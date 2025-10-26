Advertisement
trendingNow12975972
Hindi Newsटेक

AI को भी हुई इंसानों वाली ये 'बीमारी', वैज्ञानिक भी हैरान! जानें क्या है मामला

AI आज हम सभी की दुनिया में शामिल हो चुका है. बड़ी-बड़ी कंपनियों में काम करने वाले लोगों ने आज अपने प्रोजेक्ट्स और काम के लिए इस टेक्नोलॉजी की मदद लेनी शुरू कर दी है. हालांकि, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि किसी टेक्नोलॉजी को इंसानों वाली भी बीमारी हो सकती है? 

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 26, 2025, 01:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI को भी हुई इंसानों वाली ये 'बीमारी', वैज्ञानिक भी हैरान! जानें क्या है मामला

सोशल मीडिया की इस दुनिया में आज ब्रेन रॉट शब्द काफी ट्रेंड में बनी है. यह वो मानसिक स्थिति है जब किसी शख्स को इंटरनेट पर खराब क्वालिटी का कंटेट देखने पर सोचने और समझने की क्षमता पर असर पड़ने लगता है. आज तक इसे इंसानों में होने वाली एक गंभीर समस्या माना जाता था, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI भी इससे बच नहीं पाया है. हाल ही में एक रिसर्च के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है.

AI को हुआ ब्रेन रॉट
टेक्सास यूनिवर्सिटी, टेक्सास ए एंड एम और पर्ड्यू यूनिवर्सिटी की एक नई स्टडी में यह सामने आया है कि अगर AI मॉडल्स को बार-बार सोशल मीडिया का पॉपुलर, लेकिन घटिया क्वालिटी का कंटेंट दिया जाए, तो उसका काम करने का तरीका बिगड़ने लगता है. रिसर्चर्स ने AI में आने वाली इस समस्या को 'ब्रेन रॉट' का नाम दिया है, यानी दिमागी क्षमता का धीरे-धीरे कमजोर होना. यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम इंसानों के साथ तब होता है जब हम घंटों तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बेकार कंटेंट स्क्रॉल करते रहते हैं.

घटिया क्वालिटी बिगाड़ती है काम करने का तरीका
स्टडी में पता चला है कि अगर लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) को बार-बार घटिया क्वालिटी का कंटेंट दिया जाए तो उसका काम करने का तरीका बिगड़ने लगता है. इस वजह से AI मॉडल्स ऐसा ट्रेन हो जाते हैं कि उसकी समझने की क्षमता पर ही असर दिखाई देने लगता है. इस स्टडी के दौरान रिसर्चर्स ने AI मॉडल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का घटिया क्वालिटी का कंटेंट देकर ट्रेन किया. इसमें 'Wow', 'Look' और 'Today Only' जैसे क्लिकबिट शब्दों का इस्तेमाल किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

रील्स के दीवानों के लिए खुशखबरी! Instagram ने लॉन्च किया मजेदार फीचर

नतीजों ने किया हैरान
इस ट्रेनिंग के बाद AI मॉडल की परफॉर्मेंस देखने के लिए उसे अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग जैसे बेंचमार्क्स पर टेस्ट किया गया. इसके बाद जो नतीजे सामने आए वो हैरान करने वाले थे. रीजनिंग टेस्ट में AI मॉडल का स्केर 57.2 ही रह गया, जबकि पहले 74.9 था. वहीं, लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट का स्कोर 84.4 से गिरकर 52.3 पहुंच गया.

दिमाग को सुस्त कर देता है ये कंटेंट
इस स्टडी के नतीजे इंसानों पर हुई रिसर्च से भी मेल खाते हैं, जिसमें यह पाया गया है कि घटिया क्वालिटी वाला ऑनलाइन कंटेंट लोगों की सोचने-समझने की क्षमता पर बुरा असर डालता है. ऐसा कंटेंट दिमाग को सुस्त और कमजोर बना देता है और यही असर अब AI मॉडल्स में भी देखा जा रहा है. यह समस्या इतनी आम हो गई है कि ब्रेन रॉट को साल 2024 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था.

आप भी पावर बैंक से चार्ज करते हैं अपना स्मार्टफोन? जान लें ये जरूरी बातें, वरना...

सोशल मीडिया मॉडल में ज्यादा दिक्कत
इस स्टडी से यह भी सामने आया है कि जो AI सिस्टम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बेस्ट हैं, जैसे Grok, उन्हें क्वालिटी कंट्रोल की समस्या ज्यादा हो सकती है. यानि अगर AI को बिना जांचे-परखे सोशल मीडिया का कंटेंट सिखाया जाए, तो वह गलत जानकारी से प्रभावित हो सकता है और उसका काम करने का तरीका बिगड़ सकता है.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

AIBrain Rot

Trending news

'ये सुसाइड नहीं Instutional Muder है'! राहुल गांधी ने BJP सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
Satara Doctor Suicide
'ये सुसाइड नहीं Instutional Muder है'! राहुल गांधी ने BJP सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
PM मोदी ने छठ महापर्व पर दी शुभकामनाएं, आज 'मन की बात' की बात में जानिए और क्या कहा
Mann Ki Baat
PM मोदी ने छठ महापर्व पर दी शुभकामनाएं, आज 'मन की बात' की बात में जानिए और क्या कहा
गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर कीर्तन दरबार का आयोजन, केजरीवाल-मान ने टेका माथा
Guru Teg Bahadur Ji Shaheedi Diwas
गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर कीर्तन दरबार का आयोजन, केजरीवाल-मान ने टेका माथा
आंध्र प्रदेश 1, नंबर 2... ये कैसी रैंकिंग जिसमें नॉर्थ इंडिया से ऊपर दक्षिण के राज्य
debt
आंध्र प्रदेश 1, नंबर 2... ये कैसी रैंकिंग जिसमें नॉर्थ इंडिया से ऊपर दक्षिण के राज्य
10 रुपये के बिस्कुट वाले शादाब पर जारी हुआ फतवा? अल्लाह को लेकर क्या कह गए जकाती
shadab zakati
10 रुपये के बिस्कुट वाले शादाब पर जारी हुआ फतवा? अल्लाह को लेकर क्या कह गए जकाती
प्यार, ब्लैकमेल या राजनीतिक दबाव? पुलिस ने मामले में आरोपी 'दारोगा' को किया गिरफ्तार
maharastra doctor suicide
प्यार, ब्लैकमेल या राजनीतिक दबाव? पुलिस ने मामले में आरोपी 'दारोगा' को किया गिरफ्तार
Weather Update: रजाई-कंबल का आ गया मौसम, सर्दी बजाएगी बैंड, यहां बढ़ेगी परेशानी
Weather
Weather Update: रजाई-कंबल का आ गया मौसम, सर्दी बजाएगी बैंड, यहां बढ़ेगी परेशानी
बंगाल की खाड़ी में कितनी स्पीड से बढ़ रहा तूफान? जानिए कहां और कब टकराएगा 'मोंथा'
cyclone
बंगाल की खाड़ी में कितनी स्पीड से बढ़ रहा तूफान? जानिए कहां और कब टकराएगा 'मोंथा'
बंगाल में अगले साल चुनाव, लेकिन लोगों के मन में अभी से क्यों हो रहा SIR का खौफ?
Sir
बंगाल में अगले साल चुनाव, लेकिन लोगों के मन में अभी से क्यों हो रहा SIR का खौफ?
सरक्रीक से जैसलमेर तक...हवा-पानी और जमीन पर एक साथ गरजेगी भारतीय सेना; कांपा PAK
DNA
सरक्रीक से जैसलमेर तक...हवा-पानी और जमीन पर एक साथ गरजेगी भारतीय सेना; कांपा PAK