पुतिन के सामने आकर खड़ा हो गया Robot, पीछे से आवाज आई नाचो, फिर जो हुआ देखकर चौंक उठेंगे; देखें Video

रूस के सबसे बड़े बैंक Sberbank द्वारा आयोजित एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी में बुधवार को एक AI-पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने डांस कर सबको चौंका दिया. इस पूरे प्रदर्शन को रूस की स्टेट टीवी पर भी दिखाया गया, जहां देखा गया कि पुतिन एक तरफ खड़े थे और उनके सामने यह उन्नत रोबोट अपनी पहचान बताते हुए अपने पसंदीदा गाने पर थिरकने लगा.

‘मेरा नाम ग्रीन है…’ रोबोट ने दिया अपना परिचय

रोबोट ने खुद को “ग्रीन” नाम से परिचित कराते हुए पुतिन से कहा कि वह रूस का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसमें इनबिल्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा है. उसने बताया कि वह सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाला कोई डिजिटल प्रोग्राम नहीं, बल्कि तकनीक का एक असली फिजिकल रूप है, जो इंसानों की तरह सामने खड़ा होकर बात कर सकता है और काम भी कर सकता है.

Vladimir Putin visits AI exhibition and is treated to a dance by a Sberbank robot 'Dear Vladimir Vladimirovich thank you for your attention!' Putin is certainly stunned pic.twitter.com/FOCZFhg6w8 — RT (@RT_com) November 19, 2025

Sberbank का दावा: रोबोट करेगा असली फिजिकल काम

Sberbank ने बताया कि इस रोबोट का सॉफ्टवेयर लगातार अपग्रेड होता रहेगा. आने वाले समय में यह रोबोट कई प्रकार के फिजिकल काम भी कर सकेगा. कंपनी ने यह भी कहा कि एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस रोबोट को उनके बिज़नेस के कुछ हिस्सों में इस्तेमाल करने की तैयारी शुरू कर दी गई है. इससे यह समझ आता है कि रूस अब AI–ह्यूमनॉइड रोबोट को व्यापारिक कामों में शामिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

पुतिन की सिक्योरिटी रही अलर्ट, बॉडीगार्ड्स ने संभाली स्थिति

शो जितना दिलचस्प था, उतना ही असामान्य भी. पुतिन के बॉडीगार्ड्स पूरे समय रोबोट पर नजर रखे हुए थे. डांस खत्म होने के बाद एक बॉडीगार्ड रोबोट और पुतिन के बीच आकर खड़ा हो गया ताकि रोबोट ज्यादा करीब न आए. इससे साफ दिखा कि सुरक्षा एजेंसियां नई AI तकनीक को लेकर पूरी सावधानी बरत रही हैं.

पुतिन की प्रतिक्रिया: “बहुत खूबसूरत प्रदर्शन”

डांस खत्म होने के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने इस प्रदर्शन को “बहुत खूबसूरत” बताया और रोबोट को धन्यवाद कहा. इसके बाद वह प्रदर्शनी के अगले सेक्शन की ओर बढ़ गए. इस पूरे कार्यक्रम से रूस यह दिखाना चाहता है कि AI और ह्यूमनॉइड टेक्नोलॉजी में वह कैसे तेजी से आगे बढ़ रहा है.

दूसरा रोबोट शो फेल, एक हफ्ते पहले स्टेज पर गिरा था AI-डॉल

यह प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ जब कुछ दिन पहले ही मॉस्को में एक और AI-चलित रोबोट ‘Aidol’ का शो बुरी तरह फेल हो गया था. वह रोबोट स्टेज पर आते ही मुंह के बल गिर गया था. उस घटना के बाद इस नए ह्यूमनॉइड ‘ग्रीन’ का परफॉर्मेंस सफल माना जा रहा है.

स्बेरबैंक का स्मार्ट ATM: अब देगा आपकी सेहत की रिपोर्ट

प्रदर्शनी में पुतिन ने Sberbank का नया स्मार्ट ATM भी देखा. यह ATM कैमरा सिस्टम के जरिए ग्राहक के हेल्थ इंडिकेटर्स जैसे पल्स, ब्लड प्रेशर आदि लगभग 10 मापदंडों का विश्लेषण करके एक हेल्थ रिपोर्ट दिखाने की क्षमता रखता है. यानि रूस बैंकिंग और हेल्थ टेक्नोलॉजी को भी एक साथ जोड़ रहा है.

पुतिन बोले—मेरी भी हेल्थ रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है

पुतिन ने मजाक में कहा कि उन्होंने हाल ही में अपनी नियमित हेल्थ चेक-अप कराई थी और उनकी रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य और ठीक आई है. इससे माहौल हल्का-फुल्का भी हो गया.