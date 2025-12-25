AI लाएगा नौकरियों में क्रांति: OpenAI के CEO ने सबको चौंकाया, बोले 2035 तक आसमान छुएगी आपकी सैलरी!

Sam Altman AI prediction: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर आए दिन नौकरियां जाने की खबरें सामने आती रहती हैं. बड़ी-बड़ी कंपनियां एडवांस एआई टूल की मदद ले रही हैं, जिससे मैनपॉवर का कम इस्तेमाल हो रहा है. इसी बीच OpenAI कंपनी के CEO सैम ऑल्टमैन ने चौंकाने वाली बात कह दी है. सैम ने दावा किया है कि आने वाले सालों में AI नौकरियों में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा और 2035 तक कुछ सेक्टर्स में सैलरी आसमान छूने लगेगी.

AI को लेकर सैम ऑल्टमैन ने कहा कि एआई की वजह से न सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि ह्यूमन स्किल्स की वैल्यू भी कई गुन बढ़ जाएगी जिससे आने वाला जॉब मार्केट आज से पूरी तरह अलग होगा.

10 सालों में बदल जाएगी दुनिया

CEO सैम ऑल्टमैन के मुताबिक आज से 10 साल बाद यानी 2035 के आसपास ग्रेजुएट होने वाले छात्र आज की तरह ऑफिस जॉब्स या कॉर्पोरेट कल्चर में काम नहीं करेंगे. इसकी जगह पर वे ऐसे बिजनेस या काम करेंगे जिनका अभी अस्तित्व है ही नहीं. सैम ने यह भी संकेत दे दिया है कि भविष्य की ये नौकरियां स्पेस एक्सप्लोरेशन यानी अंतरिक्ष की खोज और दूसरी एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़ी होंगी. सबसे खास बात यह है कि उन्होंने कहा कि इन नौकरी में सैलरी भी आज के मुकाबले आसमान छूने वाली होगी.

हाई-पेड़ नौकरियों का होगा जन्म

सैम का मानना है कि इस सुनहरे भविष्य से पहले एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा. ऑल्टमैन ने साफ कर दिया है कि AI सबसे पहले उन नौकरियों को समाप्त करेगा जो बार-बार दोहराए जाने वाले कामों पर आधारित है. सैम के मुताबिक पुरानी व्यवस्था खत्म होने के बाद ही नई और हाई-पेड नौकरियों का जन्म होगा.

Gen Z के लिए सबसे अच्छा समय

सबसे खास बात यह है कि ऑल्टमैन मजाक में आज के युवाओं खासकर Gen Z से जलन महसूस करते हैं. इसके पीछे का कारण है कि उनका मानना है कि यह पीढ़ी इतिहास के सबसे रोमांचक मोड़ पर खड़ी है. भविष्य की पीढ़ी आज के काम को पुराना और बोरिंग मानकर आज के समय वाले लोगों पर तरस खाएगी.

CEO की भी कुर्सी छोड़ देंगे ऑल्टमैन?

आपको जानकार हैरानी होगी कि सिर्फ कर्मचारी ही नहीं OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन खुद को भी इस बदलाव से बाहर नहीं रखते हैं. उन्होंने कहा कि वह उस दिन को अपनी सफलता मानेंगे जब OpenAI को इंसान नहीं बल्कि एक AI सिस्टम चलाएगा. उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि कुछ सालों में AI बड़े विभागों की कमान संभालने और स्ट्रेटेजिक फैसले लेने में माहिर हो जाएगा.

