AI अब छीनेगा रिसर्च और कंटेंट क्रिएटर्स की नौकरी, Cloudflare CEO बोले; AI का बढ़ता दबदबा इंटरनेट कर रहा बर्बाद

Artificial Intelligence Threat: इंटरनेट को हमेशा से ही जानकारी का सबसे बड़ा खजाना माना जा रहा है लेकिन अब हालात तेजी से बदलने लगे हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के आने के बाद अब हर क्षेत्र में काफी तेजी से बदलाव आ रहा है. इसी को लेकर क्लाउडफ्लेयर के सीईओ मैथ्यू प्रिंस एआई को लेकर चेतावनी दी है. उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंटरनेट की बुनियाद को हिला दिया है और सर्च इंजन का दौर अब खत्म होने की ओर है. उनका मानना है कि AI इंसानों को सर्च की आजादी देने के बजाय सीधे जवाब देता है जिससे न सिर्फ रिसर्च और क्रिएटिविटी पर असर पड़ रहा है बल्कि कंटेंट बनाने वाले लाखों लोगों की रोजी-रोटी भी खतरे में पड़ गई है.

क्लाउडफ्लेयर (Cloudflare) के सीईओ मैथ्यू प्रिंस (Matthew Prince) ने एक वार्यड के साथ एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान कहा कि सर्च इंजन अब वेब का मुख्य इंटरफेस नहीं रहा बल्कि इसका दौर बहुत पहले ही खत्म हो गया है.

प्रिंस के अनुसार अब जब भी कोई सर्च करता है तो उसे सीधे ऊपर ही AI Overview के रूप में जवाब मिल जाता है. सबसे खास बात यह है कि यह जवाब कई सारे जवाबों को मिलाकर बनाया गया होता है, जिससे यह ज्यादा सटीक होता है. उन्होंने कहा कि AI सर्च इंजन नहीं है लेकिन Answer Engine है. यह ट्रैफिक पैदा नहीं करता और यही ट्रैफिक रिसर्चर्स, राइटर्स और जर्नलिस्ट्स जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के काम को फंड देने का काम करता है.

इंटरनेट का भविष्य

मैथ्यू प्रिंस ने इस दौरान भविष्य में इंटरनेट को लेकर तीन संभावनाएं भी बताई हैं, आइए जानते हैं.

पहली संभावना

इंटरनेट पर रिसर्च पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और सिर्फ AI कुछ ही मिनटों में सब कुछ बना देगा. लेकिन उनका मानना है कि एआई भी इंसानी कंटेंट पर निर्भर है.

दूसरी संभावना

ज्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स कुछ गिनी चुनी AI कंपनियों के लिए काम करेंगे. जैसे पहले मेडिसी परिवार ने कला और ज्ञान को कंट्रोल किया था वैसे ही आने वाले समय में बड़ी AI कंपनियां दुनिया की जानकारी पर हावी हो सकती हैं. इस दौरान उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे xAI का Grok चैटबॉट एलन मस्क की सोच और राय से मेल खाते जवाब देता है. उन्होंने कहा कि भविष्य में एक कंजर्वेटिव AI होगा, एक लिबरल AI होगा, एक चाइनीज AI होगा और एक इंडियन AI होगा.

तीसरी संभावना

AI कंपनियां नेटफ्लिक्स की तरह लाइसेंसिंग मॉडल अपनाएंगी. यानी कंटेंट क्रिएटर्स को पैसे देकर उनका कंटेंट का यूज करेंगी. इसके लिए जरूरी होगा कि क्रिएटर्स अपने कंटेंट को AI स्क्रेपर्स से ब्लॉक करें, जब तक कि उन्हें उनके कंटेंट के लिए पेमेंट न मिल जाए.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका के कई पब्लिशर्स पहले ही बिना इजाजत कंटेंट यूज करने के खिलाफ पहले ही केस दायर कर चुके हैं. हाल ही में Penske Media ने गूगल पर केस किया है. क्लाउडफ्लेयर ने भी पब्लिशर्स को यह सुविधा दी है कि वे AI क्रॉलर को ब्लॉक कर सकें जब तक उन्हें पैसे न मिलें. इसके लिए Associated Press और Conde Nast जैसे बड़े मीडिया हाउस से भी जुड़ चुके हैं.

क्लाउडफ्लेयर का काम ही क्या बचेगा?

मैथ्यू प्रिंस ने इस दौरान कहा कि यह हमारे लिए अस्तित्व का खतरा है. अगर इंटरनेट ही खत्म हो जाए तो क्लाउडफ्लेयर का काम ही क्या बचेगा? इसलिए हमारे लिए सबसे जरूरी है कि इंटरनेट एक स्वस्थ और जीवंत इकोसिस्टम बना रहे.

