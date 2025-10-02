ऑनलाइन शॉपिंग में Offers के नाम पर नहीं लगेगा 'चूना'! AI खोजकर निकालेगा असली दाम, काम आएगा ये टूल

Smarter Shopping with AI Tools: त्योहारों के सीजन में अक्सर लोग ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करते हैं. गैजेट्स, होम अप्लायंसेज, कपड़े और अन्य सामान पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल लगती रहती है और भारी डिस्काउंट का दावा करती है. कई बार वेबसाइट्स प्रोडक्ट को अब तक की सबसे कम कीमत पर खरीदने का दावा करती है. लेकिन क्या यह हमेशा सच होता है. रियल प्राइस जानने के लिए AI टूल्स मददगार साबित होते हैं. इन टूल्स के जरिए आप किसी भी प्रोडक्ट की पुरानी कीमत और सही ऑफर्स देख सकते हैं.

ऑनलाइन शॉपिंग के समय इन AI टूल्स का इस्तेमाल करें

PriceBefore.com

PriceBefore एआई टूल इंडियन ई-कॉमर्स वेबसाइटों की कीमतों की निगरानी करता है. प्रोडक्ट का प्राइस ड्रॉप होने पर आपको बताता है. अगर कोई सामान दूसरे टूल्स से ठीक से ट्रैक नहीं हो रहा है, तो PriceBefore उसे आसानी से ट्रैक कर सकता है. इसके अलावा यह अलग-अलग वेबसाइटों पर प्राइस की तुलना भी कर सकता है.

Price History

Price History एक फ्री एआई टूल है जो लाखों प्रोडक्ट्स की कीमतों का रिकॉर्ड बताता है. इसके जरिए आप Amazon, Myntra, Ajio, Flipkart और Croma जैसी ई-कॉमर्स साइटों पर दाम पता कर सकते हैं. यह AI एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है और रियल डिस्काउंट पता करने में मदद करता है. ऐसे टूल्स और बदलती टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए NBT Upskill AI से करियर ग्रोथ वर्कशॉप में रजिस्टर करें.

Flipshope

Flipshoe भी एक एआई टूल है. यह टूल Flipkart, Amazon और Myntra जैसी साइटों को ट्रैक करने का काम करती है.आप इसे डायरेक्ट ब्राउजर में एड कर सकते हैं. ये एआई यूजर्स को शॉपिंग के समय ही प्राइस की जानकारी देता है. आप ऑनलाइन शॉपिंग में फ्रॉड या स्कैम का शिकार होने से खुद को बचा सकते हैं.

Buy Hatke

Buy Hatke फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट्स के प्राइस को देखता रहता है. यह टूल आपको बताएगा कि पहले कीमत क्या थी और कितनी है. इसकी मदद से आप पता कर सकते हैं कि प्रोडक्ट की कीमत सही में गिरी है या नहीं.