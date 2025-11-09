Advertisement
समझो नौकरी गई! चीनी दिग्गज कंपनी DeepSeek ने किया दावा- अगले 10 साल में इंसान का काम हो जाएगा 'खत्म'

DeepSeek Warning: चीन की AI कंपनी DeepSeek ने दुनिया को फिर से चौंका दिया है! कंपनी का दावा है कि अगले 10 साल में कई तरह के इंसानी काम पूरी तरह मशीनों और AI के हाथ में चले जाएंगे. जानकारों का कहना है कि AI तेजी से इंसानों के कामकाज में घुसपैठ कर रहा है और अब यह सवाल नहीं बल्कि चुनौती बन गया है कि इंसान अपनी नौकरी को कैसे सेफ रखेंगे.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 09, 2025, 06:32 AM IST
AI job Threat: ट्रंप के टैरिफ और टेक्नोलॉजी से जुड़ी पाबंदियों के बाद से अमेरिका और चीन के बीच टेक वॉर तेज हो गया है. दोनों देश ग्लोबल टेक्नोलॉजी में आगे निकलने की होड़ में हैं. अभी तक AI दुनिया में ज्यादातर बड़ी कंपनियां अमेरिकी हैं लेकिन एक साल की चुप्पी के बाद चीन की AI कंपनी DeepSeek ने धमाकेदार वापसी की है. DeepSeek ने अपने नए AI मॉडल और चीनी-निर्मित चिप्स के समर्थन के साथ यह संकेत दे दिया कि चीन अब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में आत्मनिर्भर बनने की राह पर है. हालांकि कंपनी के एक सीनियर रिसर्चर ने AI के दीर्घकालिक प्रभाव पर चिंता जाहिर की है खासकर लोगों की नौकरियों को लेकर.

चीन की झेजियांग प्रांत के वुझेन में वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए DeepSeek के चेन डेली ने कहा कि वह AI टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ही सकारात्मक हैं लेकिन समाज पर इसके संभावित प्रभाव को नकारात्मक मानते हैं.

AI नौकरियों के लिए गंभीर खतरा
इस सरकारी इवेंट में चेन डेली ने Unitree और BrainCo सहित पांच अन्य चीनी AI कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ मंच साझा किया. इन सभी कंपनियों को सामूहिक रूप से चीन के AI क्षेत्र के छह छोटे ड्रेगन के रूप में देखा जाता है.

बिजनेस टूडे की एक रिपोर्ट के अनुसार चेन डे ली ने कहा कि शुरुआती दौर में AI मानव जीवन में मददगार साबित हो सकता है लेकिन आने वाले 5 से 10 सालों में यह कुछ मानव कार्यों को संभालने के काबिल हो जाएगा. इससे लोगों की नौकरी पर संकट बढ़ सकता है. अगले 10–20 साल में AI इंसान के ज्यादातर कामों को कर लेगा जिससे समाज को बड़ा चुनौतीपूर्ण दौर का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने सुझाव दिया कि इस समय टेक कंपनियों को “रक्षक” की भूमिका निभानी चाहिए.

DeepSeek जनवरी 2025 में दुनिया के सामने आया था. अपने लॉन्चिंग के दौरान उसने एक कम लागत वाला AI मॉडल जारी किया जो अमेरिकी सिस्टम्स को पीछे छोड़ने में सक्षम था. इसके बाद कंपनी ने काफी हद तक सार्वजनिक रूप से खुद को अलग रखा.

ये भी पढे़ंः AI बनेगा दुनिया का 'बादशाह'! Elon Musk का नया दावा- अगर यह शर्त पूरी हुई तो...

बिजनेस टूडे की एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में कंपनी ने अपने V3 मॉडल का अपग्रेड पेश किया है. नया मॉडल लंबी टेक्स्ट प्रोसेसिंग और ट्रेनिंग से ज्यादा एडवांस है. DeepSeek अब Huawei और Cambricon द्वारा बनाए गए चीनी-निर्मित हार्डवेयर के साथ AI मॉडल तैयार कर रहा है जिससे चीन की घरेलू चिप क्षमताओं को बढ़ावा मिल रहा है. जानकारों के अनुसार है कि DeepSeek की ये रणनीतियां न केवल चीन के AI इकोसिस्टम को मजबूत कर रही हैं बल्कि ग्लोबल AI इनोवेशन, ओपन-सोर्स टेक्नोलॉजी और नैतिकता पर भी प्रभाव डाल रही हैं.

ये भी पढ़ेंः खतरे में आपका फोन! सरकार की चेतावनी Samsung, Xiaomi...यूजर्स तुरंत करें ये काम

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

AI job threatDeepSeek warningDeepSeek AI

