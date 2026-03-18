रात 3:47 बजे आया AI का एक नोटिफिकेशन और सुबह अकाउंट में थे ₹40 लाख; जानें कैसे यूजर बना रातों-रात लखपति

AI Trading Agent Profit: जरा सोचिए, आप रात में चैन की नींद सोएं और सुबह जब आपकी आंख खुले तो आपके बैंक बैलेंस में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 30 लाख रुपये का मुनाफा जुड़ गया हो. सुनने में भले ही यह किसी फिल्मी कहानी जैसा लग सकता है लेकिन लेकिन आज के इस डिजिटल दौर में यह हकीकत बनता दिख रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर ने कुछ ऐसा ही दावा किया है, जिसे दुनिया के ट्रेडर्स और टेक एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने दावा किया है कि AI ट्रेडिंग एजेंट ने मात्र कुछ ही घंटों में 11.08 रुपये के निवेश को 40 लाख से भी ज्यादा में बदल दिया है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक यूजर 0x_Discover ने दावा किया है कि उनके एक स्मार्ट AI ट्रेडिंग एजेंट ने मात्र कुछ ही घंटों में 11.08 लाख रुपये के निवेश को 40.47 लाख रुपये में बदल दिया. सबसे खास बात यह तब हुआ जब ज्यादातर लोग सो रहे थे.

कैसे काम किया इस AI ने?

यह AI एजेंट Polymarket एक प्रेडिक्शन मार्केट पर टाइम जोन आर्बिट्राज का लाभ लेने के लिए तैयार किया गया है. आसान भाषा में कहें तो यह AI दुनिया भर के उन अपडेट्स पर नजर रखता है जो अमेरिकी समय के मुताबिक रात के समय होते हैं.

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My OpenClaw agent woke me up at 3:47 AM with one message: "6 markets resolving in the next 90 minutes. Need approval for 12K. I typed yes and went back to sleep. Woke up to +43,800. For the past 9 days I’ve been running an agent that hunts timezone arbitrage on… https://t.co/yoDU0utCWi pic.twitter.com/smSPdfVRWI — Discover (@0x_Discover)

AI इन सोर्स से लेता है डेटा-

जापानी सरकार के RSS फीड्स.

यूरोपीय संसद की लाइव स्ट्रीमिंग.

ऑस्ट्रेलियाई फाइनेंशियल वायर और मिडिल ईस्ट के फ्लाइट ट्रैकर्स.

एशियाई देशों के केंद्रीय बैंकों की घोषणाएं.

3:47 AM पर आया वो एक नोटिफिकेशन

यूजर के मुताबिक सुबह-सुबह करीब 3:47 बजे AI एजेंट ने उन्हें एक अलर्ट भेजा. AI ने उन 6 मार्केट्स की पहचान की थी जो अगले 90 मिनट में बंद होने जा रहे थे. जब अमेरिका में लोग सो रहे थे तब जापान के ब्याज दरों के फैसले और यूरोप के संसद वोटों के नतीजे लाइव हो चुके थे लेकिन ट्रेडिंग मार्केट में कीमतों में बदलाव नहीं हुआ था, कीमतें वही पुरानी ही थी.

यूजर ने बस ट्रेड को अप्रूवल दिया और वापस सो गए. जब वे सुबह उठे तो उनके खाते में लगभग 30 लाख रुपये का मुनाफा आ गया था.

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नींद बनी कमाई का जरिया

इस प्लानिंग की सबसे खास बात यह रहा कि Polymarket के ज्यादातर ट्रेडर्स अमेरिका में रहते हैं. जब दुनिया की बड़ी घटनाएं होती हैं तो अमेरिका में रात होती है. सूचना मिलने और मार्केट में कीमत बदलने के बीच जो समय का अंतर होता है यह AI एजेंट उसी का फायदा उठाता है.

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