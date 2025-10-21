AI में आत्मा नहीं! 4 हजार लोगों को निकालने के बाद इस कंपनी के CEO के बदले सुर, अब निकालीं 5 हजार नौकरियां

Salesforce के CEO मार्क बेनिओफ (Marc Benioff) ने हाल ही में AI और इंसानी नौकरियों पर विरोधाभासी बयान दिया है. एक तरफ उनकी कंपनी ने 4,000 कस्टमर सपोर्ट कर्मचारियों की छंटनी कर दी और उनकी जगह AI एजेंट्स को रखा, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि AI इंसान की जगह नहीं ले सकता, खासकर सेल्स (Sales) के क्षेत्र में. बेनिओफ ने एक लाइव YouTube शो TBPN में कहा, “AI के पास आत्मा नहीं है. उसमें वो इंसानी कनेक्शन नहीं है.” उन्होंने यह भी जोड़ा कि फेस-टू-फेस बातचीत किसी भी टेक्नोलॉजी से ज्यादा जरूरी है.

Salesforce में AI की एंट्री से बदल गया पूरा सिस्टम

हालांकि Salesforce ने अपने सिस्टम में AI एजेंट्स को बड़े पैमाने पर अपनाया है. CEO के मुताबिक, अब AI लगभग 50% ग्राहक इंटरैक्शन संभाल रहा है, जो पहले इंसान करते थे. कंपनी ने 2025 की शुरुआत से सपोर्ट कॉस्ट में 17% की कमी दर्ज की है. Salesforce के AI बॉट्स अब तक 10 लाख से ज्यादा ग्राहक बातचीत (customer conversations) को पूरा कर चुके हैं. यानी कंपनी के लिए ये टेक्नोलॉजी वित्तीय रूप से काफी फायदेमंद साबित हुई है.

पहले निकाले 4,000 लोग, अब नए 5,000 लोगों की भर्ती

मार्क बेनिओफ ने बताया कि इस साल कंपनी 3,000 से 5,000 नए सेल्स कर्मचारियों को भर्ती करेगी, जिससे कुल अकाउंट एग्जिक्यूटिव्स की संख्या 20,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य है. लेकिन विरोधाभास यह है कि सितंबर में एक पॉडकास्ट इंटरव्यू (The Logan Bartlett Show) में उन्होंने स्वीकार किया था कि Salesforce ने अपने कस्टमर सपोर्ट स्टाफ को 9,000 से घटाकर 5,000 कर दिया है. उन्होंने साफ कहा था, “I need less heads” यानी मुझे कम लोगों की जरूरत है.

सेल्स में इंसान की जरूरत क्यों बाकी है?

बेनिओफ का मानना है कि AI केवल बेसिक या रिपिटिटिव सपोर्ट काम कर सकता है, लेकिन सेल्स जैसी भूमिकाओं में अभी भी इंसानों की जरूरत है. उन्होंने कहा कि “ग्राहक संबंध (Customer Relationships)” बनाने के लिए इंसानी टच और आमने-सामने की बातचीत (Face-to-Face Communication) बेहद जरूरी है. उन्होंने इसका उदाहरण Salesforce के बड़े इवेंट Dreamforce Conference में दिया, जहां उन्होंने बताया कि St. Regis Hotel के बार में ग्राहक आपस में मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे और “human touch” से जुड़ रहे थे.

टेक इंडस्ट्री में बढ़ती छंटनी और AI का प्रभाव

2025 में अब तक 64,000 से ज्यादा टेक कर्मचारियों की छंटनी हो चुकी है. Microsoft, Google और Meta जैसी कंपनियों ने भी हजारों नौकरियां खत्म की हैं जबकि वे AI में भारी निवेश कर रही हैं. AI के बढ़ते इस्तेमाल से सबसे ज्यादा खतरा कस्टमर सर्विस और सेल्स सेक्टर में माना जा रहा है. हालांकि बेनिओफ इसे “डरावना भविष्य” नहीं बल्कि “नई हकीकत (new reality)” बताते हैं. उनका कहना है कि AI कुछ नौकरियां खत्म कर रहा है, लेकिन इंसानी टच वाली भूमिकाओं की जरूरत हमेशा बनी रहेगी.