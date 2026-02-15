AI Summit: भारत में जुटेंगे दुनिया के दिग्गज AI किंग, लेकिन सबसे बड़े 'चिप मास्टर' ने बनाई दूरी; जानें क्या है वजह

Jensen Huang India Visit Cancelled: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की वैश्विक ताकतें 16 फरवरी से भारत में एक ही मंच पर जुटने वाली हैं. नई दिल्ली के भारत मंडपम में होने जा रहे India AI Impact Summit 2026 में दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ और ग्लोबल लीडर भारत पहुंच रहे हैं. लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है AI की दुनिया के सबसे बड़े चिप मास्टर कहे जाने वाले Nvidia के सीईओ जेन्सेन हुआंग ने अपना प्रस्तावित भारत दौरा कैंसिल कर दिया है.

दुनिया की सबसे बड़ी GPU और AI चिप बनाने वाली अमेरिकी कंपनी Nvidia के CEO जेन्सेन हुआंग ने अपना प्रस्तावित भारत दौरा कैंसिल कर दिया है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक अनिवार्य परिस्थितियों के कारण हुआंग अब इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में शामिल नहीं हो पाएंगे. हालांकि Nvidia ने साफ किया है कि जेन्सेन हुआंग की गैरमौजूदगी के बाद भी एनवीडिया का एक हाई-लेवल डेलिगेशन इस एआई समिट में शामिल होने के लिए भारत पहुंचेगा.

पीएम मोदी करेंगे समिट का उद्घाटन

नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी 2026 तक आयोजित होने वाले इस मेगा इवेंट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. इस समिट में न केवल दुनिया के 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे बल्कि इनके साथ ही Google DeepMind, Anthropic, Adobe, और Salesforce जैसी दिग्गज कंपनियों के सीईओ भी इस समिट में शामिल होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

समिट का मुख्य एजेंडा

भारत में होने वाले AI समिट का केंद्र बिंदु AI सुरक्षा से हटकर AI के प्रभाव और भविष्य पर केंद्रित है. भारत सरकार का लक्ष्य एक सहमति घोषणापत्र (Consensus Declaration) तैयार करना है जिसमें इन बातों पर जोर दिया जाएगा-

AI for Good पर जोर

भारत चाहता है कि AI टेक्नोलॉजी सिर्फ विकसित देशों तक सीमित न रहे बल्कि विकासशील देशों तक भी बराबर पहुंचे.

इस एआई समिट के मुख्य उद्देश्य ये हैं-

AI को ग्लोबल लेबल पर सभी के लिए सुलभ बनाना.

AI के जरिए डिजिटल डिवाइड को कम करना.

हेल्थकेयर, कृषि और गवर्नेंस में AI for Good समाधान को बढ़ावा देना.

ये भी पढे़ंः विदेश में फोन चलाने के लिए देना होगा पासपोर्ट? सरकार के इस प्लान से साइबर ठग हैरान!

AI गवर्नेंस के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को विकासशील देशों की जरूरतों के मुताबिक बनाना.

स्थानीय और स्वदेशी AI समाधान को समर्थन देना.

अमेरिका और चीन की भागीदारी को भी इस समिट के लिए बहुत ही अहम माना जा रहा है क्योंकि दोनों देश वैश्विक AI नीति और टेक्नोलॉजी विकास में बड़ी भूमिका निभाते हैं.

ये भी पढे़ंः सर्वजन हिताय के मंत्र से दुनिया जीतेगा भारत! PM मोदी के कॉल पर दिल्ली आ रहे 20 नेता