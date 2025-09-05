बाढ़-सूखा और तबाही ही तबाही, दाने-दाने को तरसेगा PAK, नई रिसर्च ने उड़ाई पाकिस्तानियों की नींद
AI prediction for Pakistan: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, हर 15 साल में पाक को भयानक बाढ़ और सूखे जैसी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. AI की इस भविष्यवाणी के सही साबित होने का दावा किया जा रहा है. 

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 05, 2025, 04:26 PM IST
AI Alert for Pakistan: दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ता जा रहा है. अब यह एआई प्राकृतिक आपदाओं का अनुमान भी लगा सकता है. बता दें कि एआई ने पाकिस्तान के लिए हैरान करने वाली भविष्यवाणी की है. रिपोर्ट्स के अनुसार, पाक में हर 15 साल में खतरनाक बाढ़ और सूखे जैसी आपदाएं देखने को मिल सकती है. अगर यह भविष्यवाणी सच साबित होती है तो पाकिस्तान को तबाही झेलनी पड़ सकती है. इस खबर से पाकिस्तानियों के बीच डर का माहौल बना गया है. आइए जानते हैं डिटेल में AI ने क्या कहा है पाक के बारे में?

जानें क्या भविष्यवाणी की है AI ने?

Add Zee News as a Preferred Source

पोहांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (POSTECH) के प्रोफेसर Jonghun Kam और उनकी टीम ने मिलकर एक नई स्टडी की है. इसमें AI ने पाकिस्तान के भविष्य के बारे में बड़ी चेतावनी दी है. अध्ययन में भविष्यवाणी की गई है कि पाकिस्तान को हर कुछ सालों में 'सुपर फ्लड' और 'अत्यधिक बाढ़' का सामना करना पड़ सकता है. शोध में सामने आया कि ऊपरी सिंधु नदी में करीब हर 15 साल में भयानक बाढ़ और सूखे की समस्या झेलनी पड़ सकती है. यह खतरा आसपास की नदियों में 11 साल पहले से देखने को मिल सकते हैं. 

पारंपरिक मॉडल हुए नाकाम
अक्सर पाकिस्तान में मौसम और जलवायु को लेकर भविष्यवाणी करना चुनौती भरा रहा है. पारंपरिक मॉडल पहाड़ों और संकरी घाटियों जैसे इलाकों में सही से सफल नहीं हो पाया है. इसमें बारिश को कभी ज्यादा आंकते हैं तो कभी कम. प्रोफेसर जोंघयून काम और उनकी टीम ने पुराने नदी प्रवाह के आंकड़ों को AI के साथ जोड़ा और आंकड़ों के जरिए इसकी तुलना की है. इसकी मदद से उनके मॉडल पहले से कहीं ज्यादा सटीक और भरोसेमंद हो गए है. 

चीन की टीम ने दिया सहयोग

यह सफल रिसर्च जोंघयून काम और उनके डॉक्टरल स्टूडेंट हसन रजा ने POSTECH यूनिवर्सिटी के पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में किया गया. जिसमें चीन की सन यात सेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दगांग वांग की टीम ने भी सहयोग दिया है. इससे मौसम की भविष्यवाणी पहले से ज्यादा सटीक होगी और बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में सहायक होगा. यह AI मॉडल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के लिए मददगार साबित हो सकता है जो क्लाइमेट चेंज की समस्याऔं का सामना कर रहे हैं. 

;