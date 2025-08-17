AI की मार, टेक कंपनियों में 50% से ज्यादा नौकरियां हुईं गायब, ग्रेजुएट्स के लिए दरवाजे बंद!

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का नए ग्रेजुएट्स के लिए जॉब मार्केट पर बड़ा असर पड़ने लगा है, खासतौर पर टेक सेक्टर के लिए कहा जा सकता है कि यह AI से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है. VC फर्म सिग्नलफायर की हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, 15 सबसे बड़ी टेक कंपनियों में नए ग्रेजुएट्स के लिए नौकरी के अवसर 2019 के मुकाबले इस समय 50% से भी ज्यादा कम हो चुके हैं. इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महामारी से पहले बिग टेक में 15% नई भर्तियां नए ग्रेजुएट्स की होती थीं, लेकिन अब यह संख्या घटकर सिर्फ 7% रह गई है.

कंपनियां कर रहीं AI का इस्तेमाल

फॉर्च्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनियां जूनियर लेवल के कामों को ऑटोमैटिक करने के लिए AI का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे वह नए ग्रेजुएट्स की भर्ती को टाल या कम कर रहे हैं. हालांकि इससे कंपनियों का खर्च थोड़े वक्त के लिए कम हो सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा तो भविष्य में अच्छे लीडर या मैनेजर तैयार नहीं हो पाएंगे.

कॉलेज से निकलने के बाद नहीं मिली नौकरी

कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट रह चुके केनेथ कांग ने कॉलेज से निकलने के बाद अपने पहले साल में 2,500 से ज्यादा नौकरियों के लिए अप्लाई किया, लेकिन उन्हें सिर्फ 10 इंटरव्यू के लिए बुलाया गया. केनेथ ने फॉर्च्युन से बात करते हुए कहा कि यह बहुत निराशाजनक था. उन्होंने कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो मुझे ऐसा लगा कि 3.98 GPA, प्रशंसा पत्र और पिछले दिलचस्प अनुभवों के साथ मुझे आसानी से फुल-टाइम नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.' ऐसे में आखिरकार, केनेथ को एडिडास से नौकरी का ऑफर मिला, जहां उन्होंने इंटर्नशिप की. उन्होंने 10 महीनों से ज्यादा वक्त तक नौकरियों के अप्लाई किया, उसके बाद उन्हें ये कंपनी मिली.

अब शुरुआत से ही चाहिए अनुभव

पहले कंपनियों में काम की शुरुआत छोटी या शुरुआती नौकरियों से होती थी. फिर धीरे-धीरे काम सिखाया जाता था और अनुभव के साथ लोग आगे बढ़ते थे, लेकिन अब ऐसा कम हो रहा है. आजकल कंपनियां चाहती हैं कि जो लोग नौकरी के लिए आएं उनके पास पहले से ही जरूरी स्किल्स और अनुभव हो, यानी अब उन्हें सिखाने का समय और पैसा बचाना चाहती हैं. इससे नए लोगों के लिए नौकरी पाना और भी मुश्किल हो गया है.

AI कर रहा जूनियर लेवल के काम

AI इस रुझान को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि यह उन कामों को कुशलता से कर रहा है, जो आमतौर पर जूनियर कर्मचारी करते हैं, जैसे डेटा साफ करना, सारांश बनाना और बेसिक क्वालिटी की जांच करना है.

नौकरी के अवसरों में कमी: हैंडशेक नाम का एक करियर प्लेटफॉर्म है, जिसे खास तौर पर Gen-Z यानी आज की युवा पीढ़ी के लिए बनाया गया है. इसके डेटा से पता चला है कि पिछले साल कंपनियों ने शुरुआती लेवल की कॉर्पोरेट नौकरियों के लिए लगभग 15% कम वैकेंसी निकालीं.

इंटर्न्स की मुश्किलें: पिछले पांच सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि इंटर्नशिप करने वाले लोगों को फुल-टाइम नौकरी का ऑफर बहुत कम मिला है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2023-24 में सिर्फ 62% इंटर्न्स को ही कंपनी ने फुल-टाइम नौकरी दी. हैरानी की बात ये है कि जो इंटर्न्स ऑफिस जाकर काम कर रहे थे, उन्हें नौकरी मिलने की संभावना हाइब्रिड इंटर्न्स से भी कम रही.

भविष्य में नहीं मिल पाएंगे टैलेंटेड मैनेजर्स

येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ट्रिस्टन बोटेल्हो का कहना है कि अगर कंपनियां अभी टैलेंट को मौका नहीं देंगी, तो वे भविष्य के अच्छे लीडर्स को खो सकती हैं. उन्होंने कहा, 'अगर कंपनियां लगातार कटौती करती रहेंगी, या कम लोगों को एंट्री-लेवल नौकरियों पर रखेंगी तो आगे चलकर उन्हें नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो लोग आज शुरुआत करते हैं, वही धीरे-धीरे अनुभव लेकर भविष्य में कंपनी के बड़े पदों जैसे मैनेजर या एग्जीक्यूटिव बनते हैं. वहीं, किंग्स बिजनेस स्कूल में टेक्नोलॉजी और वर्क की सीनियर लेक्चरर स्टेला पचिदी ने बोटेल्हो के विचारों का समर्थन करते हुए कहा, 'हर कोई सिर्फ वर्तमान कौशल पर ध्यान दे रहा है और भविष्य के बारे में ज्यादा नहीं सोचा जा रहा.'

शिक्षा क्षेत्र में भी दिखा AI का असर

अब शिक्षा क्षेत्र में भी AI का असर दिखने लगा है. प्रोफेसर और छात्र दोनों को समझ आ गया है कि यूनिवर्सिटी के कई कोर्स में जो काम पहले लोग खुद करते थे, जैसे असाइनमेंट बनाना, रिसर्च करना या कुछ चीजे समझाना, वो अब AI से आसानी से करवाए जा सकते हैं. छात्रों ने महसूस किया कि ChatGPT जैसे AI टूल्स निबंध लिखने और लंबे लेखों को छोटा करके समझाने में बहुत मददगार हैं. इससे उनका पढ़ाई का बोझ थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन प्रोफेसर्स को चिंता है कि अगर छात्र हर काम AI से करवाने लगेंगे तो वो खुद सोचने, लिखने और सीखने जैसे कौशल नहीं सीख पाएंगे. इससे भविष्य में एक ऐसी पीढ़ी बन सकती है जिसे पारंपरिक शिक्षा और असली दुनिया की जरूरतों की समझ कम होगी.

AI का इस्तेमाल करने वाले बच्चों में दिखा असर

फॉर्च्यून ने MIT की एक रिसर्च का जिक्र करते हुए बताया कि जब छात्र बड़े AI टूल्स जैसे ChatGPT का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनका दिमाग पहले जितना एक्टिव नहीं रहता. खासकर छोटे या नए यूजर्स में ये असर ज्यादा देखा गया है. इस अध्ययन में ये भी पाया गया कि जो छात्र ChatGPT का इस्तेमाल करते थे उनकी दिमागी गतिविधि सबसे कम थी. यानी वे सोचने, बोलने और व्यवहार करने के मामले में लगातार कमजोर प्रदर्शन कर रहे थे.