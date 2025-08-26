मौसम से लेकर खेती का सही समय...अब किसानों को मिलेगी झंझटों से मुक्ति, AI के ये टूल कर देंगे काम आसान
Advertisement
trendingNow12897661
Hindi Newsटेक

मौसम से लेकर खेती का सही समय...अब किसानों को मिलेगी झंझटों से मुक्ति, AI के ये टूल कर देंगे काम आसान

AI in Agriculture: हर दिन बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ अब AI किसानों का काम भी आसान और स्मार्ट बना रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खेती से जुड़े सुझाव भी देता है. जिसके लिए आप गूगल के दो एआई टूल्स का इस्तेमाल करके फसल की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे ? 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 26, 2025, 06:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मौसम से लेकर खेती का सही समय...अब किसानों को मिलेगी झंझटों से मुक्ति, AI के ये टूल कर देंगे काम आसान

AI Tools in Agriculture Farming Sector: AI अब सिर्फ ऑफिस और कॉलेज के असाइनमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह टेक्नोलॉजी किसानों के लिए भी काम की साबित हो रही है. कुछ एआई टूल्स की मदद से किसान अपनी फसल का अनुमान लगा सकते हैं और  इससे जुड़े सुझाव भी ले सकते हैं. इन टूल्स को यूज करना बेहद आसान होगा, इसमें आपकी अपनी लोकल भाषा में बात करने और समझने की सुविधा भी दी गई है. 

यह भी पढ़े: सरकारी स्कूलों से IIT तक… अब हर क्लासरूम में पहुंचेगा AI, OpenAI ने किया बड़ा ऐलान

खेती से जुड़े Goggle AI टूल्स का लाभ

हाल ही में गूगल ने भारत में नई जनरेटिव AI टेक्नोलॉजी की घोषणा की थी. इसके जरिए किसान भी डिजिटल सुविधाओं से जुड़कर खेती को और बेहतर बना सकते हैं. भारत में अभी भी बड़ी संख्या में लोग कृषि पर निर्भर करते हैं.  उन्हें हाईटेक तकनीक से जोड़कर खेती में लाभ दिलाने के लिए AI का इस्तेमाल किया जा सकता है. जो किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा.

ALU API के बारे में जानें
Agricultural Landscape Understanding (ALU), यह एक जेनरेटिव AI पर आधारित किसानों के लिए खास टूल है. यह खेत की मिट्टी, मौसम और क्लाइमेट की जानकारी देता है. इसके अलावा यह सुझाव भी देता है कि बुवाई और कटाई के लिए सबसे सही समय कौन-सा होगा. जिससे फसल में बढ़ोतरी हो.

AMED API AI टूल
Agricultural Monitoring and Event Detection (AMED) किसानों के लिए बेहद उपयोगी टूल है. इससे खेत दर खेत का डेटा उपलब्ध कराता है और पिछले तीन साल का रिकॉर्ड भी रखता है. यह आपको जानकारी देता है कि खेत का आकार कितना है और अंदाजन उसमें कितनी मात्रा में फसल हो सकती है. साथ ही अनाज की अनुमानित पैदावार भी बता देगा. यह AI टूल खेत में सुधार के लिए फायदेमंद सुझाव भी दे सकता है.

यह भी पढ़े: Elon Musk ने Apple और OpenAI पर किया केस, दिल खोलकर निकाली भड़ास, लगाए गंभीर आरोप

अपनी भाषा में पाएं खेती से जुड़े सुझाव

Google की प्लानिंग है कि ये एआई टूल्स एग्रीटेक स्टार्टअप के साथ पार्टनरशिप कर किसानों तक यह सुविधा पहुंचने में आसाना हो सके. कई किसान ऐसे है जो अंग्रेजी या हिंदी नहीं जानते हैं, इसलिए उनके लिए ये एआई स्थानीय भाषा में काम करेगा. गूगल IIT खड़कपुर के साथ मिलकर भारत की लोकल भाषाओं का डेटा इकट्ठा कर रहा है,जिससे AI टूल्स आसानी से समझने और यूजर्स फ्रेंडली साबित हो.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

AIfarming

Trending news

हिंदू अल्पसंख्यक, दुर्गा पूजा तक देखते ही गोली मारने के आदेश... BJP सरकार का आदेश
Assam news
हिंदू अल्पसंख्यक, दुर्गा पूजा तक देखते ही गोली मारने के आदेश... BJP सरकार का आदेश
SCO से इतर कई नेताओं से मिलेंगे PM मोदी, टैरिफ की दादागिरी से निपटने का होगा इंतजाम?
SCO summit
SCO से इतर कई नेताओं से मिलेंगे PM मोदी, टैरिफ की दादागिरी से निपटने का होगा इंतजाम?
'पाकिस्तान ने मांगी थी रहम की भीख, ऑपरेशन सिंदूर में नेवी ने बना लिया था बंदी'
operation sindoor
'पाकिस्तान ने मांगी थी रहम की भीख, ऑपरेशन सिंदूर में नेवी ने बना लिया था बंदी'
माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान दिखा मौसम का कहर, अर्धकुवारी के पास भूस्खलन;कई घायल
Adhkwari Landslide
माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान दिखा मौसम का कहर, अर्धकुवारी के पास भूस्खलन;कई घायल
Jammu Kashmir Monsoon: जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने मचाई तबाही
Jammu Kashmir Monsoon
Jammu Kashmir Monsoon: जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने मचाई तबाही
फडणवीस की 'स्मार्ट विलेज' योजना पर शिवसेना UBT का तंज
maharastra
फडणवीस की 'स्मार्ट विलेज' योजना पर शिवसेना UBT का तंज
जम्मू के डोडा में बादल फटने से भीषण तबाही, सैलाब में 4 की मौत; देखें भयावह वीडियो
Jammu Kashmir
जम्मू के डोडा में बादल फटने से भीषण तबाही, सैलाब में 4 की मौत; देखें भयावह वीडियो
वोट चोरी के आरोप में घिरे ECI खोजा नया रास्ता, नागिरकों से मांगा जाएगा जवाब
Voter Fraud
वोट चोरी के आरोप में घिरे ECI खोजा नया रास्ता, नागिरकों से मांगा जाएगा जवाब
कुत्ता पालने वालों के लिए इस राज्य में बड़ा आदेश, बात नहीं मानी तो होगी जेल?
Tamilnadu
कुत्ता पालने वालों के लिए इस राज्य में बड़ा आदेश, बात नहीं मानी तो होगी जेल?
'मेड इन इंडिया' से 'मेक फॉर वर्ल्ड' की ओर बढ़ रहा देश, गुजरात में PM मोदी की हुंकार
Maruti E Vitara
'मेड इन इंडिया' से 'मेक फॉर वर्ल्ड' की ओर बढ़ रहा देश, गुजरात में PM मोदी की हुंकार
;