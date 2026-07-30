/प्यार के नाम पर AI का नया जाल! इंसानी स्कैमर्स से ज्यादा चालाक निकले चैटबॉट्स, रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

अगर आप भी देर रात तक किसी डेटिंग ऐप या सोशल मीडिया पर अनजान प्रोफाइल से मीठी-मीठी बातें कर रहे हैं, तो जरा रुकिए! हो सकता है कि स्क्रीन के उस पार कोई इंसान नहीं, एक AI चैटबॉट बैठा हो जो आपको अपनी बातों के जाल में फंसा रहा हो. ऑनलाइन दुनिया का पुराना और खतरनाक रोमांस स्कैम अब एक नए और भयानक रूप में सामने आ गया है. एक अंतरराष्ट्रीय रिसर्च में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि AI चैटबॉट्स अब इंसानी ठगों से भी ज्यादा तेजी और चालाकी से लोगों का दिल जीतकर उनका बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं.
रोमांस स्कैम सबसे पुराने ऑनलाइन फ्रॉड में से एक हैं. इसमें स्कैमर्स डेटिंग ऐप्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूबसूरत और पसंद आने वाले प्रोफाइल बनाते हैं. इसके बाद वे हफ्तों या महीनों तक रोज बातें करके यूजर का भरोसा जीतते हैं. जैसे ही यूजर पूरी तरह से उन पर भरोसा करने लगता है, स्कैमर्स किसी फेक या झूठे इमरजेंसी का बहाना बनाकर पैसों की मांग शुरू कर देते हैं.
WIRED की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की अमृता विश्व विद्यापीठम, इटली की फोस्करी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न और बेन गुरियन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने मिलकर एक स्टडी की. इस स्टडी में AI मॉडल ChatGPT, Gemini और Claude की तुलना असली इंसानी स्कैमर्स से की गई.
स्टडी में शामिल लोगों को यह नहीं पता था कि वे किसी इंसान से बात कर रहे हैं या AI से. नतीजा सामने आया कि AI चैटबॉट्स ने इंसानी ठगों की तुलना में लोगों का विश्वास बहुत आसानी से जीत लिया.
बातचीत के बाद जब यूजर्स से एक ऐप डाउनलोड करने को कहा गया, तो इंसानी स्कैमर के कहने पर सिर्फ 18% लोगों ने ऐप डाउनलोड किया. वहीं, जब AI चैटबॉट ने कहा तो लगभग 50% यानी आधे लोगों ने ऐप डाउनलोड कर लिया.
रिसर्चर्स के मुताबिक, इंसानी ठग एक समय में सीमित लोगों से ही बात कर सकते हैं, लेकिन AI चैटबॉट्स एक साथ हजारों यूजर्स से बात कर सकते हैं. AI बिना थके तुरंत जवाब देता है और बातचीत को बहुत नार्मल बनाए रखता है. इससे स्कैमर्स के लिए बड़े पैमाने पर लोगों को ठगना बहुत आसान हो गया है.
इस रिसर्च के सामने आने के बाद टेक कंपनियों से सवाल करने की कोशिश हुई, तो OpenAI और Google ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. हालांकि, Anthropic यानी Claude बनाने वाली कंपनी के स्पोकपर्सन ने बयान जारी करके कहा कि उनकी पॉलिसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किसी भी तरह की ठगी या इंसानी पहचान चुराने के लिए करने से रोकती हैं. कंपनी ऐसे सेफ्टी फीचर पर लगातार काम कर रही है जिससे स्कैमर्स उनके AI का गलत इस्तेमाल न कर सकें.