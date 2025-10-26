अब मलबे के नीचे भी पहुंचेगी मदद; शोर-नेटवर्क फेलियर को मात देने आ रहा है 45 डिग्री पर चलने वाला रेस्क्यू रोबोट

AI Rescue Robot: मानव इतिहास में आपदाएं हमेशा बड़ी चुनौती बनती रही हैं. भूकंप हो, बाढ़ हो या कोई और त्रासदी सबसे मुश्किल काम होता है मलबे के नीचे फंसे या दूर-दराज के इलाकों में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाना. अक्सर ऐसे हालात में भारी शोर, संचार की कमी और खराब रास्ते से बचाव कार्य धीमा हो जाता है. लेकिन अब विज्ञान और टेक्नोलॉजी के संगम से एक ऐसा क्रांतिकारी समाधान पेश किया है जो इन परेशानियों को पार कर आगे निकलने का दम रखता है!

हम बात कर रहे हैं AI रोबोट की जिसे खासतौर पर आपात स्थितियों के लिए ही तैयार किया जा रहा है. यह रोबोट न सिर्फ भयंकर शोरगुल के बीच दबी हुई मदद की आवाज को सुनने की क्षमता रखता है बल्कि अपने शानदार फीचर्स से बचाव दलों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है. यह कैसे काम करता है, इसके फीचर्स क्या हैं और यह दुनिया को कैसे बदलने वाला है आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं.

अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा के रिसर्चर एक नई तकनीक तैयार कर रहे हैं जो आपदा के समय लोगों की जान बचाने में मदद कर सकती है. इस टेक्निक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और रोबोट का इस्तेमाल किया गया है जिससे मुसीबत में बिना बोले या लिखे ही मैसेज इन रोबोट्स के पास पहुंचाया जा सके. USF के बेलिनी कॉलेज ऑफ AI, साइबरसिक्योरिटी और कंप्यूटिंग के छात्र और प्रोफेसर मिलकर इस प्रोजेक्ट पर तेजी से बना काम कर रहे हैं जिसका नाम यूनिफाइड ऑगमेंटेड रियलिटी है. यह रिसर्च रेयर लैब में किया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों की जान बचाएगी यह टेक्निक

यह टेक्नोलॉजी इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आपदा के समय अक्सर शोर, मलबा या नेटवर्क की कमी के कारण नार्मल बातचीत करना मुश्किल हो जाता है. फॉक्स 13 की रिपोर्ट बताती है कि इस प्रोजेक्ट को लीड प्रोफेसर डॉ. झाओ हान कर रहे हैं. उनका कहना है कि भले ही कोई जोर से चिल्लाए, लोग उसे सुन नहीं पाते, और वायरलेस सिग्नल भी काम नहीं करते. इसलिए उनकी टीम ने ऐसे रोबोट तैयार किए हैं जो इस दौरान विजुअल सिग्नल दिखाकर लोगों और बचाव दल के बीच एक कनेक्शन बनाते हैं.

ये भी पढ़ेंः क्या ऑफिस में ट्रैक होंगे? Microsoft Teams अब खुद बताएगा आपकी लोकेशन, आ रहा नया फीचर

इस तरह काम करेगा ये रोबोट

रेयर लैब में 4 रोबोट्स पर काम चल रहा है जिनमें एक ड्रोन भी शामिल है. ये रोबोट्स जमीन को स्कैन करते हैं वहां की लाइट और सतह की बनावट को समझते हैं और फिर जरूरी मैसेज प्रोजेट्क करते हैं. इनमें से एक रोबोट जिसका नाम बीएन बीएन है 45 डिग्री के कोण पर चल सकता है और मुश्किल जगहों तक पहुंच सकता है. यह रोबोट खतरनाक क्षेत्रों में जाकर बचाव दल को अहम जानकारी प्रदान करने में सक्षम है.

इस प्रोजेक्ट को नेशनल साइंस फाउंडेशन से 4,11,000 डॉलर की फंडिंग मिली है. टीम का मकसद इस टेक्निक को मार्केट में लाना है जिससे आपदा के समय बचाव कार्य स्मार्ट तरीके से किया जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके.

ये भी पढ़ेंः Google के पूर्व CEO की सलाह; वीकेंड में बस कर लें ये काम, मिलेगी Success!