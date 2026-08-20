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इस देश में सड़कों पर उतरे AI Traffic Police! बिना रिमोट के संभाल रहे ट्रैफिक, 40% तक घटे नियम तोड़ने के मामले

AI अब सिर्फ आपके कंप्यूटर स्क्रीन तक सीमित नहीं है, बल्कि सड़कों की कमान भी संभालने लगा है. चीन के हांगझोउ शहर में तैनात ये एडवांस्ड AI रोबोटिक ट्रैफिक कॉप्स बिना किसी रिमोट कंट्रोल के खुद चौराहे संभाल रहे हैं, जिससे नियम तोड़ने के मामलों में 40% तक की कमी आई है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 20, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 04:05 PM IST
इस देश में सड़कों पर उतरे AI Traffic Police! बिना रिमोट के संभाल रहे ट्रैफिक, 40% तक घटे नियम तोड़ने के मामले
Image Credit: चीन में संभाल रहे ट्रैफिक

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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