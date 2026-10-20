/AI की दुनिया में पैसा ही पैसा, लेकिन सच्चा प्यार खोजने के लिए देने पड़ रहे 5 करोड़ तक रुपये! जानिए क्या है पूरा मामला

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है. ऑफिस के काम से लेकर हमारे मन में आने वाले सवालों के जवाब तलाशने में मदद करने वाला एआई अब धीरे-धीरे कमाई का भी जरिया बन रहा है. नई टेक्नोलॉजी के दम पर रातों-रात अमीर बने टेक प्रोफेशनल्स के पास अब पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब बात आती है सच्चा जीवनसाथी खोजने की, तो कोडिंग और एल्गोरिदम की दुनिया के ये दिग्गज भी परेशानी में फंस जाते हैं. सिलिकॉन वैली में AI कंपनियों से जुड़े कई अमीर प्रोफेशनल्स अपने लिए सही लाइफ पार्टनर खोजने के लिए लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों रुपये खर्च करने को तैयार हैं. अमेरिका की मैचमेकर एमी एंडरसन इसी मांग के चलते चर्चा में हैं. उनकी कंपनी Linx Dating की सबसे महंगी सर्विस की कीमत 5 लाख डॉलर से भी ज्यादा है, जो भारतीय रुपये में लगभग 4.7 करोड़ रुपये बैठती है.
सिलिकॉन वैली के इस नए ट्रेंड को भुनाने के लिए अब हाई-एंड मैचमेकिंग का मार्केट काफी तेजी से बढ़ रहा है. हालत यह है कि एक परफेक्ट मैच दिलाने के लिए ये मैचमेकर्स 71 लाख रुपये के शुरुआती पैकेज से लेकर 5 करोड़ रुपये तक की फीस वसूल रहे हैं. आइए जानते हैं कि आखिर क्यों एआई टैलेंट अब अपनी लव लाइफ सेट करने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहा है.
ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, एमी एंडरसन बीते 23 साल से लोगों को उनके लिए सही पार्टनर खोजने में हेल्प कर रही हैं. उनका कहना है कि बीते कुछ सालों में बिजनेस तेजी से बढ़ा है. Anthropic और Perplexity जैसी AI कंपनियों में काम करने वाले लोग और टेक्नोलॉजी से फायदा उठाने वाले दूसरे लोग भी अब मैचमेकिंग सर्विस में रुचि दिखा रहे हैं.
Linx Dating सिर्फ दो लोगों का परिचय कराने तक ही काम नहीं करती है. कंपनी अपने कस्टमर्स के लिए उनकी पसंद और आवश्यकता के मुताबिक संभावित पार्टनर खोजती है. इसके लिए सोशल इवेंट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और लगभग 25 हजार सिंगल लोगों के प्राइवेट डेटाबेस की मदद ली जाती है.
कंपनी की सर्विस में प्रोफेशनल फोटोशूट, कपड़ों को लेकर सलाह, पर्सनैलिटी और लुक बेहतर करने के सजेशन और डेट पर जाने से पहले और बाद में कोचिंग भी शामिल हो सकती है.
एमी के कस्टमर 20 से लेकर 75 साल तक की एज के हैं. कंपनी की शुरुआती फीस 75 हजार डॉलर यानी लगभग 71 लाख रुपये है. वहीं, VIP पैकेज की कीमत 5 लाख डॉलर से ज्यादा हो सकती है.
फीस इस बात पर तय करती है कि कस्टमर कितने समय के लिए सर्विस ले रहा है, उसके लिए सही पार्टनर खोजना कितना मुश्किल है और वह कितने लोगों से मिलना चाहता है. कुछ VIP कस्टमर रिश्ता पक्का होने, सगाई करने या शादी होने पर अलग से बोनस भी देते हैं. ये पैसे कई बार लाखों डॉलर तक पहुंच जाते हैं.
AI की कमाई से बढ़ रही महंगी सर्विस की मांग
AI कंपनियों की तेज ग्रोथ ने कई कर्मचारियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है. इनमें सिर्फ बड़े अधिकारी ही नहीं, बल्कि कंपनियों के दूसरे कर्मचारी भी शामिल हैं. कंपनियों में मिलने वाले शेयर और उनकी संभावित बढ़ती कीमत ने भी कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है. इसी वजह से महंगी मैचमेकिंग सर्विस के लिए पैसे खर्च करना कुछ लोगों के लिए आसान हुआ है.
इस कारोबार में एमी अकेली नहीं हैं. अमीर एशियाई बिजनेस मैन के साथ काम करने वाली Cassindy Chao भी AWM Love नाम से मैचमेकिंग सर्विस भी चलाती हैं. उनकी फीस 40 हजार डॉलर से 2.5 लाख डॉलर तक है.
चाओ के अनुसार, कई लोग सालों तक करियर बनाने और बिजनेस खड़ा करने में बिजी रहते हैं. बाद में उन्हें एहसास होता है कि रिश्तों को समझने और उन्हें आगे बढ़ाने का एक्सपीरियंस काफी कम है. उन्होंने हाल ही में सैन फ्रांसिस्को के 28 वर्षीय मोंटी नगन को भी डेटिंग के मामले में सही दिशा में सोचने की सलाह दी. इसके बाद नगन ने डेटिंग ऐप इस्तेमाल करने का तरीका बदला और आखिरकार Hinge पर उन्हें अपनी मौजूदा गर्लफ्रेंड मिली.
डेटिंग ऐप पर लगातार प्रोफाइल देखना और लोगों को स्वाइप करना कई यूजर्स के लिए थकाऊ हो गया है. कुछ लोगों को लगता है कि ऑनलाइन प्रोफाइल देखकर किसी व्यक्ति को सही तरीके से समझना मुश्किल है.
ऐसे में मैचमेकर की सर्विस उन लोगों के लिए परफेक्ट लग सकती है, जो अपने लिए पार्टनर खोजने में मदद चाहते हैं. यहां कस्टमर की पसंद, जरूरत और लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर संभावित पार्टनर चुने जाते हैं. लेकिन, इतनी महंगी सर्विस लेने के बाद भी सफल रिश्ता बनने की गारंटी नहीं होती.
सिलिकॉन वैली के वकील और AI कंपनियों के सलाहकार जोनाथन एक्सलराड ने भी अपनी पत्नी को खोने के बाद फिर से डेटिंग शुरू करने के लिए एमी की मदद ली. 64 वर्षीय एक्सलराड ने 1980 के दशक के बाद डेट पर जाना छोड़ दिया था और उन्हें दोबारा इस प्रक्रिया को समझने में मदद की जरूरत थी. एमी ने उनके लिए ऑनलाइन और आमने-सामने की करीब तीन दर्जन मुलाकातें तय कीं. आखिरकार उनकी मुलाकात बच्चों की मनोवैज्ञानिक क्रिस्टीन ग्रे से हुई. दोनों दो साल से अधिक समय से साथ हैं.
अगर किसी के लिए करोड़ों रुपये खर्च करना संभव नहीं है, तो मार्केट में दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं. Three Day Rule की मैचमेकिंग सर्विस 6,300 डॉलर से शुरू होती हैं, जबकि इसकी सबसे महंगी मेंबरशिप की कीमत 1 लाख डॉलर है. वहीं, Tawkify की सर्विस कीमत करीब 4,900 डॉलर से 70 हजार डॉलर तक है.