जुर्म होने से पहले बजने लगेगा 'अलार्म'! अपराधियों के लिए काल बनकर आ रही ये AI टेक्नोलॉजी, इस देश ने तो...
Advertisement
trendingNow12886099
Hindi Newsटेक

जुर्म होने से पहले बजने लगेगा 'अलार्म'! अपराधियों के लिए काल बनकर आ रही ये AI टेक्नोलॉजी, इस देश ने तो...

ब्रिटेन की सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है. यूके अब ऐसा AI-पावर्ड क्राइम प्रेडिक्शन सिस्टम लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो अपराधों को रोकने और संभावित घटनाओं का पहले से अनुमान लगाने में मदद करेगा.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 18, 2025, 12:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जुर्म होने से पहले बजने लगेगा 'अलार्म'! अपराधियों के लिए काल बनकर आ रही ये AI टेक्नोलॉजी, इस देश ने तो...

AI Crime Prediction: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. चाहे ऑफिस में प्रोडक्टिविटी बढ़ानी हो या पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो, AI हर जगह मदद कर रहा है. अब इसका इस्तेमाल सिर्फ रिसर्च, होमवर्क या रूटीन टास्क ऑटोमेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारें भी इसे अपनाने लगी हैं. इसी कड़ी में ब्रिटेन की सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है. यूके अब ऐसा AI-पावर्ड क्राइम प्रेडिक्शन सिस्टम लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो अपराधों को रोकने और संभावित घटनाओं का पहले से अनुमान लगाने में मदद करेगा.

रियल-टाइम AI क्राइम मैप
ब्रिटेन सरकार इंग्लैंड और वेल्स के लिए एक डिटेल्ड, रियल-टाइम और इंटरएक्टिव क्राइम मैप बनाने जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि यह सिस्टम बता सकेगा कि अपराध कहां होने की संभावना सबसे ज्यादा है. यानी पुलिस और एजेंसियां पहले से अलर्ट होकर छोटे-छोटे मामलों को बड़े खतरे में बदलने से रोक पाएंगी.

AI कैसे करेगा काम?
यह सिस्टम कई सोर्स से डेटा इकट्ठा करेगा- जैसे पुलिस रिकॉर्ड, सोशल सर्विसेज और लोकल काउंसिल्स. इसके बाद AI पिछले अपराधों की लोकेशन, अपराधियों के पैटर्न और दूसरी परिस्थितियों का विश्लेषण करेगा. इससे चाकूबाजी, चोरी, हिंसक हमले और एंटी-सोशल एक्टिविटीज जैसे अपराधों की शुरुआती चेतावनी मिल सकेगी.

कितनी लागत और कब तक होगा तैयार?
यह प्रोजेक्ट सरकार के 500 मिलियन पाउंड R&D Missions Accelerator Programme का हिस्सा है. शुरुआती तौर पर 4 मिलियन पाउंड निवेश किए गए हैं. यूनिवर्सिटीज, बिजनेस और टेक पार्टनर की टीमें अप्रैल 2026 तक इसका पहला प्रोटोटाइप तैयार करेंगी.
पूरा सिस्टम साल 2030 तक पूरी तरह ऑपरेशनल होने की उम्मीद है.

ब्रिटेन सरकार का बयान
यूके की पोलिसिंग एंड क्राइम प्रिवेंशन मिनिस्टर, डेम डायना जॉनसन ने कहा- “हमारा लक्ष्य है अपराध पर स्मार्ट तरीके से काम करना. AI और नई टेक्नोलॉजी हमें समय से पहले तैयार रहने और अपराध को होने से रोकने में मदद करेगी.”

पहले भी हो चुके ऐसे प्रयास
यह पहला मौका नहीं है जब AI का इस्तेमाल अपराध रोकथाम में हो रहा है.
 • अमेरिका के लॉस एंजेलिस और शिकागो में भी ऐसे सिस्टम ट्रायल किए गए थे, लेकिन उन पर नस्लीय पक्षपात और सीमित सफलता के आरोप लगे और उन्हें बंद कर दिया गया.
 • Geolitica (PredPol) नाम का एक प्रेडिक्टिव सिस्टम भी 2020 में बंद हो गया था.
 • वहीं, नीदरलैंड्स का Crime Anticipation System (CAS) चोरी रोकने में सफल रहा है.
 • डेनमार्क की पुलिस भी AI की मदद से फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में अच्छे नतीजे पा चुकी है.

भारत के लिए क्या सीख?
यह कदम भारत जैसे देशों के लिए भी एक सबक हो सकता है. जहां बढ़ते साइबर क्राइम, चोरी और हिंसक अपराधों को रोकने के लिए AI का इस्तेमाल भविष्य में बड़ी भूमिका निभा सकता है.

FAQs

Q1. ब्रिटेन का नया AI क्राइम सिस्टम कब तक आएगा?
यह 2030 तक पूरी तरह लॉन्च होने की उम्मीद है.

Q2. यह सिस्टम कैसे काम करेगा?
AI पुराने अपराधों, अपराधियों के पैटर्न और सोशल डेटा का विश्लेषण करके बताएगा कि अगला अपराध कहां हो सकता है.

Q3. क्या इससे अपराध पूरी तरह खत्म हो जाएंगे?
नहीं, लेकिन यह पुलिस को पहले से तैयारी करने और अपराध रोकने में मदद करेगा.

Q4. क्या दुनिया में और कहीं ऐसा सिस्टम चला है?
हां, अमेरिका, नीदरलैंड्स और डेनमार्क में इस तरह के प्रयोग हो चुके हैं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

AI crime prediction

Trending news

अब रजिस्‍ट्री के लिए नहीं जाना होगा सरकारी ऑफिस, घर बैठे होगा काम; ये राज्‍य शुरू...
Tamil Nadu Registration System
अब रजिस्‍ट्री के लिए नहीं जाना होगा सरकारी ऑफिस, घर बैठे होगा काम; ये राज्‍य शुरू...
'एकनाथ शिंदे ने जीती थी लॉटरी’, BJP नेता के बयान से महाराष्ट्र में चढ़ा सियासी पारा
Maharashtra
'एकनाथ शिंदे ने जीती थी लॉटरी’, BJP नेता के बयान से महाराष्ट्र में चढ़ा सियासी पारा
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष लामबंद, संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी
gyanesh kumar
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष लामबंद, संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी
महाराष्ट्र के राज्यपाल, उपराष्ट्रपति बनते हैं तो... संजय राउत ने समर्थन पर क्या कहा?
CP Radhakrishnan
महाराष्ट्र के राज्यपाल, उपराष्ट्रपति बनते हैं तो... संजय राउत ने समर्थन पर क्या कहा?
एनडीए के VP पद के उम्‍मीदवार सीपी राधाकृष्‍णन को तमिलनाडु का मोदी क्‍यों कहा जाता है
CP Radhakrishnan
एनडीए के VP पद के उम्‍मीदवार सीपी राधाकृष्‍णन को तमिलनाडु का मोदी क्‍यों कहा जाता है
हैदराबाद में श्रीकृष्ण शोभा यात्रा के दौरान हादसा, करंट लगने से 5 लोगों की मौत
Hyderabad
हैदराबाद में श्रीकृष्ण शोभा यात्रा के दौरान हादसा, करंट लगने से 5 लोगों की मौत
Jammu and Kashmir: श्रीनगर की फेमस सूफी दरगाह पर RSS के दिग्गज नेता ने चढ़ाई चादर
Indresh Kumar
Jammu and Kashmir: श्रीनगर की फेमस सूफी दरगाह पर RSS के दिग्गज नेता ने चढ़ाई चादर
Aaj Ki Taza Khabar Live: मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग का विचार, विपक्ष कर रहा तैयारी, राज्यसभा-लोकसभा कितने बजे तक स्थगित?
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग का विचार, विपक्ष कर रहा तैयारी, राज्यसभा-लोकसभा कितने बजे तक स्थगित?
INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है, किसके हाथ लगेगी बाजी?
UPA
INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है, किसके हाथ लगेगी बाजी?
उपराष्ट्रपति चुनाव:BJP ने चली ऐसी चाल, विपक्ष में पड़ जाएगी फूट? किसकी बढ़ेगी मुसीबत
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव:BJP ने चली ऐसी चाल, विपक्ष में पड़ जाएगी फूट? किसकी बढ़ेगी मुसीबत
;