अंतरिक्ष से आया मैसेज- नमस्ते धरती वालों… सुनते ही हैरान रह गया हर कोई! ये दोस्त है या दुश्मन?

Message From Space: अभी तक आपने धरती पर चलने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इंसानों की जिंदली बदली लेकिन अब और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. धरती के बाद अब अंतरिक्ष से AI मॉडल ने संदेश भेजा है नमस्ते धरती वालों. एआई वर्ल्ड में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ने धरती से बाहर अंतरिक्ष से सीधे संवाद किया हो. जैसे ही यह मैसेज रिसीव हुआ वैज्ञानिकों से लेकर टेक एक्सपर्ट्स में हलचल मच गई.

हाल ही में लॉन्च किए गए Starcloud-1 सैटेलाइट ने स्पेस से ऐसा कारनामा कर दिया है जो अब तक सिर्फ धरती तक ही सीमित माना जाता था. इस सैटेलाइट में मौजूद एक AI मॉडल ने खुद अंतरिक्ष से मैसेज भेजा है. यह पहली बार हुआ है जब किसी AI मॉडल को सीधे अंतरिक्ष में ही ट्रेन किया गया और वहीं रन किया जा रहा हो. यह मॉडल गूगल के ओपन-सोर्स AI मॉडल Gemma का ही एडवांस रूप है जिसे अमेरिकी स्टार्टअप StarCloud ने तैयार किया है. इस प्रोजेक्ट में अमेरिका चिप बनाने वाली दिग्गज कंपनी Nvidia ने भी अहम भूमिका निभाई है.

रोबोट ने क्या कहा

Starcloud-1 सैटेलाइट में Nvidia का अब तक का सबसे पॉवरफुल H100 GPU लगाया गया है. इसी हाई-एंड प्रोसेसर की सहायता से Gemma आधारित AI मॉडल को स्पेस में ही ट्रेन किया गया है. Starcloud-1 सैटेलाइट से जो मैसेज आया है, उसमें स्पेस में मौजूद रोबोट कहता है-नमस्ते धरती वालों! या यूं कहूं कि नीले-हरे रंग का खूबसूरत गोला. AI का यह मॉडल बातचीत करने में एक्सपर्ट है. यह आपसे वन-टू-वन टॉक कर सकता है.

इससे फायदा या नुकसान?

यह अभी तो बस यह शुरुआत है आगे की तस्वीर और भी बड़ी होने वाली है. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार इस AI सिस्टम को सैटेलाइट में लगे सभी सेंसर से कनेक्ट कर दिया गया है. जिससे अब एआई अपनी हर स्थिति और मूवमेंट के बारे में खुद जानकारी दे सकता है. जैसे अगर स्पेस में मौजूद इस रोबोट से सवाल किया जाए कि वह इस समय कहां है तो जवाब मिलता है मैं अभी अमेरिका के ऊपर से गुजर रहा हूं. हालांकि अभी तो एक छोटा मॉडल ट्रेन हो रहा है लेकिन इसको लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में पूरे के पूरे डेटा सेंटर अंतरिक्ष में लगाए जा सकते हैं.

अगर तकनीकी और लागत से जुड़ी समस्याएं हल हो जाएं तो इसका बड़ा फायदा धरती को मिलेगा. धरती पर मौजूद डेटा सेंटर को अगर अंतरिक्ष पर ही सेट किया जाता है तो इससे धरती को बड़ी राहत मिलेगी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डेटा सेंटर के द्वारा इस्तेमाल की जा रही बिजली-पानी की खपत 2026 तक लगभग डबल हो जाएगी. गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां 2030 तक डेटा सेंटर को लेकर कार्बन जीरो होने की बात करती हैं लेकिन टारगेट पूरा करना आसान नहीं लग रहा है. अब ये कंपनियां न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली खरीदने की तैयारी कर रही हैं लेकिन अभी नए प्लांट लगने में कई साल का समय लग सकता है.

धरती का 'बोझ' होगा कम

अंतरिक्ष में अगर डेटा सेंटर लगाया जाता है तो वहां हर समय सोलर से बिजली मिल सकेगी. इसका कारण है कि वहां हर समय सूरज की रोशनी मिलती है जिससे सोलर की सहायता से डेटा सेंटर को बिजली मिल सकती है. वहीं भारत में दिन के समय तो सोलर से बिजली मिल सकती लेकिन रात के समय बिजली की जरूरत होती है. इसके साथ ही स्पेस में डेटा सेंटर बनाने का एक और फायदा होगा. वहां प्रकाश की रफ्तार फाइबर केबल से 35 प्रतिशत है यानी डेटा बहुत तेजी से आ जा सकेगा. इन्हीं सब कारणों को लेकर StarCloud के सीईओ फिलिप जॉनस्टन का मानना है कि स्पेस में डेटा सेंटर चलाने की लागत धरती के मुकाबले दस गुना कम होगी

लेकिन जहां एक तरफ इसके फायदे हैं तो वहीं कुछ नुकसान भी हैं. स्पेस में रेडिएशन ज्यादा होती है जिससे चिप्स जल्दी खराब हो सकती हैं. साथ ही रिपेयर का खर्च कुछ ज्यादा ही आएगा.

