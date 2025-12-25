Advertisement
trendingNow13053036
Hindi NewsटेकAI लाएगा नौकरियों में क्रांति: OpenAI के CEO ने सबको चौंकाया, बोले 2035 तक आसमान छुएगी आपकी सैलरी!

AI लाएगा नौकरियों में क्रांति: OpenAI के CEO ने सबको चौंकाया, बोले 2035 तक आसमान छुएगी आपकी सैलरी!

Future of Jobs 2035: जिस AI से लोग नौकरी जाने को लेकर डरे हुए हैं उसी एआई को लेकर OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने चौंकाना वाला बयान दे दिया है. सैम का मानना है कि एआई से सिर्फ नौकरियां जाएंगी ही नहीं बल्कि एआई की वजह से ऐसी नौकरियां शुरू होंगी जिनमें करोड़ों का पैकेज मिलेगा. एक तरफ एआई के कारण लोगों की जाती नौकरी तो वहीं दूसरी तरफ दिग्गज एआई कंपनी के CEO का यह बयान लोगों को हैरान कर रहा है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 25, 2025, 02:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI लाएगा नौकरियों में क्रांति: OpenAI के CEO ने सबको चौंकाया, बोले 2035 तक आसमान छुएगी आपकी सैलरी!

Sam Altman AI prediction: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर आए दिन नौकरियां जाने की खबरें सामने आती रहती हैं. बड़ी-बड़ी कंपनियां एडवांस एआई टूल की मदद ले रही हैं, जिससे मैनपॉवर का कम इस्तेमाल हो रहा है. इसी बीच OpenAI कंपनी के CEO सैम ऑल्टमैन ने चौंकाने वाली बात कह दी है. सैम ने दावा किया है कि आने वाले सालों में AI नौकरियों में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा और 2035 तक कुछ सेक्टर्स में सैलरी आसमान छूने लगेगी.

AI को लेकर सैम ऑल्टमैन ने कहा कि एआई की वजह से न सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि ह्यूमन स्किल्स की वैल्यू भी कई गुन बढ़ जाएगी जिससे आने वाला जॉब मार्केट आज से पूरी तरह अलग होगा.

10 सालों में बदल जाएगी दुनिया
CEO सैम ऑल्टमैन के मुताबिक आज से 10 साल बाद यानी 2035 के आसपास ग्रेजुएट होने वाले छात्र आज की तरह ऑफिस जॉब्स या कॉर्पोरेट कल्चर में काम नहीं करेंगे. इसकी जगह पर वे ऐसे बिजनेस या काम करेंगे जिनका अभी अस्तित्व है ही नहीं. सैम ने यह भी संकेत दे दिया है कि भविष्य की ये नौकरियां स्पेस एक्सप्लोरेशन यानी अंतरिक्ष की खोज और दूसरी एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़ी होंगी. सबसे खास बात यह है कि उन्होंने कहा कि इन नौकरी में सैलरी भी आज के मुकाबले आसमान छूने वाली होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

हाई-पेड़ नौकरियों का होगा जन्म
सैम का मानना है कि इस सुनहरे भविष्य से पहले एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा. ऑल्टमैन ने साफ कर दिया है कि AI सबसे पहले उन नौकरियों को समाप्त करेगा जो बार-बार दोहराए जाने वाले कामों पर आधारित है. सैम के मुताबिक पुरानी व्यवस्था खत्म होने के बाद ही नई और हाई-पेड नौकरियों का जन्म होगा.

Gen Z के लिए सबसे अच्छा समय
सबसे खास बात यह है कि ऑल्टमैन मजाक में आज के युवाओं खासकर Gen Z से जलन महसूस करते हैं. इसके पीछे का कारण है कि उनका मानना है कि यह पीढ़ी इतिहास के सबसे रोमांचक मोड़ पर खड़ी है. भविष्य की पीढ़ी आज के काम को पुराना और बोरिंग मानकर आज के समय वाले लोगों पर तरस खाएगी.

ये भी पढ़ेंः इस कंपनी ने नए साल पर कर दिया बड़ा धमाका, इन प्लान्स पर दे रहा है छप्परफाड़ डेटा!

CEO  की भी कुर्सी छोड़ देंगे ऑल्टमैन?
आपको जानकार हैरानी होगी कि सिर्फ कर्मचारी ही नहीं OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन खुद को भी इस बदलाव से बाहर नहीं रखते हैं. उन्होंने कहा कि वह उस दिन को अपनी सफलता मानेंगे जब OpenAI को इंसान नहीं बल्कि एक AI सिस्टम चलाएगा. उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि कुछ सालों में AI बड़े विभागों की कमान संभालने और स्ट्रेटेजिक फैसले लेने में माहिर हो जाएगा.

ये भी पढे़ंः क्या आप भी पुराने Gmail नाम से परेशान हैं? Google ला रहा एड्रेस बदलने की आजादी

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Future of JobsSam Altman AI prediction

Trending news

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई कमर्शियल उड़ानें, देखें- Video
Navi Mumbai International Airport
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई कमर्शियल उड़ानें, देखें- Video
बंगाल में BLO गायब, मचा हड़कंप? 33 वोटरों को दिया था नोटिस, परिवार बोला-प्रेशर था
BLO
बंगाल में BLO गायब, मचा हड़कंप? 33 वोटरों को दिया था नोटिस, परिवार बोला-प्रेशर था
'शिवसेना-UBT और MNS 2 खाली डिब्बे...' गठबंधन पर BJP ने साधा निशाना
BMC Election
'शिवसेना-UBT और MNS 2 खाली डिब्बे...' गठबंधन पर BJP ने साधा निशाना
नेहरू की वो पॉलिसी जिसका वाजपेयी ने खुलकर किया समर्थन, 30 साल पुराना इंटरव्यू
zee archive
नेहरू की वो पॉलिसी जिसका वाजपेयी ने खुलकर किया समर्थन, 30 साल पुराना इंटरव्यू
'ट्रक ने खोया नियंत्रण और स्लीपर बस के फ्यूल टैंक से टकराया,' कर्नाटक हादसे पर IGP
Karnataka Bus accident
'ट्रक ने खोया नियंत्रण और स्लीपर बस के फ्यूल टैंक से टकराया,' कर्नाटक हादसे पर IGP
'राजनीति में विरोधी सिर्फ शत्रु नहीं होता...' अटलजी ने क्यों कही थी ये बात?
Atal Bihari Vajpayee birthday
'राजनीति में विरोधी सिर्फ शत्रु नहीं होता...' अटलजी ने क्यों कही थी ये बात?
'जाको राखे साइयां, मार सके...' 10 वीं मंजिल से गिरा 8वीं पर फंसा, कैसे टली अनहोनी?
Gujarat news
'जाको राखे साइयां, मार सके...' 10 वीं मंजिल से गिरा 8वीं पर फंसा, कैसे टली अनहोनी?
बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
Political funding
बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
All India Weather update
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
Atal Bihari Vajpayee
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?