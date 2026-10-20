Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /AI की दुनिया में पैसा ही पैसा, लेकिन सच्चा प्यार खोजने के लिए देने पड़ रहे 5 करोड़ तक रुपये! जानिए क्या है पूरा मामला

AI की दुनिया में पैसा ही पैसा, लेकिन सच्चा प्यार खोजने के लिए देने पड़ रहे 5 करोड़ तक रुपये! जानिए क्या है पूरा मामला

सिलिकॉन वैली में एआई बूम से अमीर बने टेक प्रोफेशनल्स अब सच्चा प्यार पाने के लिए 5 करोड़ रुपये तक खर्च कर रहे हैं. करियर में बिजी रहने और डेटिंग ऐप्स से मोहभंग के बाद ये दिग्गज पर्सनल मैचमेकर्स का सहारा ले रहे हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Oct 20, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Oct 20, 2026, 10:11 AM IST
AI की दुनिया में पैसा ही पैसा, लेकिन सच्चा प्यार खोजने के लिए देने पड़ रहे 5 करोड़ तक रुपये! जानिए क्या है पूरा मामला

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Oral-B iO Series 9 Review: स्मार्टफोन से कनेक्ट होकर दातों की सफाई करने वाला टूथब्रश
2
3
4
5