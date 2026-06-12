Opendoor Cuts Jobs in India: क्या AI सच में इंसानों की नौकरियां खा जा रहा है? इस सवाल का जवाब टेक एक्सपर्टर्स अलग-अलग देते हैं. लेकिन टेक जगत में AI से कुछ ऐसा हुआ है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. अमेरिकी रियल एस्टेट टेक दिग्गज Opendoor ने भारत में अपना बोरिया-बिस्तर समेटते हुए हैदराबाद और बेंगलुरु के ऑफिस को एक झटके में बंद करने का फैसला लिया है, जिससे एक साथ 250 लोगों की नौकरी चली गई है. सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि कंपनी ने साफ तौर पर यह स्वीकार किया है कि अब इन कर्मचारियों का काम AI संभालेगा. इसके बाद से ही पूरी टेक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है, वह हैं कंपनी के सीईओ काज नेजातियन की.