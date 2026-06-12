Opendoor Cuts Jobs in India: क्या AI सच में इंसानों की नौकरियां खा जा रहा है? इस सवाल का जवाब टेक एक्सपर्टर्स अलग-अलग देते हैं. लेकिन टेक जगत में AI से कुछ ऐसा हुआ है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. अमेरिकी रियल एस्टेट टेक दिग्गज Opendoor ने भारत में अपना बोरिया-बिस्तर समेटते हुए हैदराबाद और बेंगलुरु के ऑफिस को एक झटके में बंद करने का फैसला लिया है, जिससे एक साथ 250 लोगों की नौकरी चली गई है. सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि कंपनी ने साफ तौर पर यह स्वीकार किया है कि अब इन कर्मचारियों का काम AI संभालेगा. इसके बाद से ही पूरी टेक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है, वह हैं कंपनी के सीईओ काज नेजातियन की.
काज नेजातियन ने कमान संभालते ही यह बड़ा और सख्त फैसला लिया है, जिसके बाद से वे लगाचार चर्चा में हैं. आइए जानते हैं कि आखिर कौन हैं कानून की दुनिया से निकलकर टेक इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाले काज नेजातियन.
Opendoor के सीईओ काज नेजातियन का कॉर्पोरेट सफर आम टेक लीडर्स से पूरी तरह से अलग है. क्वींस यूनिवर्सिटी से बिजनेस की पढ़ाई करने के बाद नेताजियन ने टोरंटो यूनिवर्सिटी से लॉ यानी कानून की पढ़ाई की और वकालत करने लगे. टेक जगत में आने से पहले उन्होंने कनाडा की फेडरल सरकार के नागरिकता और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में स्ट्रैटिजिक प्लानर के रूप में भी काम किया. उन्होंने कनाडा के फेमस स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम को तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाई थी.
पहला स्टार्टअप में उन्होंने Kash नाम से एक पेमेंट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप शुरू किया, जिसे 2017 में एक बड़ी कंपनी ने खरीद लिया. स्टार्टअप की सफलता के बाद काज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर फेसबुक में लीड प्रोडक्ट मैनेजर बने, जहां उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, वॉट्सऐप और मार्केटप्लेस के ग्लोबल पेमेंट सिस्टम को देखा और काम किया.
फेसबुक के बाद वे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शॉपिफाई के साथ सफर शुरू किए. यहां 6 साल के सफर में वे वाइस प्रेसिडेंट से लेकर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तक रहे और कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले गए.
सितंबर 2025 में काज नेजातियन को Opendoor का CEO बनाया गया. Opendoor एक ऐसी कंपनी है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सीधे घर खरीदने और बेचने का काम करती है. जब रियल एस्टेट मार्केट मंदी और ऊंचे ब्याज दरों से जूझ रहा था, तब काज ने कंपनी को मुनाफे में लाने के लिए ऑटोमेशन और AI का मदद लिया. भारत के ऑपरेशन्स को बंद करने पर काज ने साफ किया कि जिन कामों के लिए पहले बड़ी टीमों की जरूरत होती थी, अब वे काम AI-सपोर्टेड वर्कफ्लो के जरिए आसानी से किया जा रहा है. यही कारण है कि कंपनी ने भारत में अपना 2 साल पुराना कामकाज बंद कर दिया.
इस फैसले के बारे में बताते हुए नेजैटियन ने कहा कि कई ऑपरेशनल प्रोसेस, जिन्हें पहले बड़ी टीमें संभालती थीं, अब टेक्नोलॉजी सिस्टम के कारण मैनुअल काम पर कम निर्भर हो गए हैं. कंपनी ने AI-सपोर्टेड वर्कफ्लो और अमेरिका में ग्राहकों के करीब मौजूद छोटी टीमों पर ज्यादा भरोसा करना शुरू कर दिया है.