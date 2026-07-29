/आईटी और बीपीओ सेक्टर में आया बड़ा भूचाल! जानिए क्यों दिग्गजों ने कॉल सेंटर कर्मचारियों की छुट्टी करना शुरू कर दिया

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब केवल भविष्य की तकनीक नहीं रह गई है, बल्कि यह वर्तमान में कॉर्पोरेट दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव बन चुकी है. हाल ही में आई रिपोर्ट्स के अनुसार, टेक और बैंकिंग क्षेत्र की बड़ी दिग्गज कंपनियों जैसे कि कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (CBA), माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) और उबर (Uber) ने अपने कस्टमर केयर और कॉल सेंटर डिपार्टमेंट्स से इंसानी कर्मचारियों की जगह एआई एजेंट्स को तैनात करना शुरू कर दिया है. इससे न केवल लागत में भारी कमी आ रही है, बल्कि कंपनियों को 24 घंटे बिना किसी रुकावट के सेवा देने का जरिया भी मिल गया है. हालांकि, इस नई तकनीक ने लाखों बीपीओ और कस्टमर सपोर्ट कर्मचारियों के भविष्य पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है.
टेक और फाइनेंशियल सेक्टर की बड़ी कंपनियां अब अपने ऑपरेशंस को ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए जनरेटिव एआई का रुख कर रही हैं. माइक्रोसॉफ्ट, उबर और CBA जैसी कंपनियों ने स्वीकार किया है कि वे कस्टमर सपोर्ट और कॉल सेंटर रोल्स में इंसानों की निर्भरता को कम कर रही हैं. इन रोल्स की जगह अब एआई चैटबॉट्स और वॉयस एजेंट्स ले रहे हैं जो ग्राहकों के सवालों का तुरंत जवाब दे सकते हैं.
कंपनियों के लिए एआई अपनाने का सबसे बड़ा कारण लागत (Cost) कम करना और स्पीड बढ़ाना है. एक एआई एजेंट बिना किसी ब्रेक के हफ्ते के सातों दिन और 24 घंटे काम कर सकता है. यह एक साथ हजारों ग्राहकों की समस्याओं का समाधान कर सकता है, जबकि इंसानी कर्मचारियों के साथ समय और क्षमता की सीमाएं होती हैं. इसके अलावा, ट्रेनिंग और सैलरी का खर्च भी काफी हद तक बच जाता है.
कॉल सेंटर और बीपीओ (BPO) सेक्टर में एआई के आने से सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है. भारत और फिलीपींस जैसे देश, जो ग्लोबल कस्टमर सपोर्ट के सबसे बड़े हब माने जाते हैं, वहां इस बदलाव की गूंज साफ सुनाई दे रही है. एंट्री-लेवल कस्टमर सपोर्ट की नौकरियां तेजी से घट रही हैं, क्योंकि रूटीन और बेसिक क्वैरीज़ को एआई बेहद आसानी से हैंडल कर लेता है.
हालांकि एआई बेसिक शिकायतों को आसानी से सुलझा लेता है, लेकिन जब जटिल या भावनात्मक मामलों की बात आती है, तो अभी भी इंसानी सोच और हमदर्दी की जरूरत महसूस होती है. यही वजह है कि कंपनियां अब केवल हाई-लेवल और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ही इंसानों को रिटेन कर रही हैं, जबकि रूटीन वर्क एआई के हवाले किया जा रहा है.
इस बदलाव का सीधा मतलब यह है कि आने वाले समय में केवल कस्टमर सपोर्ट की बेसिक नॉलेज होना काफी नहीं होगा. अगर बीपीओ और कस्टमर केयर सेक्टर में बने रहना है, तो कर्मचारियों को एआई टूल्स का इस्तेमाल सीखना होगा और अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना होगा. कंपनियों का साफ संदेश है कि जो एआई को अपनाएगा, वही इस नए दौर में टिक पाएगा.