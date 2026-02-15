AI Summit: भारत में जुटेंगे दुनिया के दिग्गज AI किंग, लेकिन सबसे बड़े 'चिप मास्टर' ने बनाई दूरी; जानें क्या है वजह

Advertisement
India AI Impact Summit: राजधानी दिल्ली का भारत मंडपम एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़े शक्ति के केंद्र के रूप में सज उठा है. 16 फरवरी से शुरू होने जा रहे India AI Impact Summit 2026 में गूगल, एडोब और सेल्सफोर्स जैसे दिग्गज टेक कंपनियों का जमावड़ा लगने वाला है. हालांकि इस एआई महाकुंभ से ठीक पहले एक बड़ी खबर सामने आई है. एआई जगत के सबसे बड़े चिप मास्टर कहे जाने वाले Nvidia के सीईओ जेन्सेन हुआंग ने अपना प्रस्तावित भारत दौरा रद्द कर दिया है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 15, 2026, 06:15 AM IST
Jensen Huang India Visit Cancelled: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की वैश्विक ताकतें 16 फरवरी से भारत में एक ही मंच पर जुटने वाली हैं. नई दिल्ली के भारत मंडपम में होने जा रहे India AI Impact Summit 2026 में दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ और ग्लोबल लीडर भारत पहुंच रहे हैं. लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है AI की दुनिया के सबसे बड़े चिप मास्टर कहे जाने वाले Nvidia के सीईओ जेन्सेन हुआंग ने अपना प्रस्तावित भारत दौरा कैंसिल कर दिया है. 

दुनिया की सबसे बड़ी GPU और AI चिप बनाने वाली अमेरिकी कंपनी Nvidia के CEO जेन्सेन हुआंग ने अपना प्रस्तावित भारत दौरा कैंसिल कर दिया है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक अनिवार्य परिस्थितियों के कारण हुआंग अब इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में शामिल नहीं हो पाएंगे. हालांकि Nvidia ने साफ किया है कि जेन्सेन हुआंग की गैरमौजूदगी के बाद भी एनवीडिया का एक हाई-लेवल डेलिगेशन इस एआई समिट में शामिल होने के लिए भारत पहुंचेगा.

पीएम मोदी करेंगे समिट का उद्घाटन
नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी 2026 तक आयोजित होने वाले इस मेगा इवेंट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. इस समिट में न केवल दुनिया के 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे बल्कि इनके साथ ही Google DeepMind, Anthropic, Adobe, और Salesforce जैसी दिग्गज कंपनियों के सीईओ भी इस समिट में शामिल होंगे.

समिट का मुख्य एजेंडा 
भारत में होने वाले AI समिट का केंद्र बिंदु AI सुरक्षा से हटकर AI के प्रभाव और भविष्य पर केंद्रित है. भारत सरकार का लक्ष्य एक सहमति घोषणापत्र (Consensus Declaration) तैयार करना है जिसमें इन बातों पर जोर दिया जाएगा-

AI for Good पर जोर

भारत चाहता है कि AI टेक्नोलॉजी सिर्फ विकसित देशों तक सीमित न रहे बल्कि विकासशील देशों तक भी बराबर पहुंचे.

इस एआई समिट के मुख्य उद्देश्य ये हैं-

AI को ग्लोबल लेबल पर सभी के लिए सुलभ बनाना.

AI के जरिए डिजिटल डिवाइड को कम करना.

हेल्थकेयर, कृषि और गवर्नेंस में AI for Good समाधान को बढ़ावा देना.

AI गवर्नेंस के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को विकासशील देशों की जरूरतों के मुताबिक बनाना.

स्थानीय और स्वदेशी AI समाधान को समर्थन देना.

अमेरिका और चीन की भागीदारी को भी इस समिट के लिए बहुत ही अहम माना जा रहा है क्योंकि दोनों देश वैश्विक AI नीति और टेक्नोलॉजी विकास में बड़ी भूमिका निभाते हैं.

