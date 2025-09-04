भारतीय अदालत में 'Robo Judge' की एंट्री! अब नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख, बढ़ेगी केस निपटाने की स्पीड!

Artificial Intelligence in Court: AI टेक्नोलॉजी अभी तक ऑफिस और कॉलेज के कामों को आसान करती रही है, लेकिन अब जल्द ही न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. इस तकनीक का फायदा उन लोगों को होगा जो न जानें कितने सालों से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं. अब एआई न्याय के क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभाने जा रहा है.

भारत में आ रहे हैं AI जज

चाहे जमीन-जायदाद के झगड़े हो या ट्रैफिक रूल्स तोड़ना, हर मामलें का समाधान पहले से कहीं ज्यादा तेजी से होगा. खबर के मुताबिक, भारत में 2025 के अंत तक AI तकनीक को लागू किया जा सकता हैं. यह टेक्नोलॉजी जज की तरह न्यायिक फैसलों में मददगार साबित होगी. इससे केस की स्पीड के साथ न्याय करने का तरीका भी आधुनिक बनेगा.

जानें क्या 'Robo Judge' तकनीक

यह न समझें कि रोबो जज सिर्फ अदालत में जज की जगह फैसले लेगा, असल में यह तकनीक AI बेस्ड हेल्पिंग सिस्टम है, जो केस से जुड़ी जानकारी, बैकग्राउंड और पुराने फैसलों का डाटाबेस तैयार करेगा. इससे असली जजों को तेजी के साथ निष्पक्ष फैसलें लेने में मदद मिलेगी. यानि रोबो जज इंसानी जजों को रिप्लेस नहीं करेंगे बल्कि न्याय की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने में सहायक होंगे.

जजों को मिलेगी स्पेशल ट्रेनिंग

सरकार रोबो जज को सही तरीके से लागू करने के लिए जिला और सत्र न्यायालय के जजों को उन देशों में भेजा जाएगा, जहां पर ये टेक्नोलॉजी पहले से काम कर रही है. वहां उन्हें सीखाया जाएगा कि AI कैसे सबूतों का एनालिसिस करते हैं और फैसलों को तेजी के साथ निष्पक्ष बनाता है. इस कदम से भारतीय न्याय प्रणाली तेज और आधुनिक हो जाएगी.

एस्टोनिया और चीन का जस्टिस मॉडल

सबसे पहले 'Robo Judge' का इस्तेमाल एस्टोनिया में किया गया था. यहां पर AI लगभग 7000 यूरो तक के मामलों में फैसले सुनाता है. यह तकनीक ई-गवर्नेंस मॉडल का पार्ट है. सबसे पहले AI सबूतों का बेहद बारीकी से एनालिसिस करके फैसले सुनाता है. अगर कोई एआई के फैसले से ना खुश है तो वह इंसानी जज से अपील कर सकते हैं. ऐसे ही चीन में भी इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है. वहां AI ने लाखों केस में तेज औऱ निष्पक्ष फैसले दिए है.

जरूरी बातों का ध्यान दें

अगर भारत में यह तकनीक सफल रही, तो न्याय व्यवस्था तेज होने के साथ आम लोगों का कोर्ट पर भरोसा और भी मजबूत होगा. जल्द ही AI अदालत की कार्यवाही में एक अहम भूमिका निभाएगा और मददगार साबित होगा.