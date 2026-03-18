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Hindi Newsटेकरात 3:47 बजे आया AI का एक नोटिफिकेशन और सुबह अकाउंट में थे ₹40 लाख; जानें कैसे यूजर बना रातों-रात लखपति

रात 3:47 बजे आया AI का एक नोटिफिकेशन और सुबह अकाउंट में थे ₹40 लाख; जानें कैसे यूजर बना रातों-रात लखपति

AI Trading Agent Profit: क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब आप रात में सो रहे हों तो तब कोई आपके लिए लाखों रुपये का मुनाफा कमा रहा हो? सुनने में भले ही यह अजीब लगे लेकिन आज के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में यह मुमकिन हो गया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर ने ऐसा दावा किया है जिसे जानकर टेक एक्सपर्ट्स से लेकर ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 18, 2026, 06:38 AM IST
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रात 3:47 बजे आया AI का एक नोटिफिकेशन और सुबह अकाउंट में थे ₹40 लाख; जानें कैसे यूजर बना रातों-रात लखपति

AI Trading Agent Profit: जरा सोचिए, आप रात में चैन की नींद सोएं और सुबह जब आपकी आंख खुले तो आपके बैंक बैलेंस में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 30 लाख रुपये का मुनाफा जुड़ गया हो. सुनने में भले ही यह किसी फिल्मी कहानी जैसा लग सकता है लेकिन लेकिन आज के इस डिजिटल दौर में यह हकीकत बनता दिख रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर ने कुछ ऐसा ही दावा किया है, जिसे दुनिया के ट्रेडर्स और टेक एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने दावा किया है कि AI ट्रेडिंग एजेंट ने मात्र कुछ ही घंटों में 11.08 रुपये के निवेश को 40 लाख से भी ज्यादा में बदल दिया है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला. 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक यूजर 0x_Discover ने दावा किया है कि उनके एक स्मार्ट AI ट्रेडिंग एजेंट ने मात्र कुछ ही घंटों में 11.08 लाख रुपये के निवेश को 40.47 लाख रुपये में बदल दिया. सबसे खास बात यह तब हुआ जब ज्यादातर लोग सो रहे थे.

कैसे काम किया इस AI ने?
यह AI एजेंट Polymarket एक प्रेडिक्शन मार्केट पर टाइम जोन आर्बिट्राज का लाभ लेने के लिए तैयार किया गया है. आसान भाषा में कहें तो यह AI दुनिया भर के उन अपडेट्स पर नजर रखता है जो अमेरिकी समय के मुताबिक रात के समय होते हैं.

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AI इन सोर्स से लेता है डेटा-

जापानी सरकार के RSS फीड्स.

यूरोपीय संसद की लाइव स्ट्रीमिंग.

ऑस्ट्रेलियाई फाइनेंशियल वायर और मिडिल ईस्ट के फ्लाइट ट्रैकर्स.

एशियाई देशों के केंद्रीय बैंकों की घोषणाएं.

3:47 AM पर आया वो एक नोटिफिकेशन
यूजर के मुताबिक सुबह-सुबह करीब 3:47 बजे AI एजेंट ने उन्हें एक अलर्ट भेजा. AI ने उन 6 मार्केट्स की पहचान की थी जो अगले 90 मिनट में बंद होने जा रहे थे. जब अमेरिका में लोग सो रहे थे तब जापान के ब्याज दरों के फैसले और यूरोप के संसद वोटों के नतीजे लाइव हो चुके थे लेकिन ट्रेडिंग मार्केट में कीमतों में बदलाव नहीं हुआ था, कीमतें वही पुरानी ही थी.
यूजर ने बस ट्रेड को अप्रूवल दिया और वापस सो गए. जब वे सुबह उठे तो उनके खाते में लगभग 30 लाख रुपये का मुनाफा आ गया था.

ये भी पढे़ंः Google ने बंद किया AI फीचर! बीमारी के इलाज के लिए नहीं मिलेगी 'अजनबियों' की सलाह

नींद बनी कमाई का जरिया
इस प्लानिंग की सबसे खास बात यह रहा कि Polymarket के ज्यादातर ट्रेडर्स अमेरिका में रहते हैं. जब दुनिया की बड़ी घटनाएं होती हैं तो अमेरिका में रात होती है. सूचना मिलने और मार्केट में कीमत बदलने के बीच जो समय का अंतर होता है यह AI एजेंट उसी का फायदा उठाता है.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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