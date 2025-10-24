Advertisement
trendingNow12973424
Hindi Newsटेक

ड्रैगन के आगे नहीं चलेगी AI की मनमानी! चीन ने अपनाया सख्त रुख, अब करने जा रहा ये काम, लोगों की बढ़ेगी सेफ्टी

China AI Safety Rules: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की तेजी से बढ़ती हुई पहुंच और खतरे को देखते हुए चीन अब इसके इस्तेमाल पर जरूरी कंट्रोल की दिशा में कदम बढ़ा रहा है. सरकार जल्द ही ऐसे नियम लागू करने की तैयारी में है जो AI तकनीक की सुरक्षा और डेटा प्राइेवेसी को मजबूत बनाएंगे. इन कानूनों का मकसद है तकनीक के दुरुपयोग को रोकना और लोगों की डिजिटल सुरक्षा को और मजबूत करना.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 24, 2025, 12:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ड्रैगन के आगे नहीं चलेगी AI की मनमानी! चीन ने अपनाया सख्त रुख, अब करने जा रहा ये काम, लोगों की बढ़ेगी सेफ्टी

China AI Safety Rules: AI के तेजी से बढ़ते प्रभाव को देखते हुए चीन अब इसके इस्तेमाल पर सख्त रुख अपनाने लगा है. चीन की सरकार ने अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी सुरक्षा, एथिक्स और डेटा प्रोटेक्शन को लेकर नए कदम उठाने की तैयारी की है. इन नियमों का मकसद यह तय करना है कि AI तकनीक का विकास सुरक्षित और कंट्रोल वाले दायरे में हो जिससे इसका गलत इस्तेमाल न हो और  नागरिकों की प्राइवेसी भी सुरक्षित रहे.

चीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी सुरक्षा नियमों को सख्त होने जा रहा है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार देश की टॉप लॉ मेकिंग बॉडी ने साइबर सिक्योरिटी कानून में संशोधन का मसौदा तैयार किया है. नए ड्राफ्ट में AI सिस्टम की निगरानी, डेटा सुरक्षा और संभावित खतरों से जुड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिससे तकनीक के जिम्मेदार और डेटा प्रोटेक्शन सुनिश्चित किया जा सके. बीते महीने चीन के इस ड्राफ्ट को पहली बार रिव्यू किया गया था. ये नया अमेंडमेंट इंटरनेट सेफ्टी से जुड़ी हर एक्टिविटी के लिए एक गाइडलाइन की तरह काम करेगा और इसमें AI रेगुलेशन और पर्सनल डेटा सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान दिया गया है.

साइबर सिक्योरिटी रूल्स में बदलाव
2016 में जब चीन में साइबर सिक्योरिटी कानून लाया था तह टेक जगत आज की तुलना में काफी पीछे था. लेकिन अब टेक्नोलॉजी में तेजी से बदलाव आया है और इसके साथ नए खतरे और साइबर अपराध भी बढ़ गए हैं. इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार अब इस कानून में बदलाव कर रही है जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी सुरक्षा और उसके इस्तेमाल पर बेहतर कंट्रोल किया जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

नए ड्राफ्ट में बेसिक AI रिसर्च, मुख्य तकनीकों और आधारभूत ढांचे के विकास को बढ़ाने पर जोर दिया गया है. साथ ही एथिकल मानकों को मजबूत करने, खतरों की निगरानी प्रणाली को बेहतर बनाने और AI से जुड़ी सभी गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए रखने के लिए प्रावधान शामिल किए गए हैं.

चीन में किसी भी नए कानून को लागू करने से पहले तीन बार रिव्यू किया जाता है. हालांकि परिस्थितियों के अनुसार इसे पहले भी मंजूरी दी जा सकती है. संसद की स्थायी समिति शुक्रवार से मंगलवार तक चलने वाले सत्र के दौरान इस संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा और विचार-विमर्श करेगी.

AI कंटेंट पर बीजिंग की सख्ती

बीते कुछ महीनों से बीजिंग में AI-जनित कंटेंट पर कंट्रोल को लेकर लगातार सख्त रुख अपना रहा है. मार्च 2025  में CAC ने नए नियम लागू किए थे जिनके तहत टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो जैसे सभी AI-जनरेटेड कंटेंट पर विजिबल और हिडन लेबल लगाना अनिवार्य कर दिया गया. विजिबल लेबल यूजर्स को साफ दिखाई देने चाहिए वहीं हिडन आइडेंटिफायर्स मेटाडाटा में मौजूद रहेंगे जैसे डिजिटल वॉटरमार्क के रूप में. इससे पहले भी साल 2023 में भी CAC ने जेनरेटिव AI सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए गाइडलाइंस जारी की थीं जिनमें पर्सनल डिटेल्स की सुरक्षा, इंफॉर्मेशन की सही जानकारी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सम्मान अनिवार्य कर दिया गया था. इसके बाद  AI के गलत इस्तेमाल को लेकर चिंता बनी हुई है.

AI से चीन शुरू करेगी कमाई

फाइनेंशियल सर्विस कंपनी UBS का मानना है कि आने वाले समय में चीन का AI सेक्टर बड़ी आर्थिक संभावनाओं से भरा है. रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कंपनियां अगले साल से AI-आधारित एजेंट्स के जरिए कमाई शुरू कर सकती हैं और 2026 को एजेंट मोनेटाइजेशन का साल माना जा सकता है. UBS के स्ट्रैटेजिस्ट सुंदीप गांतोरी ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को जानकारी दी कि जैसे-जैसे DeepSeek R2 जैसे एडवांस्ड मॉडल विकसित हो रहे हैं, वैसे-वैसे AI से कमाई के नए अवसर भी तेजी से बढ़ रहे हैं.

ये भी पढ़ेंः Elon Musk कब लॉन्च करेंगे भारत में स्पेस इंटरनेट? टेस्टिंग हुई शुरू

अभी अमेरिका है आगे 
UBS के मुताबिक अभी AI एजेंट मार्केट में अमेरिका आगे है वहां हर साल लगभग 15 से 20 बिलियन डॉलर की कमाई होती है. अमेरिकी कंपनियां एंटरप्राइज लेवल सॉफ्टवेयर और AI टूल्स पर खर्च करने की आदी हैं वहीं चीनी कंपनियां अब तक ई-कॉमर्स और एंटरटेनमेंट जैसे कंज्यूमर सेक्टर पर फोकस करती रही हैं. लेकिन अब चीन की टेक कंपनियां भी अपनी खुद की एजेंटिक फ्रेमवर्क्स बनाने की रेस में हैं. भले ही अमेरिकी फ्रेमवर्क्स अभी भी हावी हैं, लेकिन चीनी विकल्प तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. 

ये भी पढ़ेंः Arattai पर WhatsApp चैट्स-ग्रुप्स ट्रांसफर करना हुआ आसान, Zoho चीफ ने बताया प्रोसेस

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

China AI RegulationAI Safety RulesCyber Security Law

Trending news

PAK और China का 'काल' आया! भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी 'माहे' युद्धपोत
Cochin Shipyard Navy
PAK और China का 'काल' आया! भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी 'माहे' युद्धपोत
युवा 'जेलर' दे गया 3 नई जिंदगी, काम आया हॉर्ट-लंग्स और किडनी, इमोशनल कर देगी स्टोरी
Organ transplant
युवा 'जेलर' दे गया 3 नई जिंदगी, काम आया हॉर्ट-लंग्स और किडनी, इमोशनल कर देगी स्टोरी
बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
Bihar Assembly elections
बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
West Bengal news
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
NH-44 पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 19 लोग जिंदा जले, राष्ट्रपति ने जताया शोक
Bus accident
NH-44 पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 19 लोग जिंदा जले, राष्ट्रपति ने जताया शोक
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
karnataka
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
Weather
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
toothbrush
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
aap
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PM Modi
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार