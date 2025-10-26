AI को भी हुई इंसानों वाली ये 'बीमारी', वैज्ञानिक भी हैरान! जानें क्या है मामला

AI आज हम सभी की दुनिया में शामिल हो चुका है. बड़ी-बड़ी कंपनियों में काम करने वाले लोगों ने आज अपने प्रोजेक्ट्स और काम के लिए इस टेक्नोलॉजी की मदद लेनी शुरू कर दी है. हालांकि, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि किसी टेक्नोलॉजी को इंसानों वाली भी बीमारी हो सकती है?
Trending Photos
सोशल मीडिया की इस दुनिया में आज ब्रेन रॉट शब्द काफी ट्रेंड में बनी है. यह वो मानसिक स्थिति है जब किसी शख्स को इंटरनेट पर खराब क्वालिटी का कंटेट देखने पर सोचने और समझने की क्षमता पर असर पड़ने लगता है. आज तक इसे इंसानों में होने वाली एक गंभीर समस्या माना जाता था, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI भी इससे बच नहीं पाया है. हाल ही में एक रिसर्च के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है.
AI को हुआ ब्रेन रॉट
टेक्सास यूनिवर्सिटी, टेक्सास ए एंड एम और पर्ड्यू यूनिवर्सिटी की एक नई स्टडी में यह सामने आया है कि अगर AI मॉडल्स को बार-बार सोशल मीडिया का पॉपुलर, लेकिन घटिया क्वालिटी का कंटेंट दिया जाए, तो उसका काम करने का तरीका बिगड़ने लगता है. रिसर्चर्स ने AI में आने वाली इस समस्या को 'ब्रेन रॉट' का नाम दिया है, यानी दिमागी क्षमता का धीरे-धीरे कमजोर होना. यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम इंसानों के साथ तब होता है जब हम घंटों तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बेकार कंटेंट स्क्रॉल करते रहते हैं.
घटिया क्वालिटी बिगाड़ती है काम करने का तरीका
स्टडी में पता चला है कि अगर लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) को बार-बार घटिया क्वालिटी का कंटेंट दिया जाए तो उसका काम करने का तरीका बिगड़ने लगता है. इस वजह से AI मॉडल्स ऐसा ट्रेन हो जाते हैं कि उसकी समझने की क्षमता पर ही असर दिखाई देने लगता है. इस स्टडी के दौरान रिसर्चर्स ने AI मॉडल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का घटिया क्वालिटी का कंटेंट देकर ट्रेन किया. इसमें 'Wow', 'Look' और 'Today Only' जैसे क्लिकबिट शब्दों का इस्तेमाल किया गया.
रील्स के दीवानों के लिए खुशखबरी! Instagram ने लॉन्च किया मजेदार फीचर
नतीजों ने किया हैरान
इस ट्रेनिंग के बाद AI मॉडल की परफॉर्मेंस देखने के लिए उसे अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग जैसे बेंचमार्क्स पर टेस्ट किया गया. इसके बाद जो नतीजे सामने आए वो हैरान करने वाले थे. रीजनिंग टेस्ट में AI मॉडल का स्केर 57.2 ही रह गया, जबकि पहले 74.9 था. वहीं, लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट का स्कोर 84.4 से गिरकर 52.3 पहुंच गया.
दिमाग को सुस्त कर देता है ये कंटेंट
इस स्टडी के नतीजे इंसानों पर हुई रिसर्च से भी मेल खाते हैं, जिसमें यह पाया गया है कि घटिया क्वालिटी वाला ऑनलाइन कंटेंट लोगों की सोचने-समझने की क्षमता पर बुरा असर डालता है. ऐसा कंटेंट दिमाग को सुस्त और कमजोर बना देता है और यही असर अब AI मॉडल्स में भी देखा जा रहा है. यह समस्या इतनी आम हो गई है कि ब्रेन रॉट को साल 2024 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था.
आप भी पावर बैंक से चार्ज करते हैं अपना स्मार्टफोन? जान लें ये जरूरी बातें, वरना...
सोशल मीडिया मॉडल में ज्यादा दिक्कत
इस स्टडी से यह भी सामने आया है कि जो AI सिस्टम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बेस्ट हैं, जैसे Grok, उन्हें क्वालिटी कंट्रोल की समस्या ज्यादा हो सकती है. यानि अगर AI को बिना जांचे-परखे सोशल मीडिया का कंटेंट सिखाया जाए, तो वह गलत जानकारी से प्रभावित हो सकता है और उसका काम करने का तरीका बिगड़ सकता है.