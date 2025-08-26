मौसम से लेकर खेती का सही समय...अब किसानों को मिलेगी झंझटों से मुक्ति, AI के ये टूल कर देंगे काम आसान

AI Tools in Agriculture Farming Sector: AI अब सिर्फ ऑफिस और कॉलेज के असाइनमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह टेक्नोलॉजी किसानों के लिए भी काम की साबित हो रही है. कुछ एआई टूल्स की मदद से किसान अपनी फसल का अनुमान लगा सकते हैं और इससे जुड़े सुझाव भी ले सकते हैं. इन टूल्स को यूज करना बेहद आसान होगा, इसमें आपकी अपनी लोकल भाषा में बात करने और समझने की सुविधा भी दी गई है.

खेती से जुड़े Goggle AI टूल्स का लाभ

हाल ही में गूगल ने भारत में नई जनरेटिव AI टेक्नोलॉजी की घोषणा की थी. इसके जरिए किसान भी डिजिटल सुविधाओं से जुड़कर खेती को और बेहतर बना सकते हैं. भारत में अभी भी बड़ी संख्या में लोग कृषि पर निर्भर करते हैं. उन्हें हाईटेक तकनीक से जोड़कर खेती में लाभ दिलाने के लिए AI का इस्तेमाल किया जा सकता है. जो किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा.

ALU API के बारे में जानें

Agricultural Landscape Understanding (ALU), यह एक जेनरेटिव AI पर आधारित किसानों के लिए खास टूल है. यह खेत की मिट्टी, मौसम और क्लाइमेट की जानकारी देता है. इसके अलावा यह सुझाव भी देता है कि बुवाई और कटाई के लिए सबसे सही समय कौन-सा होगा. जिससे फसल में बढ़ोतरी हो.

AMED API AI टूल

Agricultural Monitoring and Event Detection (AMED) किसानों के लिए बेहद उपयोगी टूल है. इससे खेत दर खेत का डेटा उपलब्ध कराता है और पिछले तीन साल का रिकॉर्ड भी रखता है. यह आपको जानकारी देता है कि खेत का आकार कितना है और अंदाजन उसमें कितनी मात्रा में फसल हो सकती है. साथ ही अनाज की अनुमानित पैदावार भी बता देगा. यह AI टूल खेत में सुधार के लिए फायदेमंद सुझाव भी दे सकता है.

अपनी भाषा में पाएं खेती से जुड़े सुझाव

Google की प्लानिंग है कि ये एआई टूल्स एग्रीटेक स्टार्टअप के साथ पार्टनरशिप कर किसानों तक यह सुविधा पहुंचने में आसाना हो सके. कई किसान ऐसे है जो अंग्रेजी या हिंदी नहीं जानते हैं, इसलिए उनके लिए ये एआई स्थानीय भाषा में काम करेगा. गूगल IIT खड़कपुर के साथ मिलकर भारत की लोकल भाषाओं का डेटा इकट्ठा कर रहा है,जिससे AI टूल्स आसानी से समझने और यूजर्स फ्रेंडली साबित हो.