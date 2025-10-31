AI ने छीनी इंटर्न Jobs, भविष्य के लीडर्स का क्या होगा? इस कंपनी के CEO ने दे दी चेतावनी; तुरंत कदम उठाएं वरना...

AI and Future Leaders: दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के बढ़ते इस्तेमाल से जहां कंपनियों में काम तेजी से हो रहा है तो वहीं अब इसके साइड इफेक्ट्स अब दिखने लगे हैं. बड़ी-बड़ी टेक कंपनियां अपने कई एंट्री-लेवल कर्मचारियों और इंटर्न्स की जगह AI को अपना रही हैं. इससे न सिर्फ Gen Z को नौकरी मिलने में दिक्कत हो रही है बल्कि इसके अपने अलग ही खतरे हैं! इसी बीच दुनियाभर में जानी मानी कंपनी Airbnb के CEO ब्रायन चेस्की ने बड़ी चेतावनी दे दी है. उन्होंने कहा कि अगर कंपनियां सिर्फ ऑटोमेशन पर भरोसा करती रहीं और युवाओं को मौके नहीं दिए, तो आने वाले समय में उन्हें लीडरशिप संकट का सामना करना पड़ सकता है.

Airbnb के CEO ब्रायन चेस्की ने कहा कि AI कई छोटे या शुरुआती स्तर के काम बहुत अच्छे से कर सकता है लेकिन अगर आज Gen Z को मौका नहीं मिलेगा तो भविष्य में हमारे पास स्ट्रैटेजिक और लीडरशिप वाली पोजीशन संभालने के लिए कोई नहीं बचेगा. उन्होंने कहा कि कंपनियों को अपने शुरुआती करियर के लोगों के लिए जगह बनानी चाहिए, भले ही आज AI उनके काम कर सकता हो.

बड़ी कंपनियों में घट रहे एंट्री-लेवल नौकरियां

ब्रायन चेस्की ने यह चेतावनी ऐसे समय दी है जब Amazon, मेटा और सेल्सफोर्स जैसी बड़ी टेक कंपनियां AI पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए नौकरियां कम कर रही हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार कई कंपनियां अब छोटे और बेसिक कामों को करने के लिए AI का इस्तेमाल कर रही हैं. इसकी वजह से नए प्रोफेशनल्स खासकर युवा लोगों (Gen Z) के लोगों के लिए नौकरी के मौके लगातार कम होते जा रहे हैं.

कई मैनेजर्स अब युवा लोगों को हायर करने में हिचक दिखा रहे हैं और इंटर्नशिप जैसी शुरुआती ट्रेनिंग के मौके भी तेजी से कम कर रहे हैं. इससे नए ग्रेजुएट्स को अपने करियर की शुरुआत करना मुश्किल हो गया है.

AI सिर्फ टूल है...

ब्रायन चेस्की के मुताबिक भले ही AI बहुत कुछ कर सकता है लेकिन लोग अक्सर भूल जाते हैं कि इंसान AI से कहीं ज्यादा समझदार हैं. उन्होंने कहा कि AI स्मार्ट जरूर है लेकिन इंसान नई परिस्थितियों में सोच सकता है,रिश्ते बना सकता है और टीम को लीड कर सकता है जो काम कोई चैटबॉट नहीं कर सकता. उसे विशेष ट्रेनिंग की जरूरत होती रहेगी. उन्होंने आगे कहा कि लीडरशिप हमेशा जरूरी रहेगी क्योंकि लोग अब भी इंसानी जुड़ाव चाहते हैं. AI सिर्फ एक टूल है कोई जादू नहीं.

भविष्य के लीडर्स कैसे बनेंगे?

चेस्की का कहना है कि अगर कंपनियां युवाओं कोएंट्री-लेवल जॉब में मौका नहीं देंगी तो वे भविष्य में अच्छे लीडर बन ही नहीं पाएंगे. लीडर बनने के लिए एक्सपीरियंस, फैसले लेने की क्षमता और टीम के साथ काम करने की समझ बहुत जरूरी होता है और यह सब तभी आता है जब व्यक्ति ग्राउंड लेवल से शुरुआत करता है.

उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे मिलेनियल्स और अभी की जनरेशन उम्रदराज हो रही है अगली जनरेशन को उनकी जगह लेनी होगी. लेकिन अगर उन्हें काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा तो भविष्य में लीडरशिप संभालने वाला कोई नहीं होगा. इसलिए चेस्की ने कंपनियों से अपील की है कि वे AI के बढ़ते दौर में भी युवाओं को नौकरी देने से पीछे न हटें क्योंकि आज के इंटर्न ही कल के लीडर हैं.

