AI का नया कमाल: खराब सड़कें नहीं बनेगी एक्सीडेंट की वजह, पहले ही मिल जाएगा अलर्ट! बचेंगी लाखों जिंदगियां

India’s Roads Turn Smarter: भारत में अक्सर बारिश के मौसम में सड़कों पर गड्ढें और टूटी सड़कों की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है. जिसकी वजह से लोगों को ट्रैफिक जाम जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है. लेकिन अब जल्द ही भारत की सड़के स्मार्ट होने वाली है. AI तकनीक 63 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों की देखभाल, मैनेज और बनाने के काम को बदल देगी. इस टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम चल रहा है. यह स्मार्ट तकनीक सड़क के टूटने से पहले ही अलर्ट देगी जिससे हादसों को रोका जाएगा. आइए डिटेल में जानते हैं कि कैसे AI भारत की सड़कों पर मददगार साबित होगा?

यह भी पढ़े: खुशखबरी! ₹15,000 सस्ता हुआ Samsung का ये धांसू फीचर्स वाला स्मार्टफोन, यहां मिलेगा बंपर डिस्काउंट

सड़क निर्माण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

ईटी इंफ्रा की एक रिपोर्ट के अनुसार, इंजीनियर डिजिटल ट्विन्स नाम की तकनीक से सड़कों का वर्चु्ल मॉडल बनाया जाएगा,जो पहले से ट्रैफिक और खामियों का पता लगा लेगा. सॉफ्टवेयर सड़को की समस्या पहचानेगा और साथ ही समाधान भी सुझाएगा. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) पहले ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम में AI का इस्तेमाल शुरू कर चुका है, जिससे सड़कों की क्वालिटी की जांच की जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

AI बदलेगा शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर

भारत के शहरों में AI का इस्तेमाल पहले से किया जा रहा है. बेंगलुरु में एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम और पुणे में इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का काम पर लगा हुआ है, ये सिस्टम ट्रैफिक को पहचानकर सिग्नल को खुद से कंट्रोल करते हैं, जिससे जाम से राहत मिलती है. बिहार में AI से 12000 से अधिक पुलों और 743 ब्रिजों की जांच हो चुकी है. साथ ही रोड प्रोजेक्ट्स में GPS और ड्रोन का यूज कर रहे हैं. सड़क मंत्रालय ने AI-MC नामक एक सिस्टम शुरू किया है, जो सेंसर और ड्रोन के जरिए सड़क निर्माण को बेहतर बनाता है.

यह भी पढ़े: iPhone 17 लॉन्च से पहले Apple India ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, भारत में की धुआंधार बिक्री!

AI से गांवों की सड़कें बनेंगी मजबूत

केपीएमजी की रिपोर्ट के मुताबिक, AI के जरिए सड़कों का रखरखाव से 30% तक खर्च घट सकता है और सड़के ज्यादा समय तक टिकेंगी. लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में 70% सड़कों की जांच अब भी पुराने तरीके से हो रही है, जैसे मैनुअल इंस्पेक्शन. अगर AI तकनीक का गांवों में इस्तेमाल बढ़ाया जाए तो सड़कों की कंडीशन पहले से बेहतर हो सकती है.

AI तकनीक से बचेगी हजारों जानें

रिपोर्ट्स में सामने आया कि भारत में सड़क हादसों में हर साल 1.5 लाख से अधिक लोगों की जान चली जाती है. AI टेक्नोलॉजी इस संकट को काफी हद तक कम करने में सहायक होगा. AI कार्बन उत्सर्जन को मापने और EV कॉरिडोर बनाने में भी मदद करता है. स्मार्ट सिस्टम से इमरजेंसी रिस्पांस टाइम 60% तक घट सकता है और ट्रैफिक मैनेजमेंट में 30% बढ़ोतरी हो सकती है.