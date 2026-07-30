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प्यार के नाम पर AI का नया जाल! इंसानी स्कैमर्स से ज्यादा चालाक निकले चैटबॉट्स, रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

डेटिंग ऐप्स या सोशल मीडिया पर किसी अनजान प्रोफाइल से दिल की बातें शेयर करने वाले लोग, जरा सावधान हो जाइए. एक नए रिसर्च के अनुसार AI चैटबॉट्स इंसानी स्कैमर्स से भी ज्यादा चालाकी से लोगों का भरोसा जीतकर रोमांस स्कैम कर रहे हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 30, 2026, 08:57 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:06 PM IST
प्यार के नाम पर AI का नया जाल! इंसानी स्कैमर्स से ज्यादा चालाक निकले चैटबॉट्स, रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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