AI Robot Dolls Trend in South Korea: दक्षिण कोरिया में AI रोबोट डॉल्स का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. ये खास रोबोट बुजुर्गों के लिए अकेलापन का साथी बन रहे हैं. दादा-दादी इन्हें बिलकुल पोता-पोती की तरह ही मानते हैं. आइए जानते हैं कैसे ये रोबोट उनका ख्याल रखते हैं?

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 02, 2025, 12:11 PM IST
अब बुजुर्गों का अकेलापन दूर करेगी ये AI! दादा-दादी बोलकर करेगी प्यार, दवाई नहीं ली तो नाक में करेगी दम

AI Robot Dolls: आज के दौर में ज्यादातर लोग अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अलग रहना पसंद करते हैं, खासकर विदेशों में. जिससे बुजुर्ग लोग अक्सर अकेलेपन महसूस करते हैं और कुछ समय बाद डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं. इसी प्रॉब्लम का हल South Korea की एक कंपनी ने निकाला है. उन्होंने एक खास तरह की AI गुड़िया बनाई है, जिसे बुजुर्ग अपनी पोती जैसा ही मानते हैं. चलिए जानते हैं कि कैसे यह एआई रोबोट बुजुर्गों के लिए फायदेमंद साबित हुई है और क्या-क्या काम करती है?   

यह भी पढ़े: पासवर्ड भूलकर फोन लॉक कर बैठे हैं? घर बैठे अपनाएं ये आसान ट्रिक्स जिनसे तुरंत अनलॉक होगा आपका फोन

इमोशनली सपोर्ट करती है AI रोबोट डॉल 

रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, South Korea की राजधानी Seoul में रहने वाली 81 साल की किम जियोंग रैन एक अपार्टमेंट में रहती है और अपनी गोद में एक गुड़िया थामे बैठी है. देखने में यह एक खिलौना ही लगती है, लेकिन असल में यह एक AI Robot है. इस रोबोट का नाम 'ह्योडोल' है. किम जियोंग इसे अपनी पोती मानकर प्यार जताती है और बातें करती है. यह दिखाता है कि कैसे एक छोटा-सा AI रोबोट बुजुर्गों की लाइफ में इमोशनल सपोर्ट देता है.

एआई रोबोट करता है बातें 
ह्योडोल एक यूनिक एआई रोबोट है, जिसे साउथ कोरिया में बुजुर्गों का ख्याल रखने के लिए तैयार किया गया है. ये गुड़िया ChatGPT पर बेस्ड टेक्नोलॉजी से बुजुर्गों से बातचीत करती है. यह डॉल उन्हें समय से दवाई लेनेके लिए कहती है, इमरजेंसी में उनकी फैमिली को सूचना देती है और खाना खाने का रिमाइंडर भी देती है.

यह भी पढ़े: Semicon India 2025: PM मोदी ने देखा था सपना, 3.5 साल में हुआ पूरा; पहली देसी चिप पेश

AI ने पकड़ा सुसाइड अलर्ट

दक्षिण कोरिया के गुरो में सोशल वर्कर संग क्वांग हर हफ्ते 14 बुजुर्गों के घर जाती है. उनका कहना है कि ह्योडोल एक हेल्पफुल रोबोट हो, यह बुजुर्गों के अकेलेपन को दूर करती है. बुजुर्ग गुड़िया से वे बातें भी शेयर करते हैं, जो अपने बच्चों से भी नहीं कर पाते. इस रोबोट में एक सेंसर लगाया गया है, जो 24 घंटे में कोई हलचल न होने पर इमरजेंसी अलर्ट भेजते हैं. यह डॉल बुजुर्गों की आवाज और मूड का एनालिसिस भी कर सकते है. यह दावा किया गया है कि ह्योडोल ने एक बुजुर्ग की सुसाइड की बात को पकड़ा था और टाइम पर मदद पहुंचाने में हेल्प की थी.

AI रोबोट डॉल की कीमत कितनी है?
ये AI रोबोट ह्योडोल अब साउथ कोरिया के अलावा, जापान में 'पारो' नाम से रोबोटिक सील और न्यूयॉर्क में 'एलीक्यू' नाम के एआई रोबोट भी बुजुरेगों के साथ रहते हैं और इमोशनल सपोर्ट देते हैं. ह्योडोल डॉल की कंपनी 2026 में अमेरिका में भी इसे लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है. इसके लिए रोबोट की चैटबॉट को अंग्रेजी, जापानी और चीनी भाषा में तैयार किया जा रहा है. एक्सपर्ट्स  के मुताबिक, बुजुर्गों का ख्याल रखने वाले AI रोबोट 2030 तक मार्केट में 7.7 अरब डॉलर तक पहंच सकते हैं. एक ह्योडोल की कीमत लगभग 16 लाख Won है, जो करीब 86,000 रुपये है. 

