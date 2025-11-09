समझो नौकरी गई! चीनी दिग्गज कंपनी DeepSeek ने किया दावा- अगले 10 साल में इंसान का काम हो जाएगा 'खत्म'

AI job Threat: ट्रंप के टैरिफ और टेक्नोलॉजी से जुड़ी पाबंदियों के बाद से अमेरिका और चीन के बीच टेक वॉर तेज हो गया है. दोनों देश ग्लोबल टेक्नोलॉजी में आगे निकलने की होड़ में हैं. अभी तक AI दुनिया में ज्यादातर बड़ी कंपनियां अमेरिकी हैं लेकिन एक साल की चुप्पी के बाद चीन की AI कंपनी DeepSeek ने धमाकेदार वापसी की है. DeepSeek ने अपने नए AI मॉडल और चीनी-निर्मित चिप्स के समर्थन के साथ यह संकेत दे दिया कि चीन अब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में आत्मनिर्भर बनने की राह पर है. हालांकि कंपनी के एक सीनियर रिसर्चर ने AI के दीर्घकालिक प्रभाव पर चिंता जाहिर की है खासकर लोगों की नौकरियों को लेकर.

चीन की झेजियांग प्रांत के वुझेन में वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए DeepSeek के चेन डेली ने कहा कि वह AI टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ही सकारात्मक हैं लेकिन समाज पर इसके संभावित प्रभाव को नकारात्मक मानते हैं.

AI नौकरियों के लिए गंभीर खतरा

इस सरकारी इवेंट में चेन डेली ने Unitree और BrainCo सहित पांच अन्य चीनी AI कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ मंच साझा किया. इन सभी कंपनियों को सामूहिक रूप से चीन के AI क्षेत्र के छह छोटे ड्रेगन के रूप में देखा जाता है.

बिजनेस टूडे की एक रिपोर्ट के अनुसार चेन डे ली ने कहा कि शुरुआती दौर में AI मानव जीवन में मददगार साबित हो सकता है लेकिन आने वाले 5 से 10 सालों में यह कुछ मानव कार्यों को संभालने के काबिल हो जाएगा. इससे लोगों की नौकरी पर संकट बढ़ सकता है. अगले 10–20 साल में AI इंसान के ज्यादातर कामों को कर लेगा जिससे समाज को बड़ा चुनौतीपूर्ण दौर का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने सुझाव दिया कि इस समय टेक कंपनियों को “रक्षक” की भूमिका निभानी चाहिए.

DeepSeek जनवरी 2025 में दुनिया के सामने आया था. अपने लॉन्चिंग के दौरान उसने एक कम लागत वाला AI मॉडल जारी किया जो अमेरिकी सिस्टम्स को पीछे छोड़ने में सक्षम था. इसके बाद कंपनी ने काफी हद तक सार्वजनिक रूप से खुद को अलग रखा.

बिजनेस टूडे की एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में कंपनी ने अपने V3 मॉडल का अपग्रेड पेश किया है. नया मॉडल लंबी टेक्स्ट प्रोसेसिंग और ट्रेनिंग से ज्यादा एडवांस है. DeepSeek अब Huawei और Cambricon द्वारा बनाए गए चीनी-निर्मित हार्डवेयर के साथ AI मॉडल तैयार कर रहा है जिससे चीन की घरेलू चिप क्षमताओं को बढ़ावा मिल रहा है. जानकारों के अनुसार है कि DeepSeek की ये रणनीतियां न केवल चीन के AI इकोसिस्टम को मजबूत कर रही हैं बल्कि ग्लोबल AI इनोवेशन, ओपन-सोर्स टेक्नोलॉजी और नैतिकता पर भी प्रभाव डाल रही हैं.

