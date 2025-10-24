ड्रैगन के आगे नहीं चलेगी AI की मनमानी! चीन ने अपनाया सख्त रुख, अब करने जा रहा ये काम, लोगों की बढ़ेगी सेफ्टी

China AI Safety Rules: AI के तेजी से बढ़ते प्रभाव को देखते हुए चीन अब इसके इस्तेमाल पर सख्त रुख अपनाने लगा है. चीन की सरकार ने अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी सुरक्षा, एथिक्स और डेटा प्रोटेक्शन को लेकर नए कदम उठाने की तैयारी की है. इन नियमों का मकसद यह तय करना है कि AI तकनीक का विकास सुरक्षित और कंट्रोल वाले दायरे में हो जिससे इसका गलत इस्तेमाल न हो और नागरिकों की प्राइवेसी भी सुरक्षित रहे.

चीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी सुरक्षा नियमों को सख्त होने जा रहा है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार देश की टॉप लॉ मेकिंग बॉडी ने साइबर सिक्योरिटी कानून में संशोधन का मसौदा तैयार किया है. नए ड्राफ्ट में AI सिस्टम की निगरानी, डेटा सुरक्षा और संभावित खतरों से जुड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिससे तकनीक के जिम्मेदार और डेटा प्रोटेक्शन सुनिश्चित किया जा सके. बीते महीने चीन के इस ड्राफ्ट को पहली बार रिव्यू किया गया था. ये नया अमेंडमेंट इंटरनेट सेफ्टी से जुड़ी हर एक्टिविटी के लिए एक गाइडलाइन की तरह काम करेगा और इसमें AI रेगुलेशन और पर्सनल डेटा सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान दिया गया है.

साइबर सिक्योरिटी रूल्स में बदलाव

2016 में जब चीन में साइबर सिक्योरिटी कानून लाया था तह टेक जगत आज की तुलना में काफी पीछे था. लेकिन अब टेक्नोलॉजी में तेजी से बदलाव आया है और इसके साथ नए खतरे और साइबर अपराध भी बढ़ गए हैं. इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार अब इस कानून में बदलाव कर रही है जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी सुरक्षा और उसके इस्तेमाल पर बेहतर कंट्रोल किया जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

नए ड्राफ्ट में बेसिक AI रिसर्च, मुख्य तकनीकों और आधारभूत ढांचे के विकास को बढ़ाने पर जोर दिया गया है. साथ ही एथिकल मानकों को मजबूत करने, खतरों की निगरानी प्रणाली को बेहतर बनाने और AI से जुड़ी सभी गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए रखने के लिए प्रावधान शामिल किए गए हैं.

चीन में किसी भी नए कानून को लागू करने से पहले तीन बार रिव्यू किया जाता है. हालांकि परिस्थितियों के अनुसार इसे पहले भी मंजूरी दी जा सकती है. संसद की स्थायी समिति शुक्रवार से मंगलवार तक चलने वाले सत्र के दौरान इस संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा और विचार-विमर्श करेगी.

AI कंटेंट पर बीजिंग की सख्ती

बीते कुछ महीनों से बीजिंग में AI-जनित कंटेंट पर कंट्रोल को लेकर लगातार सख्त रुख अपना रहा है. मार्च 2025 में CAC ने नए नियम लागू किए थे जिनके तहत टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो जैसे सभी AI-जनरेटेड कंटेंट पर विजिबल और हिडन लेबल लगाना अनिवार्य कर दिया गया. विजिबल लेबल यूजर्स को साफ दिखाई देने चाहिए वहीं हिडन आइडेंटिफायर्स मेटाडाटा में मौजूद रहेंगे जैसे डिजिटल वॉटरमार्क के रूप में. इससे पहले भी साल 2023 में भी CAC ने जेनरेटिव AI सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए गाइडलाइंस जारी की थीं जिनमें पर्सनल डिटेल्स की सुरक्षा, इंफॉर्मेशन की सही जानकारी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सम्मान अनिवार्य कर दिया गया था. इसके बाद AI के गलत इस्तेमाल को लेकर चिंता बनी हुई है.

AI से चीन शुरू करेगी कमाई

फाइनेंशियल सर्विस कंपनी UBS का मानना है कि आने वाले समय में चीन का AI सेक्टर बड़ी आर्थिक संभावनाओं से भरा है. रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कंपनियां अगले साल से AI-आधारित एजेंट्स के जरिए कमाई शुरू कर सकती हैं और 2026 को एजेंट मोनेटाइजेशन का साल माना जा सकता है. UBS के स्ट्रैटेजिस्ट सुंदीप गांतोरी ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को जानकारी दी कि जैसे-जैसे DeepSeek R2 जैसे एडवांस्ड मॉडल विकसित हो रहे हैं, वैसे-वैसे AI से कमाई के नए अवसर भी तेजी से बढ़ रहे हैं.

ये भी पढ़ेंः Elon Musk कब लॉन्च करेंगे भारत में स्पेस इंटरनेट? टेस्टिंग हुई शुरू

अभी अमेरिका है आगे

UBS के मुताबिक अभी AI एजेंट मार्केट में अमेरिका आगे है वहां हर साल लगभग 15 से 20 बिलियन डॉलर की कमाई होती है. अमेरिकी कंपनियां एंटरप्राइज लेवल सॉफ्टवेयर और AI टूल्स पर खर्च करने की आदी हैं वहीं चीनी कंपनियां अब तक ई-कॉमर्स और एंटरटेनमेंट जैसे कंज्यूमर सेक्टर पर फोकस करती रही हैं. लेकिन अब चीन की टेक कंपनियां भी अपनी खुद की एजेंटिक फ्रेमवर्क्स बनाने की रेस में हैं. भले ही अमेरिकी फ्रेमवर्क्स अभी भी हावी हैं, लेकिन चीनी विकल्प तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं.

ये भी पढ़ेंः Arattai पर WhatsApp चैट्स-ग्रुप्स ट्रांसफर करना हुआ आसान, Zoho चीफ ने बताया प्रोसेस