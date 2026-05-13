Meta-Amazon में छंटनी, पर ट्रंप के सलाहकार बोले- 'सब ठीक है'! क्या AI वाकई विलेन है या कुछ और है सच्चाई?

Trump Administration on AI: दुनियाभर की बड़ी-बड़ी आईटी और टेक कंपनियों में पिछले कुछ समय से छंटनी का दौर चल रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से लोगों के मन में डर है कि उनकी नौकरी एआई की वजह से जा सकती है. इसी बीच ट्रंप प्रशासन का एक बड़ा बयान सामने आया है. व्हाइट हाउस के नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर केविन हैसेट ने साफ-साफ कहा है कि अभी डेटा में ऐसे कोई संकेत नहीं हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की नौकरियां छीन रहा है. एक तरफ जहां मेटा और अमेजन जैसी कंपनियां AI को छंटनी का कारण बता रही हैं, वहीं डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार का यह बयान हैरान कर देने वाला है.

अमेरिकी व्हाइट हाउस की नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर केविन हैसेट ने हाल ही में CNBC के स्क्वॉक बॉक्स प्रोग्राम में कहा कि डेटा में ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं, जिससे यह साबित हो सके कि AI सीधे तौर पर लोगों की नौकरियां छीन रहा है. हैसेट के मुताबिक कंपनियां जो AI अपना रही हैं, वे न केवल तेजी से रेवेन्यू बढ़ा रही हैं बल्कि उनकी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ भी बेहतर हो रही है.

टेक कंपनियों की हकीकत कुछ और ही है

ट्रंप प्रशासन के इन दावों के विपरीत, हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है. अमेजन, मेटा, ओरेकल और कॉइनबेस जैसी दिग्गज कंपनियों ने हाल के महीनों में बड़े पैमाने पर छंटनी की है. इन कंपनियों के अधिकारी अब खुलकर कह रहे हैं कि AI के कारण काम करने के तरीके में बड़ा बदलाव आ रहा है और अब उन्हें कम कर्मचारियों की रूरत है.

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Block

पेमेंट कंपनी ब्लॉक ने भी इस साल अपने वर्कफोर्स में लगभग 4,000 कर्मचारियों की कटौती की है. कंपनी की सीएफओ अमृता आहूजा ने साफ किया कि वे AI की मदद से कम और हाइली टैलेंटेड टीमों के साथ काम करना चाहते हैं.

Atlassian

सॉफ्टवेयर कंपनी एटलसियन ने भी मार्च में 1,600 नौकरियों की कटौती की, जिससे उस पैसे को AI और एंटरप्राइज सेल्स में इन्वेस्ट किया जा सके.

Coinbase

कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने 14% कर्मचारियों को निकालते हुए कहा कि AI के कारण से इंजीनियर अब वह काम कुछ दिनों में कर रहे हैं, जिसमें पहले करने में सप्ताह भर का समय लग जाता था.

एजेंटिक AI का बढ़ता डर

सबसे चौंकाने वाली बात Cloudflare की तरफ से आया है. करीब 1,100 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए कंपनी ने साफ कहा कि एजेंटिक AI ने उनके काम करने के अंदाज को बदल दिया है. अब इंजीनियरिंग से लेकर HR और मार्केटिंग तक के काम हजारों AI एजेंट्स के जरिए खत्म कर रहे हैं.

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भले ही केविन हैसेट अभी छंटनी को AI से सीधे तौर पर नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को माना है कि सरकार इसके भविष्य के प्रभावों पर नजर रख रही है. इसके लिए एक विशेष टास्कफोर्स बनाई गई है. हैसेट का तर्क है कि जो कंपनियां AI नहीं अपनाएंगी, वे मुकाबले में पीछे हो जाएंगी.

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