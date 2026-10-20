/AI की दुनिया में पैसा ही पैसा, लेकिन सच्चा प्यार खोजने के लिए देने पड़ रहे 5 करोड़ तक रुपये! जानिए क्या है पूरा मामला

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है. ऑफिस के काम से लेकर हमारे मन में आने वाले सवालों के जवाब तलाशने में मदद करने वाला एआई अब धीरे-धीरे कमाई का भी जरिया बन रहा है. नई टेक्नोलॉजी के दम पर रातों-रात अमीर बने टेक प्रोफेशनल्स के पास अब पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब बात आती है सच्चा जीवनसाथी खोजने की, तो कोडिंग और एल्गोरिदम की दुनिया के ये दिग्गज भी परेशानी में फंस जाते हैं. सिलिकॉन वैली में AI कंपनियों से जुड़े कई अमीर प्रोफेशनल्स अपने लिए सही लाइफ पार्टनर खोजने के लिए लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों रुपये खर्च करने को तैयार हैं. अमेरिका की मैचमेकर एमी एंडरसन इसी मांग के चलते चर्चा में हैं. उनकी कंपनी Linx Dating की सबसे महंगी सर्विस की कीमत 5 लाख डॉलर से भी ज्यादा है, जो भारतीय रुपये में लगभग 4.7 करोड़ रुपये बैठती है.