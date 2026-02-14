Advertisement
trendingNow13109215
Hindi Newsटेकसर्वजन हिताय के मंत्र से दुनिया जीतेगा भारत! PM मोदी के कॉल पर दिल्ली आ रहे हैं 20 देशों के नेता, ये रही मेहमानों की लिस्ट

'सर्वजन हिताय' के मंत्र से दुनिया जीतेगा भारत! PM मोदी के कॉल पर दिल्ली आ रहे हैं 20 देशों के नेता, ये रही मेहमानों की लिस्ट

India-AI Impact Summit 2026: देश की राजधानी दिल्ली पर एक बार फिर से दुनिया की नजरें हैं. भारत मंडपम में होने वाले 16 से 20 फरवरी तक AI Impact Summit 2026 में शामिल होने के लिए दुनिया भर टेक दिग्गज भारत पहुंच रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर दुनिया के 20 देशों के नेता इस समिट में शामिल होंगे. आइए जानते हैं उनकी पूरी लिस्ट.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 14, 2026, 12:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'सर्वजन हिताय' के मंत्र से दुनिया जीतेगा भारत! PM मोदी के कॉल पर दिल्ली आ रहे हैं 20 देशों के नेता, ये रही मेहमानों की लिस्ट

India-AI Impact Summit 2026: राजधानी दिल्ली का भारत मंडपम एक बार फिर से इतिहास रचने के लिए तैयार है. G20 का सफल आयोजन के बाद अब भारत इंडिया-AI इम्पैक्ट समिट 2026 के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दुनिया में अपनी धाम जमाने जा रहा है. 16 से 20 फरवरी तक चलने वाले इस एआई महाकुंभ में पीएम नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष और 45 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंच रहे हैं.

भारत मंडपम में होने वाली यह समिट ग्लोबल साउथ की वह बुलंद आवाज है जो टेक्नोलॉजी को विनाश नहीं बल्कि सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का जरिया बनाने का विजन रखती है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से लेकर ब्राजील के लूला डा सिल्वा और UAE के क्राउन प्रिंस तक की दिल्ली में होने वाली मौजूदगी बताती है कि भविष्य की तकनीक की दिशा अब सिर्फ सिलिकॉन वैली से नहीं बल्कि दिल्ली से भी तय होगी.

तीन सूत्रों पर टिका है समिट का विजन
भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस सम्मेलन की नींव तीन सूत्रों पर रखी गई है People यानी लोग, Planet यानी ग्रह और Progress यानी प्रगति. इस समिट की थीम सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय रखी गई है जिसका अर्थ है सभी का कल्याण और सभी की खुशी.

Add Zee News as a Preferred Source

एआई समिट में ये दिग्गज होंगे शामिल

पीएम मोदी के निमंत्रण पर दुनिया भर के 20 प्रभावशाली नेता इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे. इनमें शामिल नाम हैं-

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों

ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा

फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो

भूटान के पीएम शेरिंग तोबगे

ग्रीस के प्रधानमंत्री कायरियाकोस मित्सोटाकिस

स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज़

सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्सांदर वुचिच

स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन

नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक स्कूफ

श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायका

यूएई के अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान

इसके अलावा मॉरीशस, कजाकिस्तान, एस्टोनिया, स्लोवाकिया, सेशेल्स, गुयाना, बोलिविया, क्रोएशिया और लिकटेंस्टाइन के शीर्ष नेता भी शामिल होंगे. इनके साथ ही संयुक्त राष्ट्र (UN) के महासचिव और 45 से ज्यादा देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी इस विमर्श का हिस्सा बनेंगे.

ये भी पढे़ंः NHAI का रेड अलर्ट: FASTag के नाम पर नई तरह की हो रही डकैती, मिनटों में खाली हो रहा..

70,000 वर्ग मीटर में फैला AI एक्सपो
AI समिट के दौरान एक भव्य इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो का भी आयोजन होना है. 70,000 वर्ग मीटर में फैले इस एक्सपो में 30 से ज्यादा देशों के 300 से ज्यादा मेहमान शामिल होंगे. यहां 10 अलग-अलग थीम वाले पवेलियन होंगे जो यह दिखाएंगे कि कैसे AI अब रिसर्च लैब से निकलकर आम लोगों के जीवन और बड़े पैमाने पर सरकारी कामकाज में मदद कर रहा है.

ये भी पढे़ंः अमेरिका में पहचान का सौदा, भारत में DPDP का पहरा! US में शुरू हुई 'डिजिटल गुलामी'

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

AI Impact SummitAI Summit 2026 Guest List

Trending news

कोलकाता में इंडिगो फ्लाइट को मिली बम की धमकी, तुरंत प्लेन से उतारे गए पैसेंजर
Kolkata Airport
कोलकाता में इंडिगो फ्लाइट को मिली बम की धमकी, तुरंत प्लेन से उतारे गए पैसेंजर
हाईवे बना एयरबेस, C-130J से उतरे PM; ऐतिहासिक लैंडिंग ने नॉर्थईस्ट का बढ़ाया कद
PM Modi
हाईवे बना एयरबेस, C-130J से उतरे PM; ऐतिहासिक लैंडिंग ने नॉर्थईस्ट का बढ़ाया कद
पुलवामा हमले की शाम सरकार ने दिया था मैसेज, बालाकोट के पीछे था महाराजा कनेक्शन
14 Feb Pulwama attack
पुलवामा हमले की शाम सरकार ने दिया था मैसेज, बालाकोट के पीछे था महाराजा कनेक्शन
प्रताप सिंह बाजवा के बयान पर उबली AAP, पंजाब भर में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता
Aam Aadmi Party
प्रताप सिंह बाजवा के बयान पर उबली AAP, पंजाब भर में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता
सब ठीक है या अभी बाकी है तल्खी; पीएम मोदी की बधाई पर क्या बोली तारिक रहमान की BNP?
Bangladesh bnp
सब ठीक है या अभी बाकी है तल्खी; पीएम मोदी की बधाई पर क्या बोली तारिक रहमान की BNP?
मरकर भी जिंदा रहेगी एलिन, 10 महीने की मासूम ने 5 लोगों को दिया जीवनदान
Kerala News
मरकर भी जिंदा रहेगी एलिन, 10 महीने की मासूम ने 5 लोगों को दिया जीवनदान
बीवी नहीं, फिर भी किया केस! Live-in पार्टनर ने शख्स पर लगाया दहेज का आरोप
Supreme Court
बीवी नहीं, फिर भी किया केस! Live-in पार्टनर ने शख्स पर लगाया दहेज का आरोप
1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
Kalaignar Women's Rights Scheme
1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक
Vande Mataram
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक
PAK-चीन के लिए अब आसमान भी नहीं रहेगा सुरक्षित! अभेद्य अस्त्र से भारत बनेगा अभेद्य
India Russia News
PAK-चीन के लिए अब आसमान भी नहीं रहेगा सुरक्षित! अभेद्य अस्त्र से भारत बनेगा अभेद्य