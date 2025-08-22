AI से फैल सकती हैं ये खतरनाक बीमारी! दिखने लगते हैं 'भूत', AI के Godfather ने खोले डरावने राज

AI Psychosis Explained: AI आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी क्रांति मानी जा रही है. लेकिन इस रफ्तार से बढ़ती AI पर Geoffrey Hinton, जिन्हें Father of AI कहा जाता है, ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं. हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में Hinton ने कहा कि बड़ी टेक कंपनियां केवल शॉर्ट-टर्म मुनाफे के पीछे भाग रही हैं और इंसानियत व समाज की सुरक्षा को नजरअंदाज कर रही हैं. इसके अलावा Microsoft AI CEO Mustafa Suleyman ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि लोगों को AI Psychosis जैसी समस्या हो सकती है, जिसमें लोग AI सिस्टम्स से इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि वे रियल लाइफ और मशीन इंटरैक्शन के बीच का फर्क भूलने लगते हैं.

मुनाफे के पीछे इंसानियत हुई गायब

Fortune को दिए गए इंटरव्यू में Geoffrey Hinton ने कहा कि आज की AI रेस पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा और शेयरहोल्डर प्रेशर पर आधारित है. कंपनियां बस एक-दूसरे से तेज और ज्यादा ताकतवर AI मॉडल बनाने में लगी हुई हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इसी तरह बिना सेफगार्ड्स के सुपरइंटेलिजेंट AI को लॉन्च किया गया तो नतीजे बेहद खतरनाक हो सकते हैं.

Hinton ने कहा, “असल खतरा सिर्फ फेक न्यूज या बेरोजगारी नहीं है, बल्कि यह है कि एक दिन AI इंसानी नियंत्रण से बाहर हो सकता है. हम तैयार नहीं हैं और कोशिश भी नहीं कर रहे.”

नैतिक ढांचा गायब

Hinton ने बताया कि कॉर्पोरेट AI स्ट्रेटेजी की सबसे बड़ी कमजोरी है इसका मोरल फ्रेमवर्क की कमी. कंपनियां अरबों डॉलर मॉडल्स को स्केल करने और डेटा से पैसा कमाने में लगा रही हैं, लेकिन AI के अस्तित्वगत खतरे पर बहुत कम ध्यान दे रही हैं.

उन्होंने इसकी तुलना न्यूक्लियर नॉन-प्रोलिफरेशन से की और कहा कि जैसे परमाणु हथियारों के लिए अंतरराष्ट्रीय संधियां और रेगुलेशन जरूरी थे, वैसे ही AI के लिए भी ग्लोबल कोऑपरेशन, ओवरसाइट और साझा नैतिक मानक जरूरी हैं.

ठहराव और चिंतन की जरूरत

Hinton का मैसेज बिल्कुल साफ है – धीरे चलो. उनके मुताबिक, AI की गति अब समाज की समझ और सरकारों की रेगुलेशन क्षमता से आगे निकल चुकी है. उन्होंने शोधकर्ताओं, पॉलिसी मेकर्स और टेक लीडर्स से अपील की कि वे सुरक्षा, पारदर्शिता और लंबे समय की सोच को प्राथमिकता दें.

Microsoft AI CEO Mustafa Suleyman की चेतावनी: AI Psychosis

इसी बीच एक और चौंकाने वाली चेतावनी आई है. Microsoft AI के CEO Mustafa Suleyman ने एक नई समस्या पर प्रकाश डाला है जिसे उन्होंने AI Psychosis कहा. Business Insider को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक खतरा है जिसमें लोग AI सिस्टम्स से इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि वे रियल लाइफ और मशीन इंटरैक्शन के बीच का फर्क भूलने लगते हैं. यह समस्या खासकर उन लोगों को प्रभावित कर सकती है जो लंबे समय तक AI चैटबॉट्स या एजेंट्स के साथ बातचीत में डूबे रहते हैं. Suleyman ने इसे “real and emerging risk” बताया और कहा कि इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है.

