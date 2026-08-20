/इस देश में सड़कों पर उतरे AI Traffic Police! बिना रिमोट के संभाल रहे ट्रैफिक, 40% तक घटे नियम तोड़ने के मामले

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल अब सिर्फ मन में आने वाले सवालों के जवाब या फिर ऑफिस के कामों तक सीमित नहीं रह गया है , अब यह सड़कों की सुरक्षा का जिम्मा भी उठाने लगा है. भारत के पड़ोसी मुल्क चीन में तो अब एआई रोबोट ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं. इतना ही नहीं, सबसे कमाल की बात तो यह है कि मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हांगझोउ शहर में तैनात रोबोटिक ट्रैफिक पुलिस ने सिर्फ अपनी मौजूदगी से हेलमेट न पहनने और स्टॉप लाइन तोड़ने जैसे मामलों में 40 फीसदी तक की कमी ला दी है.
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन AI और रोबोट्स के इस्तेमाल को अगले स्तर पर ले जाते हुए इनका इस्तेमाल ट्रैफिक पुलिस के रूप में कर रहा है. इन रोबोट ट्रैफिक कॉप्स को पूर्वी चीनी शहर हांगझोउ के ज्यादा बिजी चौरोहों पर रूटीन काम को संभालने के लिए ड्यूटी पर लगाया गया है. चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी SUPCON इंफॉर्मेशन ने इन रोबोट को तैयार किया है, जिसका नाम T2 रखा गया है. रोबोट की लंबाई 1.88 मीटर और वजन करीब 98 किलोग्राम है. पहियों पर चलने वाला यह रोबोट अपने हाथों से इंसानी ट्रैफिक पुलिस की तरह इशारे कर सकता है.
रॉयटर्स के अनुसार, ये रोबोट ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों को पहचानने के लिए कैमरे, रडार और ऑनबोर्ड कंप्यूटिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं. ये बिना हेलमेट के राइडर्स, ई-बाइक पर अतिरिक्त सवारी, स्टॉप लाइन से आगे रुकने वाले वाहन और गलत सिग्नल पर सड़क पार करने वाले पैदल यात्रियों को तुरंत पहचान लेते हैं.
नियम टूटने पर यह रोबोट तुरंत संबंधित व्यक्ति को अलर्ट दे सकता है. इसके सात-जॉइंट्स वाले हाथ ट्रैफिक लाइट के हिसाब से हिलते हैं, जिससे यह चौराहों पर गाड़ियों और पैदल यात्रियों को आसानी से कंट्रोल कर लेता है.
यह रोबोट सिर्फ ट्रैफिक संभालने तक सीमित नहीं है. लोग इससे डायरेक्शन, ट्रैफिक नियमों और पार्किंग से जुड़े सवाल भी पूछ सकते हैं. इसके साथ ही इसमें एक इमरजेंसी फीचर भी है, जो जरूरत पड़ने पर लोगों को सीधे स्थानीय पुलिस से कनेक्ट कर देता है.
Robot traffic cops are now a common sight in China. pic.twitter.com/1CQ2ZLQYaH
— (@XueJia24682) August 18, 2026
SUPCON ने अब तक हांगझोउ में ऐसे 15 रोबोट तैनात किए हैं. कंपनी का दावा है कि इन मशीनों ने अब तक 1,70,000 से ज्यादा अलर्ट जारी किया है. इसके चलते बिना हेलमेट गाड़ी चलाने और स्टॉप लाइन पार करने के मामलों में लगभग 40 प्रतिशत की कमी आई है.
ये रोबोट ट्रैफिक कॉप सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक बिना किसी रिमोट कंट्रोल के तय रास्तों पर खुद काम कर सकते हैं. वहीं पुलिस टीमें एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म के जरिए इन पर नजर रख सकती हैं और जरूरत पड़ने पर इन्हें अलग-अलग जगहों पर भेज सकती हैं.