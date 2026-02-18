साड़ियों की दुनिया में Tata का 'AI' धमाका! 10 दिन का काम अब सिर्फ 6 दिन में, एआई बताएगा साड़ी का हर धागा कहां और कैसे बुनेगा

भारत में साड़ी बुनाई की परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री हो चुकी है. टाटा का एआई आधारित ‘डिजिटल लूम’ टेक्नोलॉजी जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है. यह स्मार्ट करघा पारंपरिक बुनाई को आधुनिक तकनीक से जोड़ता है. इस नई तकनीक की खास बात यह है कि अब ग्राहक अपनी पसंद के रंग, डिजाइन और पैटर्न खुद चुन सकता है, और एआई उसी के अनुसार साड़ी का डिजाइन तैयार कर देता है. यह पहल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा बदलाव मानी जा रही है, क्योंकि इससे न केवल काम आसान हुआ है बल्कि उत्पादन की गति भी बढ़ी है.

बुनाई के दौरान रियल-टाइम मार्गदर्शन

यह डिजिटल लूम बुनाई के समय रियल-टाइम गाइडेंस देता है. यानी जब बुनकर साड़ी तैयार कर रहा होता है, तब सिस्टम उसे तुरंत बताता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही. इससे छोटी-छोटी त्रुटियां तुरंत सुधर जाती हैं और समय की बचत होती है.

कांचीपुरम के बुनकरों ने इस तकनीक का इस्तेमाल शुरू कर दिया है. कांचीपुरम की साड़ियां अपनी खास बनावट और डिजाइन के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं. एक स्थानीय बुनकर श्रीनिवास के अनुसार, पहले अगर बुनाई में कोई छोटी गलती हो जाती थी तो उसे सुधारने में करीब 20 मिनट लग जाते थे. अब एआई की मदद से ऐसी गलतियां लगभग खत्म हो गई हैं. इससे न केवल समय बच रहा है बल्कि काम की गुणवत्ता भी बेहतर हो रही है.

अपनी पसंद बताइए, डिजाइन तैयार पाइए

इस स्मार्ट करघे को एक कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन से जोड़ा गया है. इस ऐप में यूजर अपनी पसंद के अनुसार रंग, मोटिफ, डिजाइन और पैटर्न की जानकारी भरता है. जैसे ही यह जानकारी सिस्टम में जाती है, एआई उसी आधार पर नए डिजाइन तैयार करता है. खास बात यह है कि यह पारंपरिक भारतीय शैली को बरकरार रखते हुए उसमें आधुनिक टच भी जोड़ता है. एआई अलग-अलग बॉर्डर स्टाइल, पल्लू की चौड़ाई और रंगों के कई विकल्प सुझाता है. इससे ग्राहक को पहले से ज्यादा चुनाव की आजादी मिलती है. पहले जहां डिजाइन तय करने में काफी समय लगता था, अब यह काम कुछ ही मिनटों में हो जाता है.

3डी प्रीव्यू से पहले ही देखें साड़ी का लुक

इस तकनीक की एक और खासियत 3डी प्रीव्यू फीचर है. ग्राहक साड़ी बनने से पहले ही उसका डिजिटल लुक देख सकता है. इससे यह अंदाजा लगाना आसान हो जाता है कि अंतिम प्रोडक्ट कैसा दिखेगा. अगर कोई बदलाव करना हो तो उसे पहले ही किया जा सकता है. जब डिजाइन फाइनल हो जाता है, तो वह सीधे स्मार्ट करघे तक पहुंच जाता है. इससे बुनाई ज्यादा सटीक और तेज होती है. मैनुअल निर्देशों की जरूरत कम हो जाती है और काम में एकरूपता बनी रहती है.

10 दिन का काम अब 6 दिन में

पहले एक खास डिजाइन की साड़ी तैयार करने में लगभग 10 दिन लग जाते थे. अब एआई और डिजिटल लूम की मदद से वही साड़ी सिर्फ 6 दिन में तैयार हो रही है. यानी उत्पादन समय में लगभग 40 प्रतिशत तक की कमी आई है. इससे बुनकरों की आय बढ़ने की संभावना भी बढ़ी है, क्योंकि वे कम समय में ज्यादा ऑर्डर पूरे कर सकते हैं.

कुल मिलाकर, एआई स्मार्ट करघा भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक नई क्रांति की शुरुआत है. यह तकनीक परंपरा को खत्म नहीं करती, बल्कि उसे और मजबूत बनाते हुए आधुनिक जरूरतों के अनुसार ढालती है. आने वाले समय में ऐसी तकनीकें भारतीय हस्तशिल्प और बुनाई उद्योग को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिला सकती हैं.