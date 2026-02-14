'सर्वजन हिताय' के मंत्र से दुनिया जीतेगा भारत! PM मोदी के कॉल पर दिल्ली आ रहे हैं 20 देशों के नेता, ये रही मेहमानों की लिस्ट

India-AI Impact Summit 2026: राजधानी दिल्ली का भारत मंडपम एक बार फिर से इतिहास रचने के लिए तैयार है. G20 का सफल आयोजन के बाद अब भारत इंडिया-AI इम्पैक्ट समिट 2026 के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दुनिया में अपनी धाम जमाने जा रहा है. 16 से 20 फरवरी तक चलने वाले इस एआई महाकुंभ में पीएम नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष और 45 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंच रहे हैं.

भारत मंडपम में होने वाली यह समिट ग्लोबल साउथ की वह बुलंद आवाज है जो टेक्नोलॉजी को विनाश नहीं बल्कि सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का जरिया बनाने का विजन रखती है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से लेकर ब्राजील के लूला डा सिल्वा और UAE के क्राउन प्रिंस तक की दिल्ली में होने वाली मौजूदगी बताती है कि भविष्य की तकनीक की दिशा अब सिर्फ सिलिकॉन वैली से नहीं बल्कि दिल्ली से भी तय होगी.

तीन सूत्रों पर टिका है समिट का विजन

भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस सम्मेलन की नींव तीन सूत्रों पर रखी गई है People यानी लोग, Planet यानी ग्रह और Progress यानी प्रगति. इस समिट की थीम सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय रखी गई है जिसका अर्थ है सभी का कल्याण और सभी की खुशी.

Add Zee News as a Preferred Source

एआई समिट में ये दिग्गज होंगे शामिल

पीएम मोदी के निमंत्रण पर दुनिया भर के 20 प्रभावशाली नेता इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे. इनमें शामिल नाम हैं-

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों

ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा

फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो

भूटान के पीएम शेरिंग तोबगे

ग्रीस के प्रधानमंत्री कायरियाकोस मित्सोटाकिस

स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज़

सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्सांदर वुचिच

स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन

नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक स्कूफ

श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायका

यूएई के अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान

इसके अलावा मॉरीशस, कजाकिस्तान, एस्टोनिया, स्लोवाकिया, सेशेल्स, गुयाना, बोलिविया, क्रोएशिया और लिकटेंस्टाइन के शीर्ष नेता भी शामिल होंगे. इनके साथ ही संयुक्त राष्ट्र (UN) के महासचिव और 45 से ज्यादा देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी इस विमर्श का हिस्सा बनेंगे.

ये भी पढे़ंः NHAI का रेड अलर्ट: FASTag के नाम पर नई तरह की हो रही डकैती, मिनटों में खाली हो रहा..

70,000 वर्ग मीटर में फैला AI एक्सपो

AI समिट के दौरान एक भव्य इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो का भी आयोजन होना है. 70,000 वर्ग मीटर में फैले इस एक्सपो में 30 से ज्यादा देशों के 300 से ज्यादा मेहमान शामिल होंगे. यहां 10 अलग-अलग थीम वाले पवेलियन होंगे जो यह दिखाएंगे कि कैसे AI अब रिसर्च लैब से निकलकर आम लोगों के जीवन और बड़े पैमाने पर सरकारी कामकाज में मदद कर रहा है.

ये भी पढे़ंः अमेरिका में पहचान का सौदा, भारत में DPDP का पहरा! US में शुरू हुई 'डिजिटल गुलामी'