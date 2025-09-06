अब रिश्तेदार बनकर पैसे मांग रहे Scammers, AI को ही बनाया नया हथियार, जानें कैसे जाल में फंसने से बचें
अब रिश्तेदार बनकर पैसे मांग रहे Scammers, AI को ही बनाया नया हथियार, जानें कैसे जाल में फंसने से बचें

India Faces AI Scams: भारत में स्कैमर्स हर दिन साइबर फ्रॉड के अलग-अलग तरीके अपना रहे हें. मिनटों में आम लोगों का अकाउंट और पर्सनल डेटा चोरी हो जाता है. अब AI से वॉइस क्लोनिंग और ओटीपी फ्रॉड के जरिए शिकार बनाया जाता है. जानें इन स्कैम से कैसे सुरक्षित रहें...

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 06, 2025, 03:41 PM IST
अब रिश्तेदार बनकर पैसे मांग रहे Scammers, AI को ही बनाया नया हथियार, जानें कैसे जाल में फंसने से बचें

AI Scams Increasing in India: भारत में स्कैमर्स ने साइबर फ्रॉड को अंजाम देने के लिए AI तकनीक को जरिया बना लिया है. आम लोगों के सालों इकट्ठा किए पैसों को चुटकियों में साफ कर देते हैं. अब साइबर अपराधी वॉइस क्लोनिंग, ओटीपी और डीपफेक स्कैम से लोगों को अपने जाल में फंसाते है. मार्च में हैदरबाद की 72 साल की महिला से स्कैमर्स ने 1.97 लाख रुपये ठग लिए. दरअसल उन्हें WhatsApp पर अमेरिका में रह रही रिश्तेदार का मैसेज आया जिसमें पैसों की तुरंत जरूरत बताई गई थी. 

इसके बाद महिला ने कॉल करके कंफर्म किया और फोन पर आवाज को पहचानकर 'हां' बोलने पर उन्होंने तुरंत Google Pay पर पैसे भेज दिए. महिला को बाद में पता चला कि यह AI वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड था. इस पर पुलिस का कहाना है कि स्कैमर्स ने आवाज की नकल करने के लिए AI का यूज किया. फिलहाल साइबर क्राइम टीम इस मामलें में डिजिटल सबूतों की जांच-पड़ताल कर रही है. 

पुलिस ने किया अलर्ट
साइबर पुलिस के अनुसार, हर दिन ऐसे स्कैम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. इस पर उनका कहना है कि अगर कोई अचानक से पैसे मांगने के लिए कॉल या मैसेज करें, तो हमेशा पहले वीडियो कॉल करके कंफर्म करें. WhatsApp पर Two-Factor Authentication ऑन करें और किसी भी तरह की संदिग्ध एक्टिविटी की तुरंत जांच करें. 

रिपोर्ट ने किया हैरान
McAFee की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में करीब 83% शिकार हुए लोगों को एआई वॉइस स्कैम में पैसों का नुकसान झेलना पड़ा है. लगभग 48% लोगों ने 50,000 रुपये से अधिक पैसे गवाएं है. 69% लोग AI बेस्ड आवाज में फर्क नहीं कर पाते हैं. भारत में लगभग 47% वयस्क खुद या उनके जान-पहचान के लोग इस तरह के फ्रॉड का शिकार हुए है. ये आंकड़े ग्लोबल औसत से करीब दोगुना है. 

AI Fraud के सबसे आसान तरीके
एक्सपर्ट्स ने एआई साइबर फ्रॉड के अलग-अलग तरीके बताएं है:
1. वॉइस क्लोनिंग स्कैम- सोशल मीडिया से आवाज को लेकर व्हाट्सएप के जरिए पैसे के लिए इमोशनल कॉल या मैसेज भेजे जाते हैं. 
2. ओटीपी फ्रॉड- स्कैमर्स एआई स्क्रैपिंग टूल का इस्तेमाल करके, कॉल मर्जिंग, सिम स्वैप या फिशिंग से ओटीपी चुरा लेते हैं. 
3. डिजिटल अरेस्ट- लोगों को नकली पुलिस या एजेंसी बनकर शिकार बनाया जाता है. 
4. फर्जी लोन ऐप्स- आम लोगों के कॉन्टैक्ट्स और फोटो चुराकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है. 
5. ई-मेल और डीपफेक कॉल- एआई बेस्ड फेक मेल और वीडियो कॉल से भरोसा दिलाकर पैसे ठगे जाते हैं. 
6. इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म फ्रॉड- नकली ट्रेंडिग साइट्स पर इन्वेस्ट करने के लिए पैसों को अटका देते हैं. 
7. रोमांस और डीपफेक धोखा- लोगोम को नकली प्रोफाइल और वीडियो से शिकार बनाया जाता है.
8. डीपफेक ब्लैकमेल- फोटो से नकली अश्लील वीडियो बनाकर पैसे ठगे जाते हैं. 

क्यों बढ़ रहे AI स्कैम ?
साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक, एआई बेस्ड ठगी बेहद तेजी से इसलिए फैल रही है क्योंकि यह डर, भरोसे और जल्दबाजी में लिए फैसले को टारगेट करती है. स्कैमर्स इंटरनेट से डेटा लेते हैं और वॉइस क्लोनिंग या डीपफैक वीडियो बनाकर कॉल, ई-मेल या वीडियो कॉन्फ्रेंस मे यूज करते हैं. 

अपनाएं ये सुरक्षित तरीके
- कभी भी ओटीपी और लॉगिन डिटेल शेयर न करें.
- हमेशा संदिग्ध कॉल या मैसेज को वीडियो कॉल से कंफर्म करें.
- पेमेंट रिक्वेस्ट या ऑफर पर अचानक से यकीन न करें. 
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पर्सनल जानकारी और फोटो अधिक शेयर न करें. 
- Two-Factor Authentication का इस्तेमाल करें.

स्कैम का शिकार होने पर ये करें
- फ्रॉड की तुरंत शिकायत दर्ज करवाएं: cybercrime.gov.in पर फिर 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें.
- स्कैम से जुड़े सबी सबूतों जैसे- मैसेज, कॉल और स्क्रीनशॉट को जमा करके रखें.
- किसी भी संदिग्ध लोन या इन्वेस्टमेंट ऐप्स के यूज से बचें.
- किसी भी कॉल या नोटिस को सिर्फ ऑफिशियल पोर्टल पर ही कंफर्म करें.

