अब कर्मचारी ट्रेनिंग में ही बन जाएंगे मैनेजर, AI करेगा कमाल, सिस्टम में होगा ये बड़ा बदलाव

AI को लेकर इस साल की शुरुआत से ही कई चौंकाने वाली रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं. कहा जा रहा है कि आने वाले समय में AI कई लोगों की नौकरियां खा जाएगा. ऐसे में अब PwC की AI एश्योरेंस लीडर Jenn Kosar ने एक बड़ा बयान देते हुए इस परेशानी को और बढ़ा दिया है. उनका कहना है कि PwC में एंट्री लेवल पर काम करने वाले जूनियर अकाउंटेंट्स अब जल्द ही मैनेजर लेवेल का काम करेंगे. Jenn Kosar के मुताबिक, अगले तीन सालों में नए कर्मचारी ऐसे काम करेंगे जो पहले चौथे साल के अनुभव वाले लोग करते थे, यानी जॉइनिंग के साथ ही उन्हें सीधा सुपरवाइजरी लेवल का काम दे दिया जाएगा, जहां वे उन AI सिस्टम्स की निगरानी करेंगे जो डेटा इकट्ठा करने और प्रोसेस करने जैसे काम कर रहे होंगे, जिसे पहले एंट्री लेवल के कर्मचारी किया करते थे.

Jenn Kosar ने दिया ऐसा इंटरव्यू

Jenn Kosar ने एक इंटरव्यू में कहा, 'तीन साल बाद हमें लगेगा कि पहले साल के कर्मचारी ऐसे काम कर रहे हैं जैसे 4 साल के अनुभव वाले कर्मचारी करते हैं. हम पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, 'ये युवा लोग तो मेरे जमाने के मैनेजर जैसे लगते हैं.'' इस बदलाव के चलते PwC को अपने ट्रेनिंग सिस्टम को पूरी तरह से बदलना पड़ रहा है. अब नए कर्मचारियों को बेसिक ऑडिट टास्क सिखाने की बजाय, कंपनी उन्हें ऑडिट के मूल सिद्धांतों और क्रिटिकल थिंकिंग की ट्रेनिंग दे रही है.

शुरुआत में ही सिखाई जाएंगे ये Skills

अब एंट्री लेवल पर काम करने वाले लोगों को जल्द ही प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, नेगोसिएशन और एडवांस एनालिटिकल स्किल्स सिखाई जा रही हैं, जो पहले करियर के बाद के स्टेज में, कुछ सालों के अनुभव वालों को सिखाई जाती थीं. इसका कारण यह है कि अब AI रिपिटेटिव यानी दोहराए जाने वाले काम कर रहा है, जिससे इंसान ज्यादा जरूरी कामों पर ध्यान दे सकते हैं.

सीनियर्स को भी करना होगा खुद को अपग्रेड

AI सिर्फ जूनियर रोल्स ही नहीं, सीनियर पोजिशन को भी बदल रहा है. अब पार्टनर्स और मैनेजर्स को उन क्लाइंट्स की मांगों के अनुसार खुद को ढालना पड़ेगा, जो चाहते हैं कि कुछ बिजनेस फंक्शन्स पूरी तरह से ऑटोमेट हो जाएं. इस बदलाव से ट्रेडिशनल कंसल्टिंग मॉडल भी प्रभावित होने लगे रहे हैं. पहले क्लाइंट्स घंटों के हिसाब से फीस देते थे, लेकिन अब जब AI कुछ सेकंड्स में काम कर देता है. ऐसे में क्लाइंट्स सवाल उठाते हैं कि उन्हें इतनी फीस क्यों देनी चाहिए. PwC UK के पूर्व पार्टनर Alan Paton ने कुछ वक्त पहले ही कहा था कि ऑटोमेशन के चलते क्लाइंट्स अब कंसल्टेंट्स की फीस पर सवाल उठाने लगे हैं, क्योंकि अब जवाब एक टूल से तुरंत मिल जाता है.

नौकरियां छिनने का डर

दूसरी ओर कुछ लोगों को डर सता रहा है कि AI नौकरियां छीन सकता है या सोचने की क्षमता कम कर सकता है, लेकिन Jenn Kosar का मानना है कि AI की वजह से प्रोफेशनल्स ज्यादा तेजी से सीखेंगे और बेहतर जानकारी से लैस होंगे. PwC ने जून में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है Assurance for AI. इसका मकसद है क्लाइंट्स को यह सुनिश्चित करने में मदद करना कि उनके AI सिस्टम्स जिम्मेदारी से और सही तरीके से काम कर रहे हैं. साथ ही, PwC अपनी सौ साल पुरानी प्रैक्टिस को अब ऑटोमेशन के दौर में ढाल रहा है.

FAQ

Q1. क्या PwC में एंट्री लेवल कर्मचारी अब मैनेजर जैसे काम करेंगे?

Ans. हां, PwC की AI एश्योरेंस लीडर Jenn Kosar के अनुसार, अगले तीन सालों में नए कर्मचारी सीधे सुपरवाइजरी रोल में आ जाएंगे और AI सिस्टम्स की निगरानी करेंगे जो पहले एंट्री लेवल कर्मचारी करते थे.

Q2. PwC अपने कर्मचारियों को अब किस तरह की ट्रेनिंग दे रहा है?

Ans. अब कंपनी बेसिक ऑडिट टास्क की बजाय ऑडिट के मूल सिद्धांत, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, नेगोसिएशन और एडवांस एनालिटिकल स्किल्स पर फोकस कर रही है.

Q3. PwC ने AI को लेकर कौन-सा नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है?

Ans. PwC ने जून में Assurance for AI नामक एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है क्लाइंट्स को यह सुनिश्चित करना कि उनके AI सिस्टम्स जिम्मेदारी से और सही तरीके से काम कर रहे हैं.