डेनमार्क की पुलिस भी AI की मदद से फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में अच्छे नतीजे पा चुकी है.

भारत के लिए क्या सीख?

यह कदम भारत जैसे देशों के लिए भी एक सबक हो सकता है. जहां बढ़ते साइबर क्राइम, चोरी और हिंसक अपराधों को रोकने के लिए AI का इस्तेमाल भविष्य में बड़ी भूमिका निभा सकता है.

FAQs

Q1. ब्रिटेन का नया AI क्राइम सिस्टम कब तक आएगा?

यह 2030 तक पूरी तरह लॉन्च होने की उम्मीद है.

Q2. यह सिस्टम कैसे काम करेगा?

AI पुराने अपराधों, अपराधियों के पैटर्न और सोशल डेटा का विश्लेषण करके बताएगा कि अगला अपराध कहां हो सकता है.

Q3. क्या इससे अपराध पूरी तरह खत्म हो जाएंगे?

नहीं, लेकिन यह पुलिस को पहले से तैयारी करने और अपराध रोकने में मदद करेगा.

Q4. क्या दुनिया में और कहीं ऐसा सिस्टम चला है?

हां, अमेरिका, नीदरलैंड्स और डेनमार्क में इस तरह के प्रयोग हो चुके हैं.