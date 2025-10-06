अब 50-60 ईमेल पढ़ने की नहीं पड़ेगी जरूरत, ये AI टूल्स बताएंगे सबसे जरूरी Emails

AI Tools to Manage Emails: आज के समय में ईमेल हमारे काम का जरूरी हिस्सा बन गया है. जॉब के लिए अप्लाई करना हो या फिर ऑफिस के जरूरी मेल्स, ज्यादातर काम ईमेल के जरिए ही होते हैं. डेली आपके इनबॉक्स में न्यूजलेटर, मीटिंग इनविटेशन, विज्ञापन और अपडेट्स से जुड़े ढ़ेरों ईमेल आते होंगे. जिसके कारण जरूरी मेल भी छूट जाते हैं. इस टेंशन को कम करने के लिए AI टूल्स उपलब्ध हैं. ये टूल्स आपके काम के मेल्स को खुद से ही अलग कर देते हैं और उनकी समरी भी दे सकते हैं, जिससे आपका समय बच सकता है.

AI के साथ काम हुआ आसान

AI टूल्स ने ईमेल के कामों को बेहद आसान बना दिया है. अब स्मार्ट ड्राफ्टिंग और ऑटोकंप्लीट के जरिए जवाब तेजी से लिखा जा सकता है. ये एआई टूल ग्रामर और मैसेज के लहजे को भी सही करके उसे बिलकुल प्रोफेशनल बना देते हैं. लंबी ईमेल को आसानी से समझने के लिए 'थ्रेड समरी' फीचर बेहद यूजफुल है. इसकी मदद से आपको पुराने मेल पढ़ने में टाइम बर्बाद नहीं करना पड़ेगा. मीटिंग टाइम कंफर्म करना या रसीद एक्सेप्ट करने जैसे छोटे काम भी आसानी से करवा सकते हैं.

इन AI Tools की मदद लें

Clean Email: यह एक शानदार एआई टूल है, जो 30 से ज्यादा स्मार्ट फोल्डरों में ईमेल्स को खुद से अलग कर सकता है. यह आपको परेशान करने वाले न्यूजलेटर्स को एक अनसब्सक्राइब बटन से ब्लॉक करने में मदद करता है. यह टूल मोबाइल ऐप्स के साथ मिलकर भी काम करता है. इससे आप आसानी से जरूरी ईमेल को छांटकर देख सकते हैं.

SaneBox: ये एआई टूल ईमेल्स को ऑटो कैटेगरी में बांट देता है. जेसे- SaneLater में कम जरूरी मेल और न्यूजलेटर्स को SaneNews के फोल्डर में डाल देता है. यह डेली मेल्स की एक समरी भेजता है. साथ ही बेकार स्पैम मेल्स को फिल्टरिंग करके हटा देता है.

Shortwave: यह टूल AI से ईमेल्स को प्रोयोरिटाइज और समराइज कर देता है. इस एआई टूल का इंचरफेस चैट की तरह ही दिखता है. यह Zapier जैसे दूसरे टूल्स के साथ जुड़ा होता है. टीम के कोलैबोरेशन में भी मदद करता है.

ऑटो रिप्लाई टूल्स का फायदा

इन AI टूल्स का यूज करके आपका काम बेहद आसान और तेजी से हो जाएगा. आपको ईमेल स्क्रॉल करने में टाइम खराब नहीं करना पड़ेंगा. ये टूल्स आपकी जरूरी मेल्स को खुद ही सामने ला देंगे. साथ ही आप कुछ ऑटो-रिप्लाई टूल्स का भी यूज कर सकते हैं. जो आपकी ईमेल्स का जवाब खुद ही और तेजी से दे देते हैं.