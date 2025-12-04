Advertisement
trendingNow13028298
Hindi Newsटेक

इस शहर की हवा में अब 'जहर' का हिसाब होगा! आपकी हर सांस पर नजर रखेगा ये AI सिस्टम, बताएगा कब है सबसे बड़ा खतरा

Air Pollution Control System: देश के कई बड़े शहरों में बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी हैं. हर उम्र के लोग जहरीली हवा का असर झेल रहे हैं. ऐसे समय में तकनीक एक नई उम्मीद लेकर आई है. जल्द ही एक हाई क्लास AI आधारित सिस्टम मुंबई में लगने जा रहा है जो रियल-टाइम में हर इलाके की हवा की गुणवत्ता बताएगा.  

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 04, 2025, 09:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस शहर की हवा में अब 'जहर' का हिसाब होगा! आपकी हर सांस पर नजर रखेगा ये AI सिस्टम, बताएगा कब है सबसे बड़ा खतरा

MANAS AI System: देश की राजधानी समेत कई बड़े शहरों में प्रदूषण से लोगों का दम घुट रहा है! बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है. इसी बीच फ्यूचर टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक अच्छी खबर आई है. भारत के एक प्रमुख शहर में अब ऐसा AI एडवांस सिस्टम लगाया जाएगा जो रियल-टाइम प्रदूषण का हाल बताएगा. यानी हवा में कितना जहर घुला है, कितना PM2.5 बढ़ गया है और कब खतरा सबसे ज्यादा है. ये सब कुछ तुरंत का तुरंत पता चल सकेगा. यह तकनीक न सिर्फ सरकार को हवा सुधारने की प्लानिंग में बड़ी भूमिका निभाएगी बल्कि आम लोगों को भी समय रहते अलर्ट कर सकेगी. आखिर यह सिस्टम क्या है कैसे काम करेगा और इससे क्या-क्या फायदे होंगे आइए जानते हैं...

देश के बड़े शहरों में AQI यानी Air Quality Index का हाल बताने के लिए स्टेशन बने होते हैं. जैसे मुंबई में प्रदूषण का हाल बताने के लिए कुल 28 स्टेशन हैं. लेकिन प्रदूषण की परेशानी को देखते हुए अब मुंबई में एडवांस तरीके के टूल AQI लगाए जाएंगे. आने वाले साल 2026 के जून में BMC ऐसा AI सिस्टम लगाएगा जो प्रदूषण का लेवल बताएगा. बीएमसी इस सिस्टम को IIT कानपुर के साथ मिलकर तैयार बना रहा है.

मिलेगी रियल टाइम AQI की जानकारी
मुंबई में लगने वाले इन AI सिस्टम का नाम मुंबई एयर नेटवर्क फॉर एडवांस्ड साइंसेज (MANAS) रखा गया है. यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB की मौजूदा मॉनिटरिंग व्यवस्था के साथ-साथ स्वतंत्र रूप से भी काम करेगा. इसकी सहायता से एयर क्वालिटी की जानकारी सीधे BMC के पोर्टल पर मिल सकेगी. लोग अपने मोबाइल या कंप्यूटर से अपने इलाके की रियल-टाइम AQI मिनटों में चेक कर सकेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

एचटी की एक रिपोर्ट के अनुसार अभी तक मुंबई में 28 जगहों पर लगे बड़े स्टेशन पूरे इलाके का एवरेवज AQI बताते हैं, छोटे-छोटे इलाकों में अचानक बढ़ने वाले प्रदूषण को रिकार्ड नहीं कर पाते हैं. नए सिस्टम में 75 छोटे और सस्ते सेंसर को लगाया जाएगा. ये सेंसर हर गली-मोहल्ले की हवा की रियल टाइम जानकारी देंगे. इससे शहर के सभी इलाकों की सटीक जानकारी मिल पाएगी.

ये भी पढ़ेंः WhatsApp के लिए मुसीबत बनकर आया सरकारी नियम! Jio और Airtel कह रहे ‘शाबाश DoT’

AI की क्या होगी भूमिका?
इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इसमें AI का यूज किया जाएगा. AI सेंसर से आने वाले आंकड़ों को देखकर समझ जाएगा कि प्रदूषण किस कारण से बढ़ रहा है. जैसे  कंस्ट्रक्शन का काम, फैक्ट्री का धुआं या फिर ट्रैफिक के कारण से. इससे BMC को पता चल जाएगा कि कहां सबसे ज्यादा ध्यान देना है और वहां एक्शन लेने की जरूरत है.

यूजर्स के लिए कब से शुरू होगा यह सिस्टम
BMC के अधिकारियों के अनुसार कुछ चुनें हुए इलाकों में पहले सेंसर लगाए जाएंगे. इसको लेकर 6 महीने में सारी तैयारी पूरी हो जाएगी. इसके बाद बड़ा काम यह होगा कि पुराने और नए सेंसर के आंकड़ों की तुलना कई महीनों तक की जाएगी. जब सब कुछ सही पाया जाएगा तभी यह सिस्टम आम लोगों के लिए खोला जाएगा. 2026 के मध्य तक मुंबई में रहने वाले सभी लोग अपने-अपने मोहल्ले की हवा की सही स्थिति देख सकेगा.  

ये भी पढ़ेंः IT की पढ़ाई करो... झोली में गिरेगी नौकरी! अब भूल जाइए, दर-दर भटक रहे US डिग्री वाले

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

air pollutionAQIMANAS system Mumbai

Trending news

हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ मिला सकते हैं हाथ? झारखंड को लेकर बेचैनी में कांग्रेस!
Hemant Soren
हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ मिला सकते हैं हाथ? झारखंड को लेकर बेचैनी में कांग्रेस!
भारत के दोनों हाथों में लड्डू! एक तरफ पुतिन तो दूसरे तरफ ट्रंप, ताकते रह गए चीन-पाक
Vladimir Putin
भारत के दोनों हाथों में लड्डू! एक तरफ पुतिन तो दूसरे तरफ ट्रंप, ताकते रह गए चीन-पाक
सुबह-सुबह लेह, लद्दाख में भूकंप के झटके! लोगों में मचा हड़कंप, जानें पूरी रिपोट
Leh Ladakh
सुबह-सुबह लेह, लद्दाख में भूकंप के झटके! लोगों में मचा हड़कंप, जानें पूरी रिपोट
कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे पर कैसे बन गई बांकरा मस्जिद? 130 साल से हो रही नमाज
Kolkata Airport
कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे पर कैसे बन गई बांकरा मस्जिद? 130 साल से हो रही नमाज
बाबरी मस्जिद पर नेहरू की मंशा का मिला प्रूफ? कांग्रेस ने झूठ कहा, BJP ने सबूत दिया
Babri Masjid
बाबरी मस्जिद पर नेहरू की मंशा का मिला प्रूफ? कांग्रेस ने झूठ कहा, BJP ने सबूत दिया
सिद्दारमैया से मिलने के बाद दिल्ली पहुंचे DK शिवकुमार, चर्चा हुई तेज
karnataka
सिद्दारमैया से मिलने के बाद दिल्ली पहुंचे DK शिवकुमार, चर्चा हुई तेज
आरती उतारी जा रही... पुतिन के दौरे से 'रॉकेट' बनेगी भारत-रूस की दोस्ती,
putin visit to india
आरती उतारी जा रही... पुतिन के दौरे से 'रॉकेट' बनेगी भारत-रूस की दोस्ती,
भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन ठप! 200+ उड़ानें कैंसिल, जानें कैसे लड़खड़ाई IndiGo
IndiGo flight cancellation
भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन ठप! 200+ उड़ानें कैंसिल, जानें कैसे लड़खड़ाई IndiGo
उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड! Delhi-Lucknow कंपकंपाए… IMD ने दी बड़ी चेतावनी
weather update
उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड! Delhi-Lucknow कंपकंपाए… IMD ने दी बड़ी चेतावनी
इंडिगो का 'Bad नवंबर', एक महीने में 1232 फ्लाइट्स कैंसल, यात्रियों का फूटा गुस्सा
Indigo flight
इंडिगो का 'Bad नवंबर', एक महीने में 1232 फ्लाइट्स कैंसल, यात्रियों का फूटा गुस्सा