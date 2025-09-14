हिंदी दिवस पर AI की परीक्षा: हमारी मातृभाषा कितनी जानते हैं ग्रोक, जैमिनी और ChatGPT? इन सवालों के दिए गलत जवाब

Hindi Diwas 2025: आज यानी 14 सिंतबर को देश भर में राष्ट्रीय हिंदी दिवस (Hindi Diwas 2025) मनाया जा रहा है, जो हमारी मातृभाषा की समृद्धि और महत्व को याद दिलाता है. लेकिन आज के इस डिजिटल दौर में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI हर ओर तेजी से बढ़ रहा है तब भी हिंदी को लेकर इसकी समझ अधूरी नजर आती है. अंग्रेजी समेत कई दूसरी भाषाओं में एआई ने अपनी पकड़ी अच्छी बना ली है लेकिन आज भी हिंदी जैसी प्रमुख भारतीय भाषा के साथ यह उतनी सहजता नहीं दिखा पाता. ऐसे में हिंदी दिवस हमें न सिर्फ भाषा के गौरव की याद दिलाता है बल्कि यह सवाल भी मन में लाता है क्या क्या भविष्य का AI हमारी मातृभाषा को उसी सम्मान और सहजता से अपनाएगा जितना वह दूसरी भाषाओं के लिए करता है.

आज के समय में एआई हर क्षेत्र में अपनी पॉवर दिखा रही है. भाषा इसके लिए कोई बाधा नहीं है. धीरे-धीरे एआई टूल्स की हिंदी बेहतर तो हो रही है, लेकिन इस भाषा को लेकर इनकी समझ अभी तक अधूरी ही है. इसी को लेकर राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर के मौके पर गूगल जैमिनी, चैट जीपीटी और ग्रोक के ज्ञान का टेस्ट लिया गया. इन तीनों एआई टूल्स से हिंदी भाषा से जुड़े पांच सवाल किए गए. हर सवाल को 2 अंक तय किए दिए. परीक्षा में ग्रोक ने 10 में 2 अंक पाए और चैट जीपीटी को शून्य मिला. सबसे सटीक जवाब जैमिनी ने दिए, जिसने सिर्फ एक सवाल का गलत उत्तर दिया.

परीक्षा कैसे ली

Add Zee News as a Preferred Source

इसके लिए हमने Grok, Gemini और ChatGPT से हिंदी के आसान से कुछ सवाल किए जिसका जवाब किसने क्या दिया आइए देखते हैं.

परीक्षा का प्रश्नपत्र और तीन प्रतियों के जवाब (जैनीका, शौक, चैटजीपीटी) प्रश्न Grok का जवाब Gemini का उत्तर ChatGPT का जवाब 1. वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला ✓ शब्द ✗ शब्द ✗ 2. यह दोहा किसने लिखा है

मेरी भव-बाधा हरौ, राधा नागरि सोइ.

जा तन की झाँई परैं, स्यामु हरित-दुति होइ॥ कवि बिहारी ✓ कवि बिहारी ✓ सूरदास ✗ 3. उद्भव का अर्थ क्या है ? जन्म-उत्पत्ति ✓ जन्म-उत्पत्ति ✓ जन्म-उत्पत्ति ✓ 4. राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा हो जाता है. हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधने की क्षमता रखती है: यह किसका कथन है? महात्मा गांधी ✓ महात्मा गांधी ​ ✓ महात्मा गांधी ​ ✓ 5. अलंकार पहचानिए – “बोल न सकी, देख न सकी, सुन न सकी कुछ काम।” मानवीकरण अलंकार ✗ अनुप्रास अलंकार ✓ यमक अलंकार ✗

जैसे-जैसे सवालों के जवाब आए यह पता चल रहा है कि एआई धीरे-धीरे हिंदी पर अपनी पकड़ बना रहा है. ग्रोक और जेमिनी ने ज्यादातर सवालों के जवाब सही दिए, जिससे यह पता चलता है कि इन टूल्स में हिंदी भाषा की समझ बेहतर होती जा रही है. वहीं चैट जीपीटी को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो यह बताता है कि हिंदी में अभी भी सुधार की गुंजाइश है.

राष्ट्रीय हिंदी दिवस के इस मौके पर यह टेस्ट हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि भाषा और तकनीक का मेल कितना जरूरी है. हिंदी हमारी पहचान है, और एआई जैसे आधुनिक टूल्स आज की जरूरत. दोनों का साथ मिले तो विकास की रफ्तार और तेज हो जाएगी.

हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर, 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया था. इस दिन को मनाने का प्रमुख उद्देश्य हिंदी भाषा के महत्व को बढ़ाना और पूरे देश में इसका प्रचार-प्रसार करना है. यह दिन वास्तव में भारत के अलग-अलग राज्यों और संस्कृतियों के लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है. इस खास दिन पर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के समारोह और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.