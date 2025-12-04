इस शहर की हवा में अब 'जहर' का हिसाब होगा! आपकी हर सांस पर नजर रखेगा ये AI सिस्टम, बताएगा कब है सबसे बड़ा खतरा

MANAS AI System: देश की राजधानी समेत कई बड़े शहरों में प्रदूषण से लोगों का दम घुट रहा है! बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है. इसी बीच फ्यूचर टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक अच्छी खबर आई है. भारत के एक प्रमुख शहर में अब ऐसा AI एडवांस सिस्टम लगाया जाएगा जो रियल-टाइम प्रदूषण का हाल बताएगा. यानी हवा में कितना जहर घुला है, कितना PM2.5 बढ़ गया है और कब खतरा सबसे ज्यादा है. ये सब कुछ तुरंत का तुरंत पता चल सकेगा. यह तकनीक न सिर्फ सरकार को हवा सुधारने की प्लानिंग में बड़ी भूमिका निभाएगी बल्कि आम लोगों को भी समय रहते अलर्ट कर सकेगी. आखिर यह सिस्टम क्या है कैसे काम करेगा और इससे क्या-क्या फायदे होंगे आइए जानते हैं...

देश के बड़े शहरों में AQI यानी Air Quality Index का हाल बताने के लिए स्टेशन बने होते हैं. जैसे मुंबई में प्रदूषण का हाल बताने के लिए कुल 28 स्टेशन हैं. लेकिन प्रदूषण की परेशानी को देखते हुए अब मुंबई में एडवांस तरीके के टूल AQI लगाए जाएंगे. आने वाले साल 2026 के जून में BMC ऐसा AI सिस्टम लगाएगा जो प्रदूषण का लेवल बताएगा. बीएमसी इस सिस्टम को IIT कानपुर के साथ मिलकर तैयार बना रहा है.

मिलेगी रियल टाइम AQI की जानकारी

मुंबई में लगने वाले इन AI सिस्टम का नाम मुंबई एयर नेटवर्क फॉर एडवांस्ड साइंसेज (MANAS) रखा गया है. यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB की मौजूदा मॉनिटरिंग व्यवस्था के साथ-साथ स्वतंत्र रूप से भी काम करेगा. इसकी सहायता से एयर क्वालिटी की जानकारी सीधे BMC के पोर्टल पर मिल सकेगी. लोग अपने मोबाइल या कंप्यूटर से अपने इलाके की रियल-टाइम AQI मिनटों में चेक कर सकेंगे.

एचटी की एक रिपोर्ट के अनुसार अभी तक मुंबई में 28 जगहों पर लगे बड़े स्टेशन पूरे इलाके का एवरेवज AQI बताते हैं, छोटे-छोटे इलाकों में अचानक बढ़ने वाले प्रदूषण को रिकार्ड नहीं कर पाते हैं. नए सिस्टम में 75 छोटे और सस्ते सेंसर को लगाया जाएगा. ये सेंसर हर गली-मोहल्ले की हवा की रियल टाइम जानकारी देंगे. इससे शहर के सभी इलाकों की सटीक जानकारी मिल पाएगी.

AI की क्या होगी भूमिका?

इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इसमें AI का यूज किया जाएगा. AI सेंसर से आने वाले आंकड़ों को देखकर समझ जाएगा कि प्रदूषण किस कारण से बढ़ रहा है. जैसे कंस्ट्रक्शन का काम, फैक्ट्री का धुआं या फिर ट्रैफिक के कारण से. इससे BMC को पता चल जाएगा कि कहां सबसे ज्यादा ध्यान देना है और वहां एक्शन लेने की जरूरत है.

यूजर्स के लिए कब से शुरू होगा यह सिस्टम

BMC के अधिकारियों के अनुसार कुछ चुनें हुए इलाकों में पहले सेंसर लगाए जाएंगे. इसको लेकर 6 महीने में सारी तैयारी पूरी हो जाएगी. इसके बाद बड़ा काम यह होगा कि पुराने और नए सेंसर के आंकड़ों की तुलना कई महीनों तक की जाएगी. जब सब कुछ सही पाया जाएगा तभी यह सिस्टम आम लोगों के लिए खोला जाएगा. 2026 के मध्य तक मुंबई में रहने वाले सभी लोग अपने-अपने मोहल्ले की हवा की सही स्थिति देख सकेगा.

