Advertisement
trendingNow12982277
Hindi Newsटेक

AI ने छीनी इंटर्न Jobs, भविष्य के लीडर्स का क्या होगा? इस कंपनी के CEO ने दे दी चेतावनी; तुरंत कदम उठाएं वरना...

Brian Chesky warning AI: AI के बढ़ते इस्तेमाल ने एक तरफ घंटों लगने वाले काम मिनटों में होने लगे हैं तो वहीं अब दूसरी तरफ इसके दुष्प्रभाव भी सामने आने लगे हैं. कई कंपनियां इंटर्न और एंट्री-लेवल कर्मचारियों की जगह AI टूल्स का इस्तेमाल करने लगी हैं. इसी को लेकर अब Airbnb के CEO ब्रायन चेस्की ने चेतावनी जारी की है. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 31, 2025, 09:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI ने छीनी इंटर्न Jobs, भविष्य के लीडर्स का क्या होगा? इस कंपनी के CEO ने दे दी चेतावनी; तुरंत कदम उठाएं वरना...

AI and Future Leaders: दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के बढ़ते इस्तेमाल से जहां कंपनियों में काम तेजी से हो रहा है तो वहीं अब इसके साइड इफेक्ट्स अब दिखने लगे हैं. बड़ी-बड़ी टेक कंपनियां अपने कई एंट्री-लेवल कर्मचारियों और इंटर्न्स की जगह AI को अपना रही हैं. इससे न सिर्फ Gen Z को नौकरी मिलने में दिक्कत हो रही है बल्कि इसके अपने अलग ही खतरे हैं! इसी बीच दुनियाभर में जानी मानी कंपनी Airbnb के CEO ब्रायन चेस्की ने बड़ी चेतावनी दे दी है. उन्होंने कहा कि अगर कंपनियां सिर्फ ऑटोमेशन पर भरोसा करती रहीं और युवाओं को मौके नहीं दिए, तो आने वाले समय में उन्हें लीडरशिप संकट का सामना करना पड़ सकता है.

Airbnb के CEO ब्रायन चेस्की ने कहा कि AI कई छोटे या शुरुआती स्तर के काम बहुत अच्छे से कर सकता है लेकिन अगर आज Gen Z को मौका नहीं मिलेगा तो भविष्य में हमारे पास स्ट्रैटेजिक और लीडरशिप वाली पोजीशन संभालने के लिए कोई नहीं बचेगा. उन्होंने कहा कि कंपनियों को अपने शुरुआती करियर के लोगों के लिए जगह बनानी चाहिए, भले ही आज AI उनके काम कर सकता हो.

बड़ी कंपनियों में घट रहे एंट्री-लेवल नौकरियां

Add Zee News as a Preferred Source

ब्रायन चेस्की ने यह चेतावनी ऐसे समय दी है जब Amazon, मेटा और सेल्सफोर्स जैसी बड़ी टेक कंपनियां AI पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए नौकरियां कम कर रही हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार  कई कंपनियां अब छोटे और बेसिक कामों को करने के लिए AI का इस्तेमाल कर रही हैं. इसकी वजह से नए प्रोफेशनल्स खासकर युवा लोगों (Gen Z) के लोगों के लिए नौकरी के मौके लगातार कम होते जा रहे हैं.

कई मैनेजर्स अब युवा लोगों को हायर करने में हिचक दिखा रहे हैं और इंटर्नशिप जैसी शुरुआती ट्रेनिंग के मौके भी तेजी से कम कर रहे हैं. इससे नए ग्रेजुएट्स को अपने करियर की शुरुआत करना मुश्किल हो गया है.

AI सिर्फ टूल है...
ब्रायन चेस्की के मुताबिक भले ही AI बहुत कुछ कर सकता है लेकिन लोग अक्सर भूल जाते हैं कि इंसान AI से कहीं ज्यादा समझदार हैं. उन्होंने कहा कि AI स्मार्ट जरूर है लेकिन इंसान नई परिस्थितियों में सोच सकता है,रिश्ते बना सकता है और टीम को लीड कर सकता है जो काम कोई चैटबॉट नहीं कर सकता. उसे विशेष ट्रेनिंग की जरूरत होती रहेगी. उन्होंने आगे कहा कि लीडरशिप हमेशा जरूरी रहेगी क्योंकि लोग अब भी इंसानी जुड़ाव चाहते हैं. AI सिर्फ एक टूल है कोई जादू नहीं.

ये भी पढे़ंः Swiggy का नया धमाका! अब ऑफिस डेस्क पर ही मिलेगा ₹200 से कम में Starbucks का लंच

भविष्य के लीडर्स कैसे बनेंगे?
चेस्की का कहना है कि अगर कंपनियां युवाओं कोएंट्री-लेवल जॉब में मौका नहीं देंगी तो वे भविष्य में अच्छे लीडर बन ही नहीं पाएंगे. लीडर बनने के लिए एक्सपीरियंस, फैसले लेने की क्षमता और टीम के साथ काम करने की समझ बहुत जरूरी होता है और यह सब तभी आता है जब व्यक्ति ग्राउंड लेवल से शुरुआत करता है.

उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे मिलेनियल्स और अभी की जनरेशन उम्रदराज हो रही है अगली जनरेशन को उनकी जगह लेनी होगी. लेकिन अगर उन्हें काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा तो भविष्य में लीडरशिप संभालने वाला कोई नहीं होगा. इसलिए चेस्की ने कंपनियों से अपील की है कि वे AI के बढ़ते दौर में भी युवाओं को नौकरी देने से पीछे न हटें क्योंकि आज के इंटर्न ही कल के लीडर हैं.

ये भी पढे़ंः सफर में बैटरी नहीं होगी डाउन! Google Maps ला रहा है Power Saving Mode, जानें फायदे

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Brian Chesky warning AIAirbnb CEO on AI and jobsAI impact jobs

Trending news

एक चुनाव और मुख्यमंत्रियों की लाइन लग गई, बिहार ने ऐसी सिर फुटौव्वल कभी नहीं देखी
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
एक चुनाव और मुख्यमंत्रियों की लाइन लग गई, बिहार ने ऐसी सिर फुटौव्वल कभी नहीं देखी
'मुंबई होस्टेज ड्रामा' की पूरी दास्तां...रोहित आर्य के एनकाउंटर पर क्यों उठे सवाल?
mumbai
'मुंबई होस्टेज ड्रामा' की पूरी दास्तां...रोहित आर्य के एनकाउंटर पर क्यों उठे सवाल?
'तूफान मोंथा' से 5265 करोड़ बर्बाद, 'मेलिसा' से 44 की मौत, 31 अक्टूबर का जानें हाल
'Weather Update'
'तूफान मोंथा' से 5265 करोड़ बर्बाद, 'मेलिसा' से 44 की मौत, 31 अक्टूबर का जानें हाल
'30 जून 2026 तक...', कर्जमाफी पर CM देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
Devendra Fadnavis
'30 जून 2026 तक...', कर्जमाफी पर CM देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
DNA: देश के कट्टरपंथियों को ‘वंदे मातरम’ से परेशानी, 150वीं वर्षगांठ पर विरोध
DNA
DNA: देश के कट्टरपंथियों को ‘वंदे मातरम’ से परेशानी, 150वीं वर्षगांठ पर विरोध
चीनी खतरे से निपटने के लिए क्या भारत करेगा परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण?
DNA
चीनी खतरे से निपटने के लिए क्या भारत करेगा परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण?
भूटान जा रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्लेन की सिलीगुड़ी में आपात लैंडिंंग
Nirmala Sitharaman
भूटान जा रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्लेन की सिलीगुड़ी में आपात लैंडिंंग
मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी यात्री के बैग मिले दो सिल्वरी गिबन, जानें फिर क्या हुआ
mumbai
मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी यात्री के बैग मिले दो सिल्वरी गिबन, जानें फिर क्या हुआ
यामी गौतम की फिल्म का मुंबई में 17 बच्चों के अपहरण से क्या कनेक्शन?
mumbai
यामी गौतम की फिल्म का मुंबई में 17 बच्चों के अपहरण से क्या कनेक्शन?
आसमान पर छाई धुंध, आंखों में चुभन; क्या बरसेगी राहत की बूंदें? पढ़ें ताजा मौसम अलर्ट
weather update
आसमान पर छाई धुंध, आंखों में चुभन; क्या बरसेगी राहत की बूंदें? पढ़ें ताजा मौसम अलर्ट