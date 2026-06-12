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कौन है Kaz Nejatian? जो बना भारतीयों के लिए 'जानी दुश्मन'! वकील से CEO बनते ही कर डाला कांड

Job threat from AI: AI के आने के बाद से ही लगातार बड़ी-बड़ी कंपनियों में छंटनी हो रही है. एक झटके में लोगों की नौकरी चली जा रही है. इसी बीच अमेरिकी रियल एस्टेट टेक कंपनी Opendoor ने AI को बढ़ावा देते हुए भारत में अपने हैदराबाद और बेंगलुरु ऑफिस बंद कर दिए हैं. इस फैसले से करीब 250 कर्मचारियों की नौकरी चली गई.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 12, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:34 AM IST
कौन है Kaz Nejatian? जो बना भारतीयों के लिए 'जानी दुश्मन'! वकील से CEO बनते ही कर डाला कांड

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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