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Hindi NewsटेकAI Cold War: आखिर क्या है डिस्टिलेशन टेक्नोलॉजी, जिससे चीन कर रहा बिना मेहनत नकल! White House ने लगाया गंभीर आरोप

AI Cold War: आखिर क्या है 'डिस्टिलेशन' टेक्नोलॉजी, जिससे चीन कर रहा बिना मेहनत 'नकल'! White House ने लगाया गंभीर आरोप

White House Report on Chinese Hackers: क्या चीन टेक्नोलॉजी में आगे निकलने के लिए अमेरिका के डिजिटल साम्राज्य में सेंध लगा दी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की रेस में सबसे आगे निकलने की होड़ चल रही है. इसी बीच व्हाइट हाउस ने आरोप लगाया है कि चीन ने डिस्टिलेशन तकनीक की मदद से अमेरिका के सबसे एडवांस AI मॉडल्स का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है. आखिर क्या है यह डिस्टिलेशन तकनीक और चीन ने इस आरोपों पर क्या कहा, आइए जानते हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 25, 2026, 05:47 AM IST
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AI Cold War: आखिर क्या है 'डिस्टिलेशन' टेक्नोलॉजी, जिससे चीन कर रहा बिना मेहनत 'नकल'! White House ने लगाया गंभीर आरोप

AI Distillation Technology: आज के समय में दुनिया हथियारों से ज्यादा AI यानी टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ने लगी है. एक तरफ अमेरिका AI की रेस में आगे निकलना चाहता है तो वहीं दूसरी तरफ चीन भी इस रेस में बढ़त बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है. दुनिया की ये दोनों महाशक्तियों के बीच टेक्नोलॉजी की रेस में आगे निकलने की अलग ही होड़ चल रही है. इसी को लेकर हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. अमेरिकी व्हाइट हाउस की ताजा रिपोर्ट ने पूरी टेक इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है. व्हाइट हाउस की रिपोर्ट ने दावा किया है कि चीन ने चोरी-छिपे अमेरिका के सबसे शक्तिशाली AI मॉडल्स का डिजिटल ब्लूप्रिंट बना लिया है. आखिर क्या है यह पूरा मामला और कैसे चीन बिना मेहनत किए दुनिया का AI सुपरपावर बनने की कोशिश कर रहा है? आइए जानते हैं इस महाजंग की पूरी इनसाइड स्टोरी.

व्हाइट हाउस ने गुरुवार को चीन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चीनी हैकर्स और कंपनियां बड़े पैमाने पर अमेरिकी AI लैब्स से बौद्धिक संपदा यानी Intellectual Property चुराने की कोशिश कर रही हैं.

क्या है पूरा मामला?

व्हाइट हाउस के ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के डायरेक्टर माइकल क्रैट्सियोस ने एक आधिकारिक मेमो जारी किया है. इस मेमो में कहा गया है कि चीन स्थित संस्थाएं अमेरिकी फ्रंटियर AI मॉडल्स, जो सबसे एडवांस सिस्टम है, उसे कॉपी करने के लिए एक विशेष अभियान चला रही है.

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यह आरोप ऐसे समय में आए हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बीजिंग में मुलाकात करने वाले हैं. जानकारों का मानना है कि इस खुलासे के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है.

सबसे बड़ा सवाल, आखिर कैसे हो रही टेक्नोलॉजी की चोरी?

अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक चीन डिस्टिलेशन नाम की एक खास टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा है. इसमें किसी बड़े और एडवांस AI जैसे OpenAI का ChatGPT को लाखों सवाल भेजे जाते हैं और उसके जवाबों Outputs का एनालसिस किया जाता है.

इन लाखों सवालों के जवाब के आधार पर चीन अपने छोटे और सस्ते AI मॉडल्स को ट्रेन कर रहा है.

इससे उन्हें बिना सालों की मेहनत और अरबों डॉलर खर्च किए, अमेरिका जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी मिल रही है.

हैकर्स नकली अकाउंट्स और जेलब्रेकिंग के जरिए AI के सुरक्षा घेरे को तोड़कर गोपनीय जानकारी निकाल रहे हैं.

दिग्गज कंपनियों ने जताई चिंता

व्हाइट हाउस ही अकेले नहीं, बल्कि OpenAI और Anthropic जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों ने भी शिकायत की है कि चीनी स्टार्टअप्स जैसे DeepSeek और Moonshot AI उनके सिस्टम को टारगेट कर रहे हैं या टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं. बता दें कि साल 2024 में गूगल के एक पूर्व इंजीनियर पर भी चीन के लिए AI सीक्रेट्स चुराने का आरोप लग चुका है.

चीन का पलटवार

व्हाइट हाउस के आरोपों और इस पूरे मामले को लेकर वाशिंगटन में चीनी दूतावास ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है. चीन के अनुसार बौद्धिक संपदा के अधिकारों का सम्मान करते हैं और अमेरिका बिना सबूत के उन पर इल्जाम लगा रहा है.

(ये भी पढ़ेंः WhatsApp की इस ट्रिक से चुटकियों में क्लीन होगी आपकी स्क्रीन, नहीं चुभेंगे ग्रीन डॉट)

आगे क्या होगा?

अगर यह पूरा मामला यहीं शांत नहीं होता है और बढ़ता जाता है तो NVIDIA जैसी बड़ी अमेरिकी चिप कंपनियों के चिप एक्सपोर्ट पर भी पड़ सकता है. इससे चीन पर बड़ा असर पड़ेगा. अमेरिका अब अपनी AI तकनीक को सुरक्षित रखने के लिए कड़े कदम उठाने और अमेरिकी कंपनियों के साथ खुफिया जानकारी साझा करने की तैयारी में है. विशेषज्ञ इसे AI कोल्ड वॉर की शुरुआत मान रहे हैं.

(ये भी पढ़ेंः DeepSeek V4: AI की जंग में चीन ने फिर दिखाया दम! 10 लाख टोकन वाली पावर से क्या...)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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